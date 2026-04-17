Dnevni horoskop za petak 17. travnja: Ribe ne prihvaćaju promjene, Lav je racionalan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Rješavat ćete nekoliko stvari u isto vrijeme, a većinu toga ćete uspješno obaviti. Naći ćete vremena i da se nađete s prijateljima, kao i da obavite neke poslove vezane uz djecu ili roditelje. Ako i niste zaljubljeni, mogli biste se naći usred ljubavne priče potpuno zatečeni svojim osjećajima i onime što vam se događa.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Niste li sigurni u svoju poslovnu budućnost, događaji pred vama pojačat će taj osjećaj. Pripazite što pričate, neke je stvari bolje prešutjeti. Umjesto javnih nastupa i privlačenja pozornosti na sebe, odaberite povlačenje. Nemojte partnera uskratiti da sudjeluje u vašim brigama jer će vam on biti najveći oslonac.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ako ste zaljubljeni u osobu za koju vas veže prijateljstvo, nemojte joj to priznati dok niste sigurni da je uzajamno. Ne brzajte, dajte samo naznake što osjećate. Neke ćete ciljeve ili rezultate postići zahvaljujući pomoći i potpori kolega. Nadređeni će vam biti naklonjeni i omogućiti vam ostvarivanje predloženih zamisli.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete imati punu radnu i psihofizičku kondiciju kako biste se mogli nositi s burnim tempom, manjkom vremena ili zahtjevnom odnosu s ljudima. U osjećajnom smislu bit će dosta nesigurni i konfuzni. Sumnjat ćete u partnerove osjećaje, ali i svoje, no već sutra nesigurnost će vas sasvim napustiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlikovat će vas zavidna koncentracija i racionalnost. Iako vaši interesi neće biti isključivo usmjereni na ljubav, svi su izgledi da je nećete moći ignorirati. Na poslu ćete se dobro snalaziti, osjećati se korisno i s lakoćom ispunjavati složenije zadatke. Najviše će vam odgovarati kreativni poslovi koji zahtijevaju originalnost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Okolnosti vam nameću odgovornosti u kojima se teško snalazite. No uz disciplinu i ispravna razmišljanja možete stvari staviti na pravo mjesto. Duboko u sebi osjećate nemir kojem nećete moći odrediti uzrok. Budite spremni na promjene. Ne gledajte na njih negativno jer su veliki izgledi da vam donesu poboljšanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako ćete posjedovati radne navike, sitnice će vam narušavati koncentraciju i usporavati vaš intelektualan rad. Stoga dok učite ili radite, zamolite kolege ili ukućane za tišinu. Sebi, ali i drugima ćete postavljati visoke ciljeve. Iako ćete biti izloženi povećanom stresu, ništa loše vam se neće dogoditi. Kriza je prolazna.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Maštate li o povratku staroj ljubavi, mogli biste djelomično ostvariti želju. No neće ići glatko jer ste u razdoblju u kojem se morate više truditi da biste željeno ostvarili. Morat ćete pristati na ustupke koji vam nisu najdraži izbor, ali shvatit ćete da je to jedini način da vratite partnerovo izgubljeno povjerenje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Privući ćete pozornost na svoj rad, na natjecanjima ili sportskim aktivnostima. Hobiji i slobodne aktivnosti su bitne za vaše unutarnje zadovoljstvo, stoga pronađite vremena za sebe. Pružaju vam se brojne mogućnosti da se dobro provedete i steknete nova ljubavna iskustva. Partneru ćete omogućiti da uživa u svakom trenutku provedenom s vama.

Foto: Li Zhongfei

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nadređeni bi mogli biti loše volje pa je najbolje da im ne budete na putu. Ne možete li izbjeći susrete, nemojte produbljivati odnos ni proširivati teme. Budite štedljivi, neskloni zaduživanju i posuđivanju, orijentirani na dugoročno poslovanje i stjecanje. Najbolji lijek za vaše neraspoloženje bit će druženja i omiljene aktivnosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se opušteno i zadovoljno. Družit ćete se s osobama s kojima vam je uvijek ugodno provoditi vrijeme. Bit ćete zadovoljni postignutim, osobito bavite li se poslom koji iziskuje kreativnost i komunikaciju. Želite li zavesti osobu koja vam se sviđa neće vam nedostajati rječitosti, duhovitosti i šarma.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Naučite prihvaćati neočekivane promjene i kako se u njima osjećati ugodno i opušteno. Zauzmite odlučan stav i pokažite da ste potpuno neovisni. Preuzimajući odgovornost, povećat ćete ugled u očima osoba do čijeg mišljenja držite. Njegujte prijateljstva i društveni život. Aktivnosti tog tipa nude vam mogućnost novih poznanstava.