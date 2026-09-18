Dnevni horoskop za petak 18. rujna: Strijelac rješava ljubavni problem, Ribama fali optimizma

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Borbenog ste duha i spremni na nove početke. Završite projekt koji ste započeli, ostvarite ideje o kojima razmišljate jer ćete biti puni motivacije. Neki će ponovno uspostaviti kontakt s osobom iz inozemstva ili drugog grada i planirati skori susret. U ljubavnim vezama mogući su usponi i padovi, dok će se slobodni naći pred važnom odlukom.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Za sve će vam trebati više truda i vremena. Možda ćete u nekim poslovima otkriti pogrešku i prionuti mukotrpnom ispravljanju ili naići na negodovanje osoba bez čije ih pomoći ne možete ostvariti. Partneru smeta to što sami proživljavate situacije koje biste zajedno mogli lakše riješiti. Pokušajte se malo više otvoriti i govoriti o sebi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Susretat ćete nove ljude, upuštati se u najneobičnije oblike odnosa, a moguć je i pokoji flert. Budite oprezniji kada je posrijedi rutinsko obavljanje poslova. Veće su mogućnost da vam se potkrade pogreška koju ćete poslije teže otkloniti. Bavite li se politikom, mogli biste doživjeti kritike ili biti za nešto prozvani.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Promjene na poslu natjerat će vas na usvajanje novih vještina, veću suradnju s drugima i promjenu prioriteta. Prihodi će vam se povećati, ali novac će vam brzo nestajati s računa. Sklad osjećajnog života ovisit će o vašem raspoloženju. U nekim ćete trenucima preplaviti partnera romantičnim zagrljajima, a već se u drugom povući.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Puni ste energije i komunikativni. Isticat ćete se u poslovima u vezi s medijima i komunikacijom. Djeca i partner bit će izvor zadovoljstva Lavovima u braku, dok bi ostali nakon iskrenog razgovora vezi mogli podariti novu kvalitetu. Neki su pred novim počecima - možda se pripremate za roditeljsku ulogu ili očekujete unuče.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Brzopletost će vas dovesti u neugodnu situaciju s osobom iz obiteljskog ili poslovnog kruga. Bilo bi uputno da ne dramatizirate i ne povlačite se u sebe, nego drugoj strani ostavite dosta vremena da spozna ispravnost vaših odluka. Ako ste se udaljili od prijatelja, dogovorite večernji izlazak i obnovite prijateljstva.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Znat ćete se pravilno postaviti u različitim situacijama. One manje ugodne ublažit ćete humorom, a one neugodne odmah rješavati. Bit ćete lukavi i diplomatični, što će se povoljno odraziti na poslovni život. U ljubavi ćete biti vrckavi, željni novih poticaja i iskustava. Lavinu osjećaja mogla bi potaknuti osoba koju ste tek upoznali.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Sve će vam biti podjednako bitno, pa nećete zapostaviti partnera zbog posla i obratno. Krasit će vas snalažljivost i spretnost, što će se povoljno odraziti na međuljudske odnose. Dan bi mogao proći i u znaku povećane potrošnje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete okrenuti vanjskom životu, mnogo se družiti, ali i kvalitetno provoditi vrijeme s partnerom. Vaša inspiracija i ambicioznost usmjeravat će vas na hrabre poslovne poteze. Na dobrom ste putu pa nema razloga da u svojim naumima ne biste uspjeli. Ljubavni problem koji vas je tištao mogli biste uspješno riješiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nedostatak zanimanja udaljit će vas od vanjskih zbivanja. Bit ćete usmjereni na sebe, svoje misli i interese. Djelovat ćete nezainteresirano za sve oko sebe. Kratkotrajno ljubavno nezadovoljstvo bit će odraz vašeg pristupa partneru. Pretjerano idealiziranje ili prevelika očekivanja pokazat će se nepraktičnima za vašu ljubavnu vezu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Vrijeme ćete najradije provoditi u druženju i raznim kontaktima. Obilazit ćete značajnija događanja i biti otvoreni za nova iskustva. Nova poznanstva mogu vam osvijetliti put do poslovnog uspjeha, pa će spretniji navesti potencijalne partnere da prihvate njihove usluge i ideje. Pozitivni pomaci u ljubavnom životu ispunit će vas samopouzdanjem.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nedostajat će vam optimizma, pa ćete biti skloniji dramatiziranju ili psihosomatskim zdravstvenim tegobama. Neke ćete planove promijeniti ili prilagoditi potrebama drugih. Vaše će se neraspoloženje ocrtavati na licu i biti vidljivo svima. Mogli biste nekome reći krive stvari i dovesti se u neugodnu situaciju.