Dnevni horoskop za petak 19. rujna: Jarac je kreativan, Vaga nepredvidiva i razdražljiva...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ustrajte u svojim zamislima i nemojte dopustiti problemima da zasjene ono što postižete. Vaša će uvjerljivost, šarm i inteligencija na druge ostavljati upečatljiv dojam. Obrtnici i privatni poduzetnici obogatit će posao novim idejama. Bit ćete spremni i na iznimne napore, ne biste li zamrle poslove usmjerili u produktivnijem smjeru.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U povoljnom ste ljubavnom danu. Planeti vam pružaju šansu da pronađete srodnu dušu u prijateljskom krugu, među osobama koje već poznajete. Bikovima u braku neće nedostajati žara, kako bi zapalili iskru privlačnosti. Vaša će komunikacija s partnerom ojačati, bit ćete vrckavi i spremni na razgovor u svakom trenutku.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vezanost uz članove obitelji koji će posesivno zahtijevati vašu ljubav i pažnju, sprječavat će vas da se posvetite vlastitim osjećajima i ljubavnom životu. Njihov pretjerano zaštitnički odnos prema vama počet će vas smetati. Morat ćete se čvršće postaviti i dati ukućanima na znanje da i vi imate pravo na svoj život.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planeti navješćuju porast optimizma i novih društvenih sadržaja. Živnut ćete, više izlaziti među ljude i širiti optimizam. Iskoristite svoju novu energiju za pomake na profesionalnom planu. Učenje stranih jezika, polaganje ispita i putovanje su područja koja vam donose uspjeh. Mogli biste doći u posjed zanimljive literature i knjiga.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Steći ćete povjerenje utjecajnih ljudi pa će vaši prijedlozi biti prihvaćeni. Bit ćete iznimno ugodni za komunikaciju, pa će oko vas biti mnogo onih koji će uživati u vašem društvu. Odnos s partnerom bit će dobar, a kovanje zajedničkih planova pokazat će vam da voljeni ozbiljno računa na vas u budućnosti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Za rukom će vam polaziti poslovi u kojima dolazi do izražaja vaša sposobnost organizacije. Osjetit ćete porast optimizma i samopouzdanja, pa vam ni najteži poslovi neće predstavljati problem. Partneru ćete na pravi način pokazati kako bi vaš odnos mogao biti bolji, a on će vas u tome zdušno pratiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete nepredvidljivi i skloni razdražljivim reakcijama. Ljubavni partner ponašat će se samozatajno, pa će vam se činiti da nešto skriva od vas. Iziđite ususret zahtjevu ili želji prijatelja. Ne učinite li to, mogao bi se naljutiti ili uvrijediti. U poslu vam predstoji razdoblje napretka i malih, svakodnevnih pobjeda.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Zahvaljujući vašoj spremnosti na ustupke, bit ćete prihvaćeni u svakom društvu. Spretnost i dovitljivost osiguravaju vam uspjeh u započetom poslovnom projektu. Oni koji su tek ušli u vezu, otkrit će kod partnera nove osobine koje će vas oduševiti. Mogli biste organizirati proslavu ili ćete pozvati nekoga na večeru.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nije isključeno da već od jutra budete mrzovoljni. Unutarnji nemir ili pojačana napetost, bit će prolazni. Bitno je da ne preuveličate značaj nekih situacija. Nedostajat će vam usredotočenosti i koncentracije, pa budite oprezni ako radite precizne poslove. Ljubavna veza dobro se razvija, unatoč današnjim prolaznim razmiricama.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imate li bilo kakvih problema, dan je odličan za njihovo rješavanje. Postići ćete dogovor s partnerom ili djecom te smisliti prihvatljivo rješenje poslovnog problema. Bit ćete iznimno kreativni pa ćete se isticati u poslovima gdje nekog ili nešto uljepšavate. Vaše dijete moglo bi vas ugodno iznenaditi lijepom ocjenom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Usmjerite svoju energiju na poslove u kojima možete iskazati svoju kreativnost i osobnost. Obiteljski život bit će vam utočište od napetih poslovnih odnosa. Sklad i razumijevanje između vas i partnera pomoći će vam da lakše podnesete sve izazove i smirenije pristupite njihovom rješavanju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete se moći riješiti ljubomore i straha od ljubavne konkurencije. Vidjet ćete problem ondje gdje ga nema, povlačiti se u sebe ili previše kritizirati partnera. No otvoreni će razgovor pomoći da shvatite kako su vaši strahovi neutemeljeni. Ako ste roditelj, živcirat će vas tinejdžerovo neodgovorno ponašanje.