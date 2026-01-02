Dnevni horoskop za petak 2. siječnja: Vage će biti odlično raspoložene, Bik je iscrpljen...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Najbolje ćete se osjećati u obiteljskom okruženju. Priuštite si one male stvari u kojima uživate. Večer protječe u ugodnom razgovoru s ukućanima i dogovorima o nekim novim odlukama i promjenama. Planirate li odlazak na zimovanje, odlično ćete se provesti jer će vam svjež zrak i promjena okoline iznimno goditi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete moći zaobići rješavanje financijskih pitanja s partnerom. Odluke neće biti jednostavne, osobito ne budu li u suglasju s vašim željama i potrebama. Kada se požalite na umor i iscrpljenost, spoznat ćete da je vrijeme za promjene u načinu prehrane i vremenu odlaska na počinak i jutarnjeg ustajanja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U ophođenju sa suprotnim spolom vodit će vas nepogrješiva intuicija, zahvaljujući kojoj ćete znati kome se sviđate i tko ima kakve namjere. Novo poznanstvo moglo bi značiti i nov ljubavni početak. Preko prijatelja ćete upoznati nekog tko će privući vašu pozornost. Imate li rodbine u inozemstvu, mogli bi vas uskoro posjetiti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Brinut ćete za svoje zdravlje, ali i uvjete života vaših bližnjih. U ljubavi ćete biti skloni iščekivanju nečega što se neće dogoditi bez vaše inicijative. Popodnevni mir narušavat će telefonske ispovijedi prijatelja ili zvonjava na kućnim vratima. Odnos s partnerom ulazi u razdoblje u kojem ćete morati malo više podnositi njegove mušice.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ljubav i strast mogli bi ući u vaš život - dopustite nekome da vas pokuša osvojiti. Prihvatite poziv za večernji izlazak i barem privremeno zaboravite na obaveze i probleme. Ne gubite vrijeme na one koji vas ne razumiju i koji vas pokušavaju skrenuti sa zacrtanog puta. Netko će vam se odužiti za nedavnu uslugu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte dopustiti da vam tuđi postupci poljuljaju samopouzdanje ili vas pokolebaju u ostvarenju planova. Bit ćete osjetljivi na kritiku pa bi vas grube reakcije bližnjih mogle povrijediti. Suočavanje s osobnim manama i preuzimanje odgovornosti za pogreške, pridonijet će zbližavanju s partnerom te stvoriti pozitivno ozračje.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete raspoloženi i proživljavati sve zanimljivija iskustva u društvenim odnosima. Neće vam biti dosadno, a i drugi će se dobro osjećati u vašem društvu. Ako ste propustili bliskim ljudima čestitati novu godinu, posjetite ih tijekom večeri. Neki će danas primiti goste iz inozemstva ili će ih, ako su kod njih, ispratiti na put.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Stalo vam je do mišljenja starije osobe. Želite li je učiniti saveznikom, budite odlučniji u svojim nastupima. Ako ste odlučili da u novoj godini prestanete pušiti, uz malo upornosti uspjet ćete u naumu. No izbjegavajte radikalne poteze vezane za zdravlje, primjerice previše rigoroznu dijetu ili prenapornu tjelovježbu bez prikladne pripreme.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pronalazit ćete nešto provokativno u zbivanjima i ljudskim postupcima. Moguće su pogrešne interpretacije, krive procjene i neugodni sugovornici. Tjelesni kapaciteti bit će vam jači od mentalnih. Bit ćete iznimno izdržljivi u fizičkim poslovima i takav će vam napor goditi. No intelektualni rad brzo će vas umarati i iscrpljivati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Aktivan društveni život i susreti s prijateljima odagnat će predvidljivost i dosadu. Pojavu zasićenja u dugim vezama prevladat ćete zajedničkim izlascima, putovanjem i aktivnostima u kojima inače ne sudjelujete zajedno. S voljenom osobom budite slatkorječivi, ali ne na naivan način – pokažite da držite do svojih stavova.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Radne obaveze neće vam teško pasti. Okolina će vas doživjeti samouvjerenima, pa ćete na nju moći utjecati u velikoj mjeri. Bit ćete puni planova, možda ćete htjeti prekinuti s nekim porokom ili se odlučiti za korjenite životne promjene. Napravit ćete rezime prošlogodišnjih događaja i to će vam biti poticaj za dalje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Naljutit će vas partnerovo ponašanje. No ako bolje razmislite, shvatit ćete da su njegove primjedbe umjesne. Ne trudite se pod svaku cijenu izići ususret nečijim zamolbama - vodite više računa o sebi i svojim potrebama. Spremate li se na putovanje, slabi su izgledi da izbjegnete zaplete. Stoga krećite ranije ili ne putujte uopće.