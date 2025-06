Dnevni horoskop za petak 20. lipnja: Lavu će ići u poslu, Vaga će govoriti jedno, a raditi drugo

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pozitivnije ćete razmišljati i mudrije postupati. Jedan događaj navest će vas da razmislite o sebi, svome karakteru i promijenite ophođenje prema poslovnom ili ljubavnom partneru. Osoba ženskog spola mogla bi odigrati značajnu ulogu prilikom donošenja poslovne odluke. Poslušajte je, njoj neće promaknuti ono što promiče vama.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odvojite privatni život od poslovnog. Ne povjeravajte svoje intimne probleme kolegama s posla i ne opterećujte ukućane svojim odnosom sa šefom. Iscrpljenost i umor bit će razlog vašoj preosjetljivosti. Radije ne testirajte prag svoje izdržljivosti. Manje važne dogovore i zadatke prebacite za neki drugi dan, kad će okolnosti biti povoljnije.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Organizirajte se, uhvatite se u koštac s izazovima - iznenadit ćete se dobrim rezultatima! Ne dajte se omesti od onih koji vas žele sputati. Napravite sve što ste zamislili. Ostvarite želje, progurajte svoje ideje, osvojite onoga tko vam se sviđa! Ljubavni život sve je dinamičniji i mnogi među vama će se ovih dana zaljubiti.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste češće posezati za cigaretom ili sredstvima za smirenje. U iscjeljivanju od stresa najviše će vam pomoći razgovor s bliskim prijateljem. Redovitim uzimanjem vitamina, pravilnom prehranom te smirenim pristupom problemima, zaobići ćete mnoge teškoće. Slobodnima raste vjerojatnost romantičnih susreta.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Partner će vam izlaziti ususret, osobito ako ste prezaposleni. Možete računati na pomoć bližnjih i ako je riječ o ispomoći u kući ili brizi o djeci. Poslovni sastanci bit će uspješni. Inozemstvo, odnosno zbivanja vezana uz udaljena mjesta i ljude koji tamo žive, bit će značajnija nego inače. Zdravlje vam je sve bolje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Osjetit ćete potrebu za mirnijim načinom života. Više vremena provodit ćete u kući, uz knjigu, televizor i razne misli koje će se nemirno isprepletati u vašoj glavi. Postat ćete nedostupni određenim ljudima. Situacija na poslu postat će dinamična. Nećete stići baš sve što planirate, zato reducirajte obaveze.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Govorit ćete jedno, a raditi drugo. To će proizlaziti iz želje da nešto zadržite kao što je bilo dosad, ali već ste odavno shvatili da je promjena neminovna. Ono što ćete željeti svim srcem izmicat će vam iz ruku. Razlog tome može biti nemogućnost iskrenog razgovora. Previše ste na raspolaganju drugim ljudima, što vas iscrpljuje.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Mnogo pozornosti posvećivat ćete svom izgledu. Pazit ćete kada i što odijevate, njegovat ćete svoje tijelo i kosu, a pazit ćete i što jedete. Neki će danas obaviti liječničke pretrage i riješiti se straha od dijagnoze. Domaćice će biti vrijedne i mnogo raditi po kući, dok muškarce ovog znaka očekuje mnogo posla, pa i onog prekovremenog.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Potrebe vaše djece bit će velike, no ništa vam neće biti teško učiniti. S mnogo ljubavi ispunjavat ćete želje najbližih i uživati u davanju. Samci - simpatija vam se čini nedokučiva, no strpite se još malo. Nešto se odvija u vašu korist, ali to će se razotkriti tek za koji dan. Budite strpljivi i pričekajte da se okolnosti spontano razviju.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kućanski poslovi mogli bi vas previše iscrpjeti pa organizirajte poslove prema važnosti, a dio dana posvetite i druženju s ukućanima. Nemojte si natovariti previše obaveza i vodite računa o tome da su vam opuštanje i zabava prijeko potrebni. Potisnite loše slutnje koje vas muče, posebno ako nemate realnu osnovu za brigu.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Sposobnost brzog donošenja zaključaka i verbalne vještine, pomoći će vam u situaciji u kojoj će vas netko pokušati gurnuti na marginu zbivanja. Bit ćete iznimno snalažljivi, kako u razgovorima, tako i u radnim aktivnostima. Ako ste vozač ne pretjerujte s brzom vožnjom, poštujte prometne znakove i pazite gdje se parkirate.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Nećete moći utjecati na slijed zbivanja, ali ćete imati mogućnost utjecaja na donošenje odluka. Postavite se odlučno, čak i ako se tako ne osjećate. Ne dopustite da vas netko uvuče u svoje probleme ili da vas stavi u položaj da ih vi rješavate. Netko će vas zatražiti novac, što ćete teško moći odbiti jer se radi o nekom vama bliskom.

