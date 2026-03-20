Dnevni horoskop za petak 20. ožujka: Bik je sumnjičav, a Djevici se povećavaju prihodi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo razmišljate o budućnosti i novim poslovnim projektima. Budete li strpljivo radili na njima, mogli bi postati vaša stvarnost. Spretno ćete naći načina da riješite financijske probleme. Na ljubavnom planu zapuhat će povoljni vjetrovi, pogotovo ako čeznete za nekim koga dulje vrijeme niste vidjeli.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Bit ćete sumnjičavi i držati se na pristojnoj udaljenosti od nesimpatičnih ili zahtjevnih osoba. Nerado ćete se upuštati u neizvjesne situacije i promjene. Mogli biste odustati od jedne ideje, plana ili putovanja. U ljubavnom životu pazite da vas ljubomora ne navede na pretjerano osjećajnu reakciju i nepotreban ispad ljutnje.

Foto: HighwayStarz

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planetarna potpora održavat će vašu radnu formu i sposobnost na visokom nivou. Neće biti većih sukoba ili nepredviđenih situacija. Mogli biste neočekivano ostvariti neke planove na koje ste već i zaboravili. Postavite se oštro prema partnerovoj ljubomori i kritiziranju – kratka će rasprava biti korisna jer će pročistiti nesporazum.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Otvoreno ćete govoriti sve što mislite, ne vodeći računa o partnerovim osjećajima. Nemojte pred drugima razgovarati o privatnim stvarima jer ćete im dati materijala za ogovaranje. Pripazite na odnose sa šefovima – čak i ako mislite da ste s njima dovoljno bliski, nemojte im se previše otvarati i povjeravati.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekujete li napredovanje ili promjenu posla, na dobrom ste putu. Možda se stvari neće pokrenuti baš danas, ali idućih dana sigurno hoće. Putem prijatelja upoznat ćete osobu koja će vas dojmiti, pa ćete se vrlo brzo zateći kako razgovarate o temama koje su vam obojima bliske. Mogli biste se dogovoriti i za večernji izlazak.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Mogli biste dobiti željenu isplatu, odštetu ili će vam se prihodi povećati. Slaganje s partnerom bit će solidno, ali nemojte pretjeranim zahtjevima sve pokvariti. Slobodni će nailaziti na nove prilike za ljubav, no previše ćete analizirati i očekivati, što će kod druge strane rezultirati nepovjerenjem i povlačenjem. Budite spontaniji.

Foto: Dreamstime

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ulazite li u partnerstva i poslove koji uključuju javnost, budite oprezni jer nisu isključena razočarenja. Osobito pazite ako ste aktivni u političkom smislu jer oko vas ima onih koji vam mogu naštetiti. Nećete se moći prepustiti ljubavi jer posao preuzima vodeću ulogu u vašim preokupacijama. Potrudite se naći vrijeme za intimnost.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Iako ćete pokazivati znakove zabrinutosti ili nostalgije, sve se odvija baš kako treba. Stoga nemojte sami sebi komplicirati život skrivajući se od problema ili pribjegavajući liniji manjeg otpora. Dan je odličan za dotjerivanje, posjet kozmetičarki i za kupnju odjeće i kozmetike. Novim izgledom iznenadit ćete bližnje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Marljivi rad donijet će vam dobre rezultate. Ako vas očekivano napredovanje ili nagrada za minuli rad mimoiđu, shvatite ovo tek kao odgađanje neizostavnog. Dan će za mnoge proteći u znaku ljubavi i strasti. Tjelesna privlačnost prema nekome sve više poprima oblik prave ljubavi i zaljubljenosti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete razdražljivi, neskloni ustupcima i pretjerano osjetljivi. Bit će dovoljna i mala kritika da se naljutite, posvađate s partnerom i tvrdoglave odmaknete od njega. Okolini će biti teško razumjeti vas. Nerijetko će vam se činiti da ste nepravedno postali metom tuđih napada i da se sve urotilo protiv vas.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete glavni pokretač zbivanja, a na vas će se oslanjati i nadređeni. Zbog nagomilanih obaveza mogli biste odgoditi neke privatne planove. Mlađi će duhovitošću i šarmom skretati pozornost na sebe i steći mnogo simpatija. Mogli biste primiti SMS poruku od simpatije pa je to prava prilika da je pozovete na kavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izgledan vam je novčani dobitak ili dopunski izvor prihoda, osobito ako ima veze s honorarnim poslovima. Obiteljski odnosi i sve što je vezano uz nekretnine i mjesto boravka zahtijevat će više pozornosti. Mogli biste razmišljati o selidbi, preuređenju stana i potpunom osamostaljivanju od roditelja.