Dnevni horoskop za petak 22. kolovoza: Djevica je vesela, Riba se treba baviti sportom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sve što ste izbjegavali morat ćete odraditi, a neki poslovi čekat će samo na vas. Činit će se da im drugi nisu dorasli ili da upravo vi posjedujete potrebnu stručnost. Stres koji će biti rezultat toga mogao bi vas iscrpiti pa ćete jedva čekati da dođete kući. Tražite li posao, mogli biste naići na dobru priliku.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Radno okruženje bit će ugodno, a moguća je i vesela proslava povodom nečijeg rođendana. U ljubavi vam se smiješi sreća - možda će to biti novo poznanstvo koje će vas nadahnuti ili pomirenje sa simpatijom. Uživat ćete u roditeljskoj ulozi, a djeca će vas ispunjavati ponosom i srećom. Prijatelj će vam priopćiti veselu vijest.

Foto: Ljupco Smokovski

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Branit ćete svoja uvjerenja i raditi po svome, svjesni da svojoj vezi nanosite štetu. Partner će vam staviti do znanja da ste posvećeni ispunjavanju osobnih ciljeva, nauštrb obitelji. Razmislite o njegovim riječima. Renovirate li dom, uštedjet ćete mnogo novca ako neke stvari napravite sami.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Posvetite se aktivnostima vezanima uz medije, marketing, trgovinu, putovanja te sve poslove za čiji je uspjeh potrebna vještina komunikacije. Iako vam je jasno da su promjene nužne, oklijevat ćete s njihovim provođenjem. Skupite hrabrost i obavite potrebne razgovore s onima koji vas već dulje vrijeme živciraju.

Foto: AMNON TAJAI

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odlikovat će vas sklonost planiranju i dobre organizacijske sposobnosti. Ambicije vam neće nedostajati, kao ni produktivnih ideja. Ako vam je posao zamoran, unesite i u njega elemente vedrine, no pazite da poslovni rezultat ipak ostane u prvom planu. Pazite na novce, danas biste mogli previše potrošiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako nećete mnogo vremena provoditi kod kuće, obiteljsko okruženje ispunjavat će vas zadovoljstvom. Bit ćete veseli i raspoloženi za razgovore, a šarm će biti čimbenik uspjeha u svim današnjim aktivnostima. Večer će biti osobito ugodna za one koji su zaljubljeni. Očekuje vas puno strasti i romantike.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Lako ćete gubiti strpljenje, pa ćete bolje raditi u osami nego u timu ili pod paskom javnosti. Izbjegavajte javne rasprave ili pretjerivanje u postupcima, čak i ako znate da ste u pravu. Odgodite bitne odluke za sutra. Ne preporučujemo vam razdvojenost od partnera jer je dan idealan za obnavljanje povjerenja i strasti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Sve ćete primati s dozom humora pa ništa neće moći narušiti vaše dobro raspoloženje. Ako ste se udaljili od partnera, nadoknadite propušteno i uživajte u zajednički provedenom vremenu. Slobodni će biti češće pozivani u društvo, na kavu, tulume i slična okupljanja. Odlično će se zabaviti i oni koji danas idu u kino ili kazalište.

Foto: Canva

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zatrpani ste obvezama, informacijama i telefonskim pozivima. Nećete znati što prije početi i od čega krenuti, pa će dobra organizacija biti bitna u postizanju boljih poslovnih rezultata. Krećete na put, čuvajte prtljagu i provjerite imate li sve potrebne dokumente. Vodite računa o zdravlju, osobito o dišnim putovima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Razmišljat ćete o prošlosti, događajima i ljudima te analizirati svoje postupke. Uzrok nekim životnim situacijama pokušat ćete pronaći baveći se duhovnom tematikom. Ljubavni problemi ili neostvarene veze pokvarit će vam raspoloženje, no uskoro će se klupko intimnim problema rasplesti. Stoga ne gubite strpljenje!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Intenzivno ćete razmišljati o financijama i novim načinima zarađivanja. Nekima će se odobrenje zajma pokrenuti zahvaljujući bračnom partneru ili osobi za koju ste osjećajno vezani. Večeras vam druženje s prijateljima neće biti dovoljno. Poželjet ćete pobliže upoznati nekog privlačnog, ali nećete smoći hrabrosti za taj korak.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Slijedite svoja uvjerenja, no budite otvoreniji za potrebe bližnjih. Ma koliko malo vremena imali, posvetite im dužnu pozornost. Mnogi će vam se miješati u život pa se ogradite od takvih dosadnjakovića. Napetost i nemir usmjerite na fizički rad ili razne rekreativne sadržaje putem kojih ćete se opustiti.

Foto: Canva