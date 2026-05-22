Dnevni horoskop za petak 22. svibnja: Rak neka pazi kako troši, Djevice su u velikoj gužvi

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izlasci će biti izvor zanimljivih i korisnih poznanstava, a nekima je donijeti i mogućnost ljubavnog početka. Mobitel će vam često zvoniti, a prijatelji vas informirati o zbivanjima u svom životu. Vaša će kreativnost doći do punog izražaja. Mogli biste se naći u situaciji u kojoj će vaše moralne vrline ili umjetnički talenti itekako isticati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Suočit ćete se s otežavajućim obiteljskim okolnostima. Roditelji i stariji članovi rodbine trebat će vašu pomoć i brigu, pa ćete se u hodu morati prilagođavati nastalim situacijama. Ljubav iziskuje više opreza. Pojavit će se dvojbe izazvane partnerovim prevrtljivim ponašanjem. Nećete znati kako protumačiti njegove postupke.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Pouzdate li se u svoju intuiciju, znat ćete da sve što činite ima svoj cilj. Moći ćete računati na potporu rodbine bračnog partnera u ostvarivanju jednog plana. Planirate li poslovni iskorak, nečije iskustvo i znanje bit će vam dobrodošlo. Dan je odličan za putovanja pa oni koji putuju izvan zemlje, bez teškoća će stići na odredište.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Povedite više računa o troškovima – ne kupujte nešto što premašuje vaše mogućnosti. Partneru ćete otvorenije iskazivati osjećaje. Sve će vam se činiti jednostavnijim i lakšim nakon što drugoj strani kažete sve što prije niste imali hrabrosti. Ako ste uključeni u organizaciju neke proslave ili vjenčanja, svi će se oslanjati na vas.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Od vas bi se moglo očekivati više nego li želite ili možete dati. Energičnije se borite za svoje stavove i želje. Ako ste u romantičnom raspoloženju, ne oklijevajte simpatiji ili partneru poslati e-mail ili SMS romantičnog sadržaja. Netko će vas razveseliti ispunjavanjem davnog obećanja, povratom duga ili isprikom zbog nedavne uvrede.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Naći ćete se u velikoj gužvi – možda očekujete goste pa se užurbano spremate za njihov doček. Partner će biti prilično sumnjičav, pa od njega nećete moći ništa skriti. Njegova nepovjerljivost bit će posljedica prolazne nesigurnosti i osjećaja da ga ne volite dovoljno. Potrudite mu se pokazati da vas je pogrešno procijenio.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Kolege i šefovi prihvatit će vaše zamisli. Neki od vas imat će izlaganje pred publikom ili na drugi način utjecati na okolinu. Obiteljske obaveze bit će zahtjevnije nego obično, no ništa neće moći zaustaviti vašu pozitivnu energiju i motivaciju. U ljubavnom životu tražit ćete više pažnje i pronaći ispunjenje u partnerovu zagrljaju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Šefovi će otvoreno reći što misle o vašem radu pa se pripremite i na kritike. No iskazat ćete svoje sposobnosti pa dan može donijeti i pozitivan poslovni prekret. Ljubavna zbivanja kreću neželjenim smjerom. Stisnite kočnicu ako ne želite da se otmu kontroli. Dopustite drugoj strani da sama donese odluku.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete priliku na pravi način iskoristiti svoje potencijale. Otvaraju vam se nove poslovne mogućnosti, osobito one vezane uz inozemstvo. Bit ćete svjesni svojih potencijala pa će vaš nastup biti ispunjen samopouzdanjem. Odlično ćete se snalaziti u pomalo nesvakidašnjim okolnostima i situacijama, osobito onim ljubavnima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Veselit će vas susret s rodbinom, putovanje u društvu dragih ljudi te potpora osoba čije vam mišljenje mnogo znači. Otvorit će vam se nove mogućnosti za ulaganja, ali će one za sobom povući niz otežavajućih okolnosti pa pripazite. Ako ste vezani brakom, slutit ćete da nešto morate promijeniti kako biste bili sretniji.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Otežano ćete štititi svoju privatnost ili naći prigodu da se nekom povjerite. Problematičnost pojedinih odnosa stvara vam veliko opterećenje, osobito oni obiteljski. Planovi koje ste mislili ostvariti u bliskoj budućnosti, naći će se na čekanju ili odgoditi za neko vrijeme. Bavite li se kreativnim poslom, neće vam nedostajati nadahnuća.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Dva put razmislite o nekim osobama ili prije donošenja neke bitne odluke. Bilo bi uputno izbjeći sugestije nekih ljudi i poslušati glas vlastitog razuma. S partnerom nastojte imati više strpljenja, pa će se problemi sami od sebe riješiti. Bilo bi poželjno da raspoloženje ne podižete alkoholom.