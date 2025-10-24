Pročitajte dnevni horoskop za petak 24. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za petak 24. listopada: Bikovi se jako trude, Ribe su previše negativne
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Jasan cilj i pomno osmišljena strategija djelovanja obilježit će vaše akcije. Bilo da se radi o ljubavnom ili poslovnom životu, znat ćete što želite i kako to postići. Promišljat ćete o razmještaju ili kupnji namještaja radi estetike ili funkcionalnosti prostora. Pritom će doći do izražaja sukobi ega i karakterne razlike ukućana.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3
Više ćete se truditi kako biste pronašli čvrsto uporište i riješili probleme iz prošlosti. Mogli biste pokazati nemarnost u praktičnim pitanjima i lakomisleno raspolagati novcem. Izbjegnite zamjeranje s pojedincima na radnom mjestu, a osobito s nadređenima. Čuvajte se nesmotrenosti i brzopletosti.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Vaša je sumnjičavost u ljubav i vjernost partnera pretjerana. Savjeti prijatelja će vam pomoći da smjestite svoj problem u perspektivu, ali odluke morate donositi sami! Borit ćete se za svoja prava i suprotstavljati pojedincima koji prijete vašem miru. Nećete više šutjeti i zataškavati probleme. Jasno i glasno izražavat ćete svoje mišljenje.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Nećete dopustiti da vas razočaranja ili zapreke obeshrabre. Kada odredite ciljeve i prioritete, bit će vam lakše. Imat ćete premalo vremena za sve ono što želite obaviti i ono što drugi očekuju od vas. U večernjim satima bit će vam prijeko potreban odmor. Dan je odličan za one koji žele reći "ne" lošim navikama i početi živjeti zdravije.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Uspjet ćete u pothvatima usmjerenima na osobnu promociju. Okolina će vaše akcije popratiti s odobravanjem. Predstavite svoje ideje na poslu i zavedite ili nazovite osobu koja vam se sviđa. Mjesec u znaku Strijelca obasjava polje ljubavnih odnosa, pa na toj relaciji danas možete doživjeti uspjeh i ugodne, romantične trenutke.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Suzdržanost će biti najbolji način zaštite od dosadnih i napornih ljudi. Mnogi će vam ići na živce, sve će vas smetati i željet ćete malo svoga mira. Možda ste samo zasićeni poslom ili situacijom u kući. Ukućani će vam mnogo toga zamjerati. Mogli biste razmišljati o osiguranju doma u nekom od osiguravajućih društava.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4
Kontakti s rodbinom postat će intenzivniji. Mogao bi vas posjetiti netko tko je na proputovanju ili vas pozvati u posjet u svoj grad ili stranu zemlju. Nemojte inzistirati ako ste se uvjerili da u nekom projektu nailazite na stalan otpor. Pametnije je taj posao zasad odgoditi i pričekati bolje uvjete za realizaciju.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Bolje ćete se snalaziti u individualnim poslovima u kojima ćete biti prepušteni sami sebi, dok će timski rad nametati ograničenja i zahtijevati od vas neželjene prilagodbe. Moguć je doticaj s tuđim novcem, raspolaganje imovinom drugih ili korištenje pogodnih okolnosti. Neki će dobiti lijep dar ili će sami nekoga darivati.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Sve je na vašoj strani, ali ćete se za uspjeh morati malo pomučiti i sami. Ako nešto želite, preuzmite inicijativu kako bi to i ostvarili. Ne dopustite da vas podmetanja sa strane obeshrabre. Završite projekt koji ste započeli, ostvarite ideje o kojima razmišljate. Posjećujete li banku, nije loše da provjeravate stanje na tekućem računu.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Osjetit ćete umor, sve intenzivniju potrebu za samoćom i udaljavanjem od ljudi koji vas guše svojom osobnošću. Morat ćete paziti kako komunicirate s bližnjima. Iscrpit će vas neredovita prehrana, sklonost porocima i brz način života. Moguć je veći dotok novaca na vaš bankovni račun, ali rast će i troškovi pa pripazite.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Spretno i brzo ispunjavat ćete radne zadatke. Izvući ćete korist iz jednog razgovora, baš u trenutku kad zaključite da je sve krenulo nizbrdo. Slobodnima bi se moglo dogoditi i nešto više od nagovještaja i flerta, osobito ako su već uspostavili prijateljski kontakt sa simpatijom. Inicirajte susret, nemojte se toliko biti neodlučni.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Posegnite za strpljenjem i ne budite grubi sa suradnicima ili strankama. Ništa ne prepuštajte slučajnosti, provjerite što potpisujete i s kime ulazite u suradnje. Pasivnost će biti razlogom vaših negativnih misli. Pokušajte nešto promijeniti, možda se početi više baviti sportom ili hobijima koje ste zanemarili. Okružite se ljudima s kojima volite razgovarati.
