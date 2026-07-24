Dnevni horoskop za petak 24. srpnja: Ribe trebaju posjetiti liječnika, Ovan će se seliti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izvjesni su značajni pomaci prema naprijed koji će vas potaknuti na velike odluke, primjerice na odlazak iz roditeljskog doma ili ćete se zbog ljubavi odseliti u drugi grad. Dan je idealan za ovladavanje tajnama meditacije, joge i drugih duhovnih disciplina. Potrebno vam je nešto što će vam biti duševno ispunjenje.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Duboko ćete proživljavati događaje iz okoline i reagirati na njih osjetljivo. Intuicija će vam biti istaknuta pa ćete nepogrješivo prepoznavati što je za vas dobro, a što nije. Udružite snage s partnerom, jer ćete uspjeti u zajedničkim poslovnim pothvatima i ulaganjima. Ako ste u dužoj vezi, prihvatit ćete se pronalaženja termina za vjenčanje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Vaš stav i pristup pokazat će se ključnima u rješavanju nekih situacija. Osjećaj da imate mogućnost utjecaja na ljude i zbivanja, ulit će vam dodatnu snagu i samopouzdanje. Bit ćete u središtu pozornosti drugih pa možete očekivati mnogo poziva i susreta, ali većinom s osobama koje biste najradije izbjegli.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Kulminirat će napetost u odnosu sa starijim i konzervativnim pojedincima, no uz malo samokontrole uspješno ćete sve riješiti. Intuicija će vam pomoći u donošenju poslovnih odluka. Vodite računa o zdravlju, naročito o probavnim organima. Ako ste na novom ljubavnom početku, klonite se prestrogih ili neutemeljenih procjena.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete željni novih znanja. Mogli biste upisati tečaj jezika, računalstva ili školu vožnje. Neki će odlučiti slobodne trenutke posvetiti usavršavanju vještina potrebnih za prakticiranje hobija. Nepogrešivo ćete osjećati i dešifrirati osjećajna stanja drugih, pa čak i biti korak ispred trenutka i predvidjeti skorašnji razvoj situacija.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sitne neprilike događat će se zbog vaše nesmotrenosti. Netko će pogrešno protumačiti vaše izjave i možda vas uvrijediti i naljutiti. Od partnera biste se mogli udaljiti. Oboje ćete biti zaokupljeni dnevnim obavezama, pa zbog napornog životnog ritma nemojte zanemariti romantiku. Odvojite koju večer samo za vas dvoje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dan je pogodan za pokretanje imovinske parnice, osiguranje imovine i bavljenje pitanjem nasljedstva. Ako vaša nova ljubavna veza ne ispunjava sva vaša očekivanja, ne odustajte odmah - uskoro biste se mogli vrlo ugodno iznenaditi. U pronalaženju rješenja za teškoće koje vas zaokupljaju poslušajte savjet starijih i iskusnijih.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Istaknuta je mogućnost povećanja prihoda, što će vam omogućiti željene promjene u načinu života. Dobro su vam aspektirana putovanja, pa je ovo sjajno vrijeme za poslove u inozemstvu. U ljubavi vam nedostaje smirenosti. Neprestano ćete tražiti nešto novo i uzbudljivo, a kada to dobijete, opet nećete biti zadovoljni.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Površno poznanstvo naglo bi se moglo pretvoriti u zaljubljenost nakon nekoliko slučajnih susreta sa simpatijom ili telefonskih razgovora. Interes će biti očit, ali nešto će vam ipak nedostajati, možda hrabrosti da počnete s nečim novim. Niste li sigurni u svoje osjećaje, nemojte činiti ništa što bi vas moglo dovesti u situaciju da se pokajete.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Od ljudi oko sebe očekivat ćete potporu i razumijevanje. No kako im nećete željeti reći sve što vam leži na duši, mali su izgledi da će im poći za rukom razumjeti vas u potpunosti. S partnerom ćete imati malo tema za razgovor. Osjećajni interesi će vam se mimoilaziti i shvatit ćete da je došao trenutak da iskreno porazgovarate o svemu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogo ćete razgovarati, pisati, kretati se s jednog mjesta na drugo, a možda i putovati. Bit ćete vješti u usvajanju novih informacija. Uočavat ćete bitno, odbacivati detalje i inteligentno ulaziti u srž problema. Iznimno uspješno snalazit ćete se u radu s ljudima. Usmjerit ćete energiju prema nekim novim ciljevima, pa i onima ljubavne prirode.

Foto: 123RF

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Stresna svakodnevica zahtijevat će obazriviji odnos prema zdravlju. Obavite liječničke pretrage kako biste odagnali svaku sumnju. Ako ste nezadovoljni svojim statusom ili načinom na koji s vama razgovaraju kolege, pokušajte shvatiti da sve to dolazi i prolazi. Ako ste u vezi, suprotstavit ćete se partnerovoj težnji da vam nametne svoj ritam.