Pročitajte dnevni horoskop za petak 24. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za petak 24. srpnja: Ribe trebaju posjetiti liječnika, Ovan će se seliti
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Izvjesni su značajni pomaci prema naprijed koji će vas potaknuti na velike odluke, primjerice na odlazak iz roditeljskog doma ili ćete se zbog ljubavi odseliti u drugi grad. Dan je idealan za ovladavanje tajnama meditacije, joge i drugih duhovnih disciplina. Potrebno vam je nešto što će vam biti duševno ispunjenje.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Duboko ćete proživljavati događaje iz okoline i reagirati na njih osjetljivo. Intuicija će vam biti istaknuta pa ćete nepogrješivo prepoznavati što je za vas dobro, a što nije. Udružite snage s partnerom, jer ćete uspjeti u zajedničkim poslovnim pothvatima i ulaganjima. Ako ste u dužoj vezi, prihvatit ćete se pronalaženja termina za vjenčanje.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3
Vaš stav i pristup pokazat će se ključnima u rješavanju nekih situacija. Osjećaj da imate mogućnost utjecaja na ljude i zbivanja, ulit će vam dodatnu snagu i samopouzdanje. Bit ćete u središtu pozornosti drugih pa možete očekivati mnogo poziva i susreta, ali većinom s osobama koje biste najradije izbjegli.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Kulminirat će napetost u odnosu sa starijim i konzervativnim pojedincima, no uz malo samokontrole uspješno ćete sve riješiti. Intuicija će vam pomoći u donošenju poslovnih odluka. Vodite računa o zdravlju, naročito o probavnim organima. Ako ste na novom ljubavnom početku, klonite se prestrogih ili neutemeljenih procjena.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete željni novih znanja. Mogli biste upisati tečaj jezika, računalstva ili školu vožnje. Neki će odlučiti slobodne trenutke posvetiti usavršavanju vještina potrebnih za prakticiranje hobija. Nepogrešivo ćete osjećati i dešifrirati osjećajna stanja drugih, pa čak i biti korak ispred trenutka i predvidjeti skorašnji razvoj situacija.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Sitne neprilike događat će se zbog vaše nesmotrenosti. Netko će pogrešno protumačiti vaše izjave i možda vas uvrijediti i naljutiti. Od partnera biste se mogli udaljiti. Oboje ćete biti zaokupljeni dnevnim obavezama, pa zbog napornog životnog ritma nemojte zanemariti romantiku. Odvojite koju večer samo za vas dvoje.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Dan je pogodan za pokretanje imovinske parnice, osiguranje imovine i bavljenje pitanjem nasljedstva. Ako vaša nova ljubavna veza ne ispunjava sva vaša očekivanja, ne odustajte odmah - uskoro biste se mogli vrlo ugodno iznenaditi. U pronalaženju rješenja za teškoće koje vas zaokupljaju poslušajte savjet starijih i iskusnijih.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 4
Istaknuta je mogućnost povećanja prihoda, što će vam omogućiti željene promjene u načinu života. Dobro su vam aspektirana putovanja, pa je ovo sjajno vrijeme za poslove u inozemstvu. U ljubavi vam nedostaje smirenosti. Neprestano ćete tražiti nešto novo i uzbudljivo, a kada to dobijete, opet nećete biti zadovoljni.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Površno poznanstvo naglo bi se moglo pretvoriti u zaljubljenost nakon nekoliko slučajnih susreta sa simpatijom ili telefonskih razgovora. Interes će biti očit, ali nešto će vam ipak nedostajati, možda hrabrosti da počnete s nečim novim. Niste li sigurni u svoje osjećaje, nemojte činiti ništa što bi vas moglo dovesti u situaciju da se pokajete.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Od ljudi oko sebe očekivat ćete potporu i razumijevanje. No kako im nećete željeti reći sve što vam leži na duši, mali su izgledi da će im poći za rukom razumjeti vas u potpunosti. S partnerom ćete imati malo tema za razgovor. Osjećajni interesi će vam se mimoilaziti i shvatit ćete da je došao trenutak da iskreno porazgovarate o svemu.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Mnogo ćete razgovarati, pisati, kretati se s jednog mjesta na drugo, a možda i putovati. Bit ćete vješti u usvajanju novih informacija. Uočavat ćete bitno, odbacivati detalje i inteligentno ulaziti u srž problema. Iznimno uspješno snalazit ćete se u radu s ljudima. Usmjerit ćete energiju prema nekim novim ciljevima, pa i onima ljubavne prirode.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Stresna svakodnevica zahtijevat će obazriviji odnos prema zdravlju. Obavite liječničke pretrage kako biste odagnali svaku sumnju. Ako ste nezadovoljni svojim statusom ili načinom na koji s vama razgovaraju kolege, pokušajte shvatiti da sve to dolazi i prolazi. Ako ste u vezi, suprotstavit ćete se partnerovoj težnji da vam nametne svoj ritam.
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