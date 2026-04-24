Dnevni horoskop za petak 24. travnja: Ovnu se smiješi uspjeh u sportu, Rak je spretan...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Pročitajte dnevni horoskop za petak 24. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Postići ćete uspjeh u aktivnostima vezanima uz medije, kontakte i putovanja. Vaše verbalne sposobnosti bit će jače od prepreka, ali i od nečijeg neodobravanja. Mogli biste čuti lijepu vijest od prijatelja, dobiti pozivnicu za svadbu ili proslaviti nečiji rođendan. Smiješi vam se uspjeh u sportu, osobito ako boravite u inozemstvu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Osjećat ćete potrebu da se maknete od svega i sredite zbrkane misli. Najbolje rezultate postići ćete radom u tišini, pa nemojte dopustiti da vas itko uznemirava. Razmirice s ukućanima mogle bi se proširiti na neke prošle i neriješene stvari. No međusobna predbacivanja ipak će završiti pomirenjima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Odlične ste koncentracije i hrabro se suočavate sa svim izazovima. No financijska situacija vam je problematična pa otežano pronalazite rješenja. Nije isključeno da baš danas naplatite potraživanja ili da se s obitelji dogovorite o novom načinu štednje. Namjeravate li obaviti važan ljubavni razgovor, ne odgađajte ga.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Raspoloženje i radna energija bit će vam odlični. Iako vas očekuje intenzivan radni tempo i neočekivani zastoji, pokazat ćete iznimnu spretnost i snalažljivost. U svakoj ćete društvenoj prilici širiti svoj utjecaj i uspostavljati poznanstva koja će biti korisna u budućnosti. Zaljubljeni parovi kovat će planove za vikend putovanje.

Rang lista najmanje i najviše ljubomornih znakova Zodijaka

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Vaš unutarnji mir i zadovoljstvo bit će vidljivi na vašem uvjerljivom govoru i samouvjerenom nastupu. Na poslu ili u obrazovanju sve će biti pod kontrolom, pa vam ostaje dovoljno slobodnog vremena za druženja i izlaske. Zakoračit ćete u strastvenu i uzbudljivu ljubavnu pustolovinu koja bi mogla potpuno promijeniti vaš život.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ostajat ćete na poslu nakon završetka radnog vremena. Takav tempo loše će se odraziti na vaše zdravlje pa ćete se osjećati iscrpljeno. Ljubavni život prepun je dvojbi, no nije vrijeme za velike promjene. Prihvatite partnera sa svim njegovim manama i prednostima, i ne pokušavajte ga previše mijenjati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

U poslu budite ambiciozniji jer je dobro razdoblje za odvažne iskorake. Okolnosti vam idu naruku, stoga iskoristite trenutak za ostvarivanje ne samo poslovnih nego i ljubavnih ciljeva. Partner će vam pomoći da se približite ostvarenju svojih financijskih planova, no kada budete nasamo, nađite i neke druge teme.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Kratkotrajna ljubavna kriza neće bitno utjecati na vaš i partnerov odnos. Potrebno je uložiti mnogo napora kako biste se sporazumjeli. Što se tiče vašeg posla, bit ćete svjesni da nešto niste dobro napravili. Možda ćete morati ponovno obavljati ono što ste već smatrali završenim, što će vam oduzeti energiju i dragocjeno vrijeme.

Stalno su zaključani doma i ne vole nigdje izlaziti: Ovo su najdosadniji znakovi Zodijaka

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Težit ćete raznovrsnim zbivanjima, dobro se osjećati u svojoj okolini i snalaziti se okružju različitih ljudi. Puni entuzijazma prihvatit ćete se ostvarenja svojih ideja, a angažirat ćete i bliske ljude. Bit ćete izravni u iskazivanju osjećaja prema simpatiji, a povratna će vas reakcija zadovoljiti pa ćete shvatiti da je naklonost obostrana.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Morat ćete intuitivno predosjetiti što netko misli, a ne vjerovati lijepim riječima i ugodnoj vanjštini. Bit ćete napeti i skloni svađama. Želite li nekoga uvjeriti u nešto, bit će nužni jaki argumenti. Nećete biti zadovoljni razvojem ljubavne veze, a partner neće uvažavati vaše potrebe. Morat ćete mu reći što želite i očekujete od vašeg odnosa.

Zbog čega vas se boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Lav napada

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Odnos sa šefom neće biti ugodan. Zahtijevat će od vas previše, možda i biti neugodan u nastupu prema vama. Veliki oslonac pronaći ćete u kolegama, koji će vam svesrdno pomagati u poslu. Komunicirat ćete s mnogo ljudi, a stjecajem okolnosti više će biti onih koji vam neće biti po volji. Pripazite na probavu koja vam je osjetljiva.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Sve će se odvijati onako kako ste zamislili. Dan je povoljan za rješavanje pitanja zajma, posudbe i sređivanje poslovnih knjiga. U slobodno vrijeme više ćete razmišljati o privatnom životu i razgovarati s partnerom, najviše o vašem odnosu i vama samima. Sve će to pridonijeti osjećaju bliskosti i razumijevanja.

