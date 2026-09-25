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Dnevni horoskop za petak 25. rujna: Raku ide u ljubavi, a Lav se mora posvetiti svojoj djeci

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za petak 25. rujna: Raku ide u ljubavi, a Lav se mora posvetiti svojoj djeci
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Pročitajte dnevni horoskop za petak 25. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Izbjegavajte osobe koje su sklone iživcirati vas. Umarat će vas njihova sklonost da vas propitkuju o vašim privatnim stvarima. Godit će vam malo samoće, odnosno vrijeme koje ćete posvetiti samo sebi. Večernji izlazak ili slična prigoda pomoći će vam da se opustite i rasteretite od dnevnih događanja.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Iznenadit ćete sebe i druge naglim izjavama, a vaše promjenljivo ponašanje razumjet će samo najbliži. Ljubavni odnos s partnerom dobiva na snazi i uzletu, pa pazite da nešto ne pokvarite sumnjičavošću. Odmjerite količinu energije koju ulažete u nešto što niste sigurni kamo vodi. Čitajte, razmišljajte, otkrivajte poruke u sebi i drugima.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ozračje na poslu bit će napeto, pa biste mogli imati neugodnih kontakata s kolegama i šefovima. I sami biste mogli izjaviti nešto u krivo vrijeme ili na krivom mjestu, zato budite oprezni. Pazite na riječi koje će upućivati partneru, jer ćete svojim  pomanjkanjem takta prouzročiti poneku neugodnu situaciju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zbog Venere u Škorpionu, osjetit ćete poboljšanje na ljubavnom planu i idućih tjedana. Slobodni će imati priliku upoznati osobu koja će ih oduševiti. Oni koji već jesu u vezi, bit će iznenađeni lakoćom komuniciranja s partnerom. Dobro ćete se razumjeti i nadopunjavati. Dan je odličan za putovanja, učenje i duhovno uzdizanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Partner će vas kritizirati, ali prije nego što se pobunite, razmislite koliko je u pravu. Netko će vam priopćiti novosti koje će vas zabrinuti, a koje će biti povezane s vašim financijama. Više pažnje morat ćete posvetiti odnosu s djecom, osobito srednjoškolcima. Nećete imati dovoljno strpljenja za njihove potrebe jer ćete i sami biti preumorni.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Burno ćete reagirati zbog najmanjih sitnica i nepotrebno dizati paniku. Zapravo vas ništa ne ugrožava jer radi se samo o jednom napornom danu. Neraspoloženje nemojte prenositi na partnera koji nije ništa kriv i koji neće moći razumjeti zašto ste takvi. Bavite li se javnim poslom ili dajete intervjue, pazite što govorite!

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Ozbiljnije razmišljajte o zdravijem načinu životu, osobito već imate problema zbog slabe kondicije. Podijelite mišljenja o tome s osobama koje će vas motivirati. Dobro promislite o poslovnim ciljevima, jesu li oni ostvarivi ili su posrijedi samo vaša maštarija. Usporite li ritam, moći ćete bolje procijeniti što možete očekivati od nekih pojedinaca.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zahvaljujući Veneri u vašem znaku, raspoloženje će vam rasti iz dana u dan. Proljepšat ćete se i više pozornosti polagati na vanjštinu. Nekima bi dan mogao biti pozitivna prekretnica u ljubavi – nova je veza na vidiku! Smatrate li da imate višak kilograma, tjelovježbom i izborom lakše hrane objavite rat masnim naslagama.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Puni ste radnog elana i novih zamisli. Nadređeni će u vama prepoznati talentiranog i sposobnog radnika, što će vam priskrbiti teže i odgovornije zadatke, ali i priliku za napredovanje. S partnerom ćete se posvađati oko sitnice. Izgladite situaciju prije nego što oboje kažete nešto zbog čega će vam poslije biti žao.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Čak i ako mislite da je vrijeme velike ljubavi iza vas, idućih biste se dana mogli naći u nečijem zagrljaju. Neki će imati prigodu da na raznim mjestima poput ulice, trgovine ili radnog mjesta sretnu osobu koju nisu dugo vidjeli. Povest ćete razgovor, razmijeniti brojeve telefona i obnoviti poznanstvo,  a možda i nešto više od toga.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 4

Planeti vas potiču na ostvarenje planova i udruživanje s kolegama čije će znanje i iskustvo pridonijeti vašem poslovanju. Novčana zbivanja ići će vam na ruku. Neki će vam poslovi donijeti znatnu dobit pa ćete podmiriti dugove. Društveni će život bujati, a u ljubavi nastojat ćete pod svaku cijenu očuvati sadašnje stanje. 

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Poduzetni ste i puni ideja koje ćete ostvariti upornošću i voljom. Dan je pogodan za pregovore, potpisivanje ugovora i širenje mreže korisnih poznanstava. Venera u Škorpionu otvara vam višetjedno ugodno ljubavno razdoblje – moguća je ljubav s nekim iz drugog grada, pa čak i države!

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