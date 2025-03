Dnevni horoskop za petak 28. ožujka: Strijelcima sve ide od ruke, Ribama stiže povrat duga

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okrenut ćete se prema vanjskom svijetu, mnogo se družiti s prijateljima, ali i provoditi kvalitetno vrijeme s partnerom. Inspiracija i ambicioznost usmjeravat će vas na hrabre poslovne poteze. Na dobrom ste putu pa nema razloga da u svojim naumima ne biste uspjeli. I zdravlje vam se vidno popravilo.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljiviji pa će vam svako vraćanje unatrag, ispravljanje pogrešaka ili mijenjanje planova predstavljati teškoću. Bit ćete rastrgani na više strana i previše energije gubiti na beznačajne stvari. Zbog manjka koncentracije dogodit će vam se i manji poslovni propusti. Partnera ćete previše provjeravati i sputavati.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlično ćete se snalaziti u timskom radu, ali ćete nailaziti na teškoće s kolegama koji posao ne shvaćaju odgovorno. Nemojte dopustiti da vas to izbaci iz takta. Ljubavni se odnos dobro razvija, unatoč vašim hirovima i ljubomori. Zamjerat ćete partneru da vas zapostavlja, a on će vama spočitavati nedostatak inicijative i aktivnosti.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mnogo ćete vremena i energije trošiti na tuđe probleme i međuljudske odnose. Nemojte dopustiti da vas obeshrabri šefova kritika – možda samo nije raspoložen, a baš ste mu se vi “naletjeli“. Ako ste u braku ili vezi, shvatit ćete da se morate više truditi, ali i odricati u ime ljubavnog sklada.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako će društveni život biti pojačan, vrijeme koje ćete provesti s partnerom zasjenit će sve druge događaje. Veći značaj pridavat ćete svom izgledu, otići kod frizera ili krenuti u nabavku proljetne garderobe. Obiteljska situacija može biti izvor napetosti, no netko blizak dat će vam dobar savjet.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Imate ideja kako zaraditi, no prije ikakvih ulaganja dobro se raspitajte o mogućim rizicima. Uznemirit će vas svađa s članom obitelji, no nemojte se ispričavati ako krivica nije na vama – neka druga strana uvidi svoju pogrešku. S ukućanima ćete voditi razgovore oko raspodjela kućnih ili financijskih obaveza, no uspjet ćete pronaći rješenje.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Očekuje vas sređivanje obiteljskih računa i drukčiji omjer snaga u vašem domu. Vremena za odmor i opuštanje bit će malo. Mogli bi vas iznenaditi gosti pa ćete ostati budni do kasno u noć. Slobodni će biti skloni odnosima od kojih ne traže ništa osim malo dobre zabave. No netko bi vam se ipak mogao početi sve više sviđati.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ako ste preopterećeni ili su drugi na vas prebacili svoje poslove, pobunite se. Ne dopustite nikome da vas iskorištava. Ako vam više odgovara mir od razgovora s ljudima, to si i omogućite. Mnogo toga ćete početi pa se potkraj dana zapitati kako ćete i kada sve završiti. Ne bi bilo loše da pronađete nekoga tko će vam pomoći.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve čega se primite ići će vam od ruke. Briljirat ćete u poslovima gdje se traži vještina komunikacije i pregovaranja. Djeca i partner bit će vam izvor zadovoljstva, dok bi ostali nakon iskrenog razgovora mogli vezi dati pozitivnu energiju. Neki među vama radovat će se dolasku prinove i pripremati veliko obiteljsko slavlje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Moguće su promjene - od selidbe, čestih izbivanja iz doma do adaptacije nekretnina. Podižete li zajam, mogli biste naići na probleme zbog kojeg ćete planirano morati odložiti za neko drugo vrijeme. Pojedinci, a osobito oni mlađe dobi bi mogli imati problema s roditeljima. Možda teško prihvaćaju činjenicu da ste odrasli.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Željni ste zabave, upoznavanja novih ljudi i stjecanja različitih iskustava. Ako ste na putovanju, oduševit ćete se viđenim i doživljenim. Uz prijatelje ćete se odlično zabaviti pa ne propustite priliku da provedete dio dana u njihovu društvu. Bliski rođak doći će vam u posjet ili vas pozvati da dođete k njemu.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Uspješno ćete riješiti ljubavni problem. Razgovor će pridonijeti da ponovno steknete povjerenje u partnera kojeg ste već smatrali nepovratno izgubljenim. Druga strana će vam staviti do znanja koliko joj značite. Netko će se sjetiti da vam je dužan novac i vratiti vam ga. Kondicija vam je dobra pa bi bilo dobro da malo više vježbate.