Dnevni horoskop za petak 28. studenoga: Lava opterećuju novci, Škorpion pršti energijom

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjetit ćete potrebu da se odmaknete od ljudi i njihovih problema. Neće vam padati na pamet da prihvatite pozive za druženja, iako će pristizati od vama dragih ljudi. Tragat ćete za unutarnjim mirom, pa će partner biti zbunjen vašom osjećajnom rezerviranošću. Pokuša li vam se približiti, nemojte biti otresiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Na poslovnom planu koristit će vam savjet starijeg i iskusnijeg kolege - svakako ga poslušajte. Netko će vas na radnom mjestu zadirkivati, iskazujući vam tako svoju naklonost. Iako ćete jasno dati na znanje da vam se ne sviđa, nečije zle jezike nećete moći izbjeći. Učite li za ispit, ne opterećujte se nestvarnim očekivanjima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osoba kojoj se sviđate pokušava vam se približiti, ali kao da nemate namjeru dopustiti joj da vas upozna. Bit ćete lošeg raspoloženja pa će vaši postupci biti hiroviti, čak i vama neshvatljivi. Možda ste prošlih dana bili previše izloženi stresnim situacijama, pa nemate strpljenja ni za najbliže.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Umjetnost i stvaralački rad su kategorije koje će vas potpuno zaokupljati i gdje ćete danas tražiti sebe. Privlačit će vas i duhovni značaj stvari, pa nije isključeno da se upišete na tečaj theta healinga, joge ili radiestezije. Slobodni će imati mogućnost za flert - iako to neće mimoići ni Rakove u braku, nastojte da na tome i ostane.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Veći dio poslovnih i obiteljskih obaveza past će na vaša leđa. Budući ih morate obaviti, pokušajte u svemu tome pronaći lijepe trenutke kojih će zasigurno biti, iako ih neumorno radeći nećete primjećivati. Dodatno će vas opterećivati i novčana situacija. Imat ćete neočekivanih troškova pa zato budite vrlo oprezni s novcem.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osoba ste s izraženom intuicijom i oprezni, ali to neće sprječavati druge da vas pokušaju iskoristiti za svoje ciljeve. Moguće su konfuzne situacije u poslovnom i privatnom životu. Preispitajte sebe i svoje postupke, kako poslije ne biste zažalili zbog odluka donesenih u trenucima slabosti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Netko će vas tražiti pomoć ili uslugu, ali racionalno rasporedite svoju energiju kako vaši poslovi ne bi trpjeli. Zahtjevi nekih ljudi mogli bi prijeći razumnu granicu, pa se u tom slučaju trebate manje žrtvovati radi tuđe sreće i zadovoljstva, a više se posvetiti svojim zadacima. Slobodni su na pragu nove ljubavne veze.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete potrebu da mnogo toga promijenite, a za to ćete imati dovoljno potrebne energije. Intuicijom ćete postizati poslovne rezultate koji će zadiviti radnu okolinu. I na ljubavnom planu bit ćete zadovoljni. Slobodni će prštati energijom i vrckavim šarmom, a to će suprotni spol itekako primijetiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Danas vam ništa neće ići kako ste planirali. Budite pripravni na nagle promjene, osobito planova povezanih s članovima obitelji. Budete li previše ustrajali na poštivanju vlastitog mišljenja i viđenja stvari, partner bi vam to mogao zamjeriti. Na radnom mjestu situacija će biti slična, pa pripazite kako ne biste došli u nepotreban sukob.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Očekujte telefonski poziv i ponudu za posao koji biste trebali prihvatiti, jer bit će isplativ. Budite ustrajni u svim akcijama koje mislite poduzeti, jer ćete lako ostvariti dobre rezultate. Moguć je nesporazum s partnerom koji će u vas uliti dozu nesigurnosti, ali sve će završiti dobro ako ćete problem rješavati zajedničkim snagama.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bavljenje zanimljivim stvarima i kontakti s ljudima iz daljine uljepšat će vam dan. Poslovna vijest koju ćete primiti izazvat će zavidne reakcije okoline. Nemojte radi toga brinuti, jer oni koji se ne mogu radovati vašem uspjehu ni ne zavređuju vašu pozornost. Zaljubljeni će već danas krenuti u potragu za prigodnim darom za Božić.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete neodoljiv poriv da učinite upravo suprotno od onog što okolina od vas očekuje. Ako će taj osjećaj biti jak, nemojte se protiv njega previše boriti i potiskivati ga. U društvu ljudi koji vas neće sputavati osjećat ćete se najbolje. Moguće je da vam partner danas pomalo dosadi, ali nemojte mu to otvoreno reći.