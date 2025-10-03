Dnevni horoskop za petak 3. listopada: Lavu je rutina mrska, Vagi su intuicija i šarm saveznici

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Neće vam nedostajati energije i kreativnosti, a ambicija će vam biti u porastu unatoč otežanim okolnostima. Donijet ćete bitne odluke koje se tiču i karijere i obitelji. Neke ćete odmah i ostvariti, a one teže i važnije još neko vrijeme analizirati. Zateknete li se u društvu, spontano započeta komunikacija bit će uvod u lijepo prijateljstvo.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odluči li vam se partner povjeriti, poslušajte ga ma koliko biste razgovor najradije izbjegli. Osjeti li druga strana da umanjujete značaj problema koji ga muče, mogao bi se uvrijediti i sasvim povući u sebe. Ne gubite vrijeme na poslove koji iziskuju zahtjevniji angažman, jer ćete stati na pola puta i shvatiti da je to prevelik zalogaj za vas.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni kreativne i pokretačke energije, koja će vas voditi prema novim životnim iskustvima. Putovanja, telefonski pozivi i slučajni susreti donose razlog za veselje. I na ljubavnom planu vas očekuju sretni trenuci. Partner će intuitivno će osjetiti što vam je potrebno, a ako ste sami, netko će se posebno potruditi oko vas.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Odnosi sa starijim članovima obitelji ili bračnim partnerom zahtijevat će povećan oprez. Rješavate li obiteljska pitanja vezana uz nasljedstvo i podjelu imovine, nemojte nestrpljivošću potencirati svađe. Planirate li odlazak u kupnju, odredite limit troškova i kupujte planski. Partner će vas za nešto kritizirati, a vi ćete mu ljutito uzvratiti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Težit ćete novim iskustvima, a rutina i sve što je uobičajeno, bit će vam mrsko. Na trenutke ćete se pitati što vas veže za partnera i kako usuglasiti vaše karakterne različitosti. No to će biti prolazno neraspoloženje pa će vas takve misli brzo napustiti. Izbjegavajte ulaganja i troškove. Pripazite da ne izgubite novčanik ili dokumente.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Posao će zahtijevati povećani angažman, a neki će morati raditi i prekovremeno. Dobro ćete se snaći na sceni, na ispitima i pred skupinom ljudi, a tremu ćete uspješno svladati. Odgovarat će vam poslijepodnevni odmor, lagana šetnja s kućnim ljubimcem i opuštanje uz čitanje ili bavljenje hobijem.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete društveni pa ćete nakon radnog vremena rado otići s kolegama na kavicu. Intuicija, ali i šarm bit će vaši saveznici u ljubavnim stvarima. Upoznate li u većem društvu privlačnu osobu, svi su izgledi da ćete se uskoro zbližiti. Večer biste mogli predodrediti kulturnom uzdizanju te otići u kazalište ili na izložbu slika.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete brzopleti i neobjektivni. Zanemarivat ćete stvarne propuste, a previđati one najbitnije. U poslu ćete se osjećati sputano, osobito ako ste nečiji pomoćnik, pripravnik ili asistent. Bit ćete nezadovoljni postojećim stanjem u ljubavnom životu. Htjet ćete nešto promijeniti, no druga strana neće reagirati na željeni način.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Mogli biste skrenuti pozornost na sebe neobičnim, ali originalnim odjevnim kombinacijama. Istaknut ćete ono najljepše na sebi, vrlo hrabro i provokativno. Mobitel će vam često zvoniti, a primat ćete i mnogo SMS poruka. Želite li se zabaviti s prijateljima, nećete pogriješiti ako odete na mjesta na kojima još niste bili.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je povoljan za one koji žele obaviti poslovanje s bankom, vratiti dugove ili podići zajam. S osmijehom ćete popratiti ostvarenje sve većeg sklada s partnerom. No nemojte se prebrzo opustiti jer još ima situacija koje niste riješili do kraja. Veliku pozornost posvetit ćete vanjskom izgledu, što neće proći nezapaženo.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoriste sve što vam se pruža bez mnogo razmišljanja. Potrudite se obnoviti staru vezu ili uspostaviti skladan odnos s bračnim partnerom. Smirenošću i ljubaznošću oduševit ćete ljude koji će boraviti u vašem društvu. Mnogi će se diviti vašoj mirnoći i sklonosti da na logičan način rješavate svoje i tuđe probleme.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovne obaveze bit će stresne, iako ćete se dobro snalaziti. No potkraj radnog vremena ipak ćete osjetiti umor. Partner će nametati svoja mišljenja i prekidati vas u pola rečenice kada pokušate iznijeti svoj stav. Sve će vas to iživcirati pa ćete se povući u mir svoje sobe. Razgovor sa starijom osobom potaknut će vas da joj se povjerite.