Pročitajte dnevni horoskop za petak 3. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za petak 3. listopada: Lavu je rutina mrska, Vagi su intuicija i šarm saveznici
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Neće vam nedostajati energije i kreativnosti, a ambicija će vam biti u porastu unatoč otežanim okolnostima. Donijet ćete bitne odluke koje se tiču i karijere i obitelji. Neke ćete odmah i ostvariti, a one teže i važnije još neko vrijeme analizirati. Zateknete li se u društvu, spontano započeta komunikacija bit će uvod u lijepo prijateljstvo.
POGLEDAJ VIDEO: horoskop
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Odluči li vam se partner povjeriti, poslušajte ga ma koliko biste razgovor najradije izbjegli. Osjeti li druga strana da umanjujete značaj problema koji ga muče, mogao bi se uvrijediti i sasvim povući u sebe. Ne gubite vrijeme na poslove koji iziskuju zahtjevniji angažman, jer ćete stati na pola puta i shvatiti da je to prevelik zalogaj za vas.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete puni kreativne i pokretačke energije, koja će vas voditi prema novim životnim iskustvima. Putovanja, telefonski pozivi i slučajni susreti donose razlog za veselje. I na ljubavnom planu vas očekuju sretni trenuci. Partner će intuitivno će osjetiti što vam je potrebno, a ako ste sami, netko će se posebno potruditi oko vas.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 4
Odnosi sa starijim članovima obitelji ili bračnim partnerom zahtijevat će povećan oprez. Rješavate li obiteljska pitanja vezana uz nasljedstvo i podjelu imovine, nemojte nestrpljivošću potencirati svađe. Planirate li odlazak u kupnju, odredite limit troškova i kupujte planski. Partner će vas za nešto kritizirati, a vi ćete mu ljutito uzvratiti.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Težit ćete novim iskustvima, a rutina i sve što je uobičajeno, bit će vam mrsko. Na trenutke ćete se pitati što vas veže za partnera i kako usuglasiti vaše karakterne različitosti. No to će biti prolazno neraspoloženje pa će vas takve misli brzo napustiti. Izbjegavajte ulaganja i troškove. Pripazite da ne izgubite novčanik ili dokumente.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Posao će zahtijevati povećani angažman, a neki će morati raditi i prekovremeno. Dobro ćete se snaći na sceni, na ispitima i pred skupinom ljudi, a tremu ćete uspješno svladati. Odgovarat će vam poslijepodnevni odmor, lagana šetnja s kućnim ljubimcem i opuštanje uz čitanje ili bavljenje hobijem.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete društveni pa ćete nakon radnog vremena rado otići s kolegama na kavicu. Intuicija, ali i šarm bit će vaši saveznici u ljubavnim stvarima. Upoznate li u većem društvu privlačnu osobu, svi su izgledi da ćete se uskoro zbližiti. Večer biste mogli predodrediti kulturnom uzdizanju te otići u kazalište ili na izložbu slika.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Bit ćete brzopleti i neobjektivni. Zanemarivat ćete stvarne propuste, a previđati one najbitnije. U poslu ćete se osjećati sputano, osobito ako ste nečiji pomoćnik, pripravnik ili asistent. Bit ćete nezadovoljni postojećim stanjem u ljubavnom životu. Htjet ćete nešto promijeniti, no druga strana neće reagirati na željeni način.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Mogli biste skrenuti pozornost na sebe neobičnim, ali originalnim odjevnim kombinacijama. Istaknut ćete ono najljepše na sebi, vrlo hrabro i provokativno. Mobitel će vam često zvoniti, a primat ćete i mnogo SMS poruka. Želite li se zabaviti s prijateljima, nećete pogriješiti ako odete na mjesta na kojima još niste bili.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Dan je povoljan za one koji žele obaviti poslovanje s bankom, vratiti dugove ili podići zajam. S osmijehom ćete popratiti ostvarenje sve većeg sklada s partnerom. No nemojte se prebrzo opustiti jer još ima situacija koje niste riješili do kraja. Veliku pozornost posvetit ćete vanjskom izgledu, što neće proći nezapaženo.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Iskoriste sve što vam se pruža bez mnogo razmišljanja. Potrudite se obnoviti staru vezu ili uspostaviti skladan odnos s bračnim partnerom. Smirenošću i ljubaznošću oduševit ćete ljude koji će boraviti u vašem društvu. Mnogi će se diviti vašoj mirnoći i sklonosti da na logičan način rješavate svoje i tuđe probleme.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Poslovne obaveze bit će stresne, iako ćete se dobro snalaziti. No potkraj radnog vremena ipak ćete osjetiti umor. Partner će nametati svoja mišljenja i prekidati vas u pola rečenice kada pokušate iznijeti svoj stav. Sve će vas to iživcirati pa ćete se povući u mir svoje sobe. Razgovor sa starijom osobom potaknut će vas da joj se povjerite.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+