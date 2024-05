Dnevni horoskop za petak 3. svibnja: Ovan mora paziti koje tračeve širi, Lav privlači novac

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Više će vam odgovarati mir i tišina nego druženja i razgovori. Mogli biste čuti povjerljivu informaciju od vrlo bitne i moćne osobe – nemojte je širiti dalje! Želite li se riješiti dosadnih zadataka i osigurati vrijeme za ostvarivanje dugoročnih ciljeva, obučite pripravnike. Budite oprezni u trošenju novca, osobito ako krećete u kupnju dara za nekoga.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zadivit će vas pojedinci širokog duha i znanja pa će vas takvi susreti i poznanstva motivirati da više čitate, učite i sami se obrazujete. Vaša uloga u obitelji postat će iznimno značajna. Neki ljudi postat će ovisni o vama, no nećete to doživljavati teretom. Bit će to prilika da napokon neke stvari u životu posložite na svoj način.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Postavite se odlučno u poslu. Ne trudite se držati kontrolu nad svime, više ćete postići zahvaljujući strpljenju i timskom radu. Potrebno je više opreza u ljubavnim vodama. Ne dopustite da vas novi partner uvuče u kovitlac svojih problema s bivšim partnerom. Neka to sam riješi. Nemojte trošiti živce na sitne neugodnosti i prolazne teškoće.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imate li kakvu ideju ili se dvoumite oko neke poslovne prilike, sada je vrijeme za odluke. Otvorite se za nova iskustva, hrabro učinite ono o čemu sanjate. Ne zatvarajte se u kuću i ne samujte. Izlazite što više s partnerom ili sami, a koraci koji se tiču ljubavi poduzeti ovih dana imat će pozitivan ishod.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Naići ćete na zastoj u prometu baš kad vam se žuri ili svađa s partnerom, prijateljima ili roditeljima. Naoružajte se strpljenjem nastojeći popraviti što se može. Mogli biste dobiti zajam i čvrsta poslovna i financijska obećanja, a ako je u tijeku podjela nasljedstva ili zajedničke imovine, mogli biste proces privesti kraju u svoju korist.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sklapate li nove ugovore ili ulazite u partnerstva, pripazite! Mogli biste ući u nejasne poslove ili potpisati nešto što niste do kraja pročitali. Ne nasjedajte laskanjima i obećanjima ni u privatnom životu. Osoba koja vas se dojmila možda je upitnog morala. Probleme sa želucem prouzročit će prečesta izloženost stresnim situacijama.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Prihvaćat ćete pozive na kavu i rado se odazivati društvenim događanjima. Ono što se događa vama bit će manje bitno od zbivanja u životu vaših prijatelja ili partnera. Vaša nesebičnost činit će vas dragom i zanimljivom osobom. Korisne informacije doznat ćete prateći oglase i razgovarajući s ljudima. Netko vam u nečemu iskreno pomaže.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Netko će vam ponuditi novac ili dati izvrstan savjet za ostvarivanje poslovnog cilja. U odličnom ste ljubavnom razdoblju pa osoba u koju ste zaljubljeni, ispunjava sva vaša očekivanja. Ako ste u vezi, uvjerit ćete se da vas povezuju iskreni osjećaji. Planeti vas naoružavaju magnetskom privlačnošću i čine vrlo poželjnim društvom.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Interesi će vam biti raspršeni pa se nećete moći usredotočiti na bitno. Odugovlačenje s donošenjem odluke obilježit će vaše ponašanje. Mogli bi vam promaknuti bitni detalji. Stjecaj okolnosti primorat će vas da se posvetite zadacima koje ste odgodili ili zamrznuli na neko vrijeme. Poslovnu krizu prebrodit ćete prilagodbom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete dobri u planiranju i obavljanju praktičnih zadataka. To će osobito doći do izražaja u poslovima koji iziskuju spretne ruke ili zanatsko umijeće. Ako ste u potrazi za srodnom dušom, osmislite bogat i sadržajan društveni život. Izlasci donose novo poznanstvo, a nije isključeno ni da vas prijatelji upoznaju s nekim tko će vam se svidjeti.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uspješan dan predstoji onima koji se bave intelektualnim radom i onima čiji posao podrazumijeva kreativnost i maštovitost. Dogovorite kavu s prijateljima, izlazak u kino ili na predstavu i posvetite se kreativnim aktivnostima. Zaključite li da ste podlegli nečijem šarmu ili tjelesnim čarima, učinite prvi korak – razmijenite brojeve mobitela!

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne dopustite da vam tuđe primjedbe naruše samopouzdanje. Strpljenje i predani rad na kraju će vam donijeti željeno priznanje. Posvetite se stvarima u kojima će vaša kreativnost i šarm doći do izražaja. To može biti i uređenje vašeg doma, ali i zavođenje osobe koja vam se sviđa. Imat ćete uspjeha u svemu čega se danas primite.