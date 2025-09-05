Dnevni horoskop za petak 5. rujna: Strijelca očekuju pomaci u financijama, Vage opustite se

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nemojte sudjelovati u tračevima samo zato da biste se uklopili u radnu grupu. Ništa lošeg se neće dogoditi ako pokažete da imate svoj stav i mišljenje. Dio dana posvetite prijateljima. Nekom od njih možda će trebati vaša pomoć ili savjet. Iako će vas slušanje problema iscrpiti, ipak ćete osjećati zadovoljstvo jer ste nekom pomogli.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U jutarnjim satima nastojat ćete uhvatiti ritam sa zbivanjima, iako ne osobito uspješno. Predstoji vam razgovor sa šefom u kojem se nećete najbolje snaći. Vaše će želje biti u suprotnosti sa stvarnim mogućnostima, pa najviše problema očekuje one koji nisu spremni na ustupke. Tjeranje inata neće vam se isplatiti.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mlađa muška osoba ponudit će vam moralnu potporu ili vam svojim utjecajnim poznanstvima pomoći u karijeri. Dobre poslovne vijesti stizat će Blizancima koji posluju izvan granica domovine. Samcima se otvara nova ljubavna priča – osoba koja vas privlači ugodno će vas iznenaditi pozivom na kavu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Prionite na rješavanje obiteljskih problema, no pritom zadržite osjećaj za mjeru i objektivan uvid. Trebat će vam miran kutak kako biste razmislili o onome što vam se događa i pronašli najbolje rješenje za osjećajne dvojbe. Izbjegavajte rizične situacije i klonite se koristoljubivih osoba. Osjećaj nezadovoljstva popustit će vas u večernjim satima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

U boljoj ste tjelesnoj nego psihičkoj kondiciji – umarat će vas međuljudski odnosi. Drugi će kritički procjenjivati vaš rad, no možete biti zadovoljni sobom – ostalo je tuđa briga. Događaji na ljubavnom planu neće se odvijati kako ste zamislili. Dajte simpatiji vremena da shvati što osjeća prema vama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Više će vam biti do druženja nego do rada. Ljubavni problemi stavljaju na kušnju vaše strpljenje i smisao za ustupke. Pokušajte se opustiti i manje analizirati. Ne zamarajte se sitnicama. Prebrodit ćete manja ljubavna razočarenja, dok će oni s krupnijim problemima ipak morati razgovarati s partnerom i otvoriti sve karte.

Foto: QUNICA_STUDIO

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Do izražaja dolaze vaše umjetničke kvalitete, kao i sportski talent. Bavite se hobijima, slikajte, svirajte, plešite - opustite se uz aktivnosti koje vas ispunjavaju. Ljubavna veza je stabilna, no nemojte se uspavati i prepustiti svakodnevici. Male promjene najbolji su lijek protiv zasićenja koje prijete odnosu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Obiteljske napetosti nastat će zbog neizvjesne novčane situacije. Nemojte se površno odnositi prema dugovima i kreditnim obvezama. Nova ljubav neke će potaknuti na drastičnu promjenu izgleda. No pritom nemojte pretjerati jer se simpatiji možda sviđate baš onakvi kakvi jeste. Stariji bi mogli patiti od bolnih zglobova.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Očekuju vas pomaci na financijskom planu. Mogli biste posuditi veći novčani iznos, dobiti zajam, a neki i nasljedstvo. Krećete li na put, ne dopustite da vam neplanirane okolnosti poremete planove. Budite oprezni u prometu. Mališani će vam zadavati brige neposluhom, a tinejdžeri neodgovornošću.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Imat ćete samopouzdanja i mnogo tjelesne energije. Nemir i potreba za promjenama učinit će vas osobom od akcije. Želja za učenjem i kreativnošću nagnat će vas da upišete tečaj stranog jezika ili programiranja a neki će se educirati onime što sami mogu pronaći na internetu. Večernji izlazak donosi neočekivan obrat ljubavne situacije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pravo je vrijeme da se nametnete i ostvarite željeno. Poslovima ćete prilaziti selektivno i brzo prepoznati dobru priliku. Budite oprezniji u poslovanju s bankama, dobro razmislite koliko mjesečno možete odvojiti za plaćanje kreditnih rata. Porazmislite o kakvom dodatnom honorarnom poslu, unovčite svoje talente.

Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nemojte dopustiti da drugi iskorištavaju vaš rad. Ostajete li dulje na poslu ili zamjenjujete kolegu, pobrinite se da šefovi primijete vaš trud. Ako ste skloni samoći, nemojte pretjerivati u udaljavanju od ljudi. Usmjerite svoju energiju na one kojima treba vaša pomoć, tako ćete se najlakše riješiti vlastita neraspoloženja.