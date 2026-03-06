Dnevni horoskop za petak 6. ožujka: Vaga privlači pozornost, Ribe izbacite negativnu energiju

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Na osobit način proživljavat ćete sve što vam se bude događalo. Nije isključen početak komplicirane ljubavne veze, no brzo će se pokazati da ste precijenili svoje ili osjećaje druge strane. Međuljudski odnosi bit će ispunjeni napetošću zato što nećete imati strpljenja za površne razgovore ili nečija jadikovanja.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Preuzet ćete mnoge poslove na sebe, no pogrešno ćete procjenjivati i zaključivati. Krenite u ostvarivanje planova, ali budite strpljivi. Surađujte s kolegama i nemojte biti nepovjerljivi prema njima. Morat ćete više ulagati u ljubavni odnos, jer vaše kritiziranje partnerovih mana ne pridonosi stabilnim odnosima. Budite malo popustljiviji.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovi će se odvijati prema uhodanom ritmu, a dio vremena moći ćete posvetiti osobnim interesima. Nakon radnog vremena završit ćete u obližnjem kafiću i prijateljskom čavrljanju s kolegama. S osobom rođenom u zračnom znaku mogli biste doživjeti nešto osobito i prepustiti se flertu i zavođenju.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete ozbiljnije prionuti nekim problemima ili rješavanju nagomilanih poslova. No cijelo vrijeme ćete se baviti sporednim stvarima, pa ćete teško sami sebe natjerati da se primite onog što je najbitnije. Ne donosite odluke vezane uz karijeru i odnose s vama bitnim osobama - nećete biti dovoljno objektivni.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Energični ste i poduzetni pa će vam mnogo toga polaziti za rukom. Uspjeh vas očekuje u kontaktima s inozemstvom. Imat ćete odlično pamćenje i koncentraciju, pa se sreća smiješi svima koji se bave intelektualnim radom. Najaktivniji bit ćete u prvoj polovici dana, a večernje sate radije ćete provesti u odmaranju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dat ćete oduška svojoj mašti i kreativnosti. Trebate li donijeti kakvu odluku ili procjenu, pouzdajte se u svoje odluke jer ćete biti iznimno lucidni. No kad je novac posrijedi, budite na oprezu. Pomno planirajte rashode i ulaganja u posao. Mogući su nepromišljeni troškovi vezani uz dom i ukućane.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Doživjet ćete naglo buđenje, a gomila događaja i susreta obogatit će vaš život. Privući ćete pozornost vama bitne osobe, briljirati na poslovnom razgovoru, uvjeriti nekoga u nešto ili obaviti uspješnu kupnju. Sa zadovoljstvom ćete ulaziti u koketne razgovore s osobom koja vam se sviđa i pri tome uživati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Prijatelji će primjećivati vašu šutljivost i odsutnost. Preispitivat ćete neke situacije ili učinjene pogreške, ali nećete osjećati potrebu da se ikome povjerite. Na poslu ćete misliti da nemate ništa zajedničkog s kolegama, a kod kuće s bližnjima. Podložni ste promjenama raspoloženja, pa će se i vašim postupcima provlačiti sjeta.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vaša će se mišljenje uvažavati, a oni najambiciozniji mogli bi napredovati. Ljudi će vam se povjeravati i otkrivati tajne, pa ćete se čuditi čime to kod njih pobuđujete takvo povjerenje. No vaša opuštenost i intuitivnost bit će im privlačni. Bit ćete dotjerani u svim prigodama, što će izazvati mnogobrojne komplimente od okoline.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se opteretiti obavezama koje nisu hitne ili obećanjima koje ne stignete ispuniti. Izbjegavajte rasprave. Razgovori koje zapodijevate u najboljoj namjeri, mogli bi krenuti u krivom smjeru, a vaše riječi biti pogrešno shvaćene. Budite spremni progledati kroz prste onima koji vas nisu namjerno uvrijedili.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zavidna doza energije i intenzitet raznolikih zbivanja činit će vam život uzbudljivim i dinamičnim. Nečiji posjet unijet će veselje u vaš dom, a rasplet jednog događaja, sudskog spora ili položen teški ispit iznimno će vas veseliti. Zahvaljujući priljevu novca, moći ćete podmiriti stara dugovanja ili si nešto lijepo kupiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogući su nesanica, neobični snovi i težnja prema nedostižnim osobama i stvarima. Osjećat ćete da nešto morate promijeniti kako biste bili mirniji. Što god to bilo, radije ostavite za sutra ili neki drugi dan. Izbjegnite pasivan način života i izbacite negativnu energiju meditacijom, šetnjom ili sportskim aktivnostima.