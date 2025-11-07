Dnevni horoskop za petak 7. studenoga: Vaga ima britki um, a Lav osjeti ljubavni zanos

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Primjećivat ćete naklonost osoba suprotnog spola. Prepoznat ćete simpatijine kvalitete koje su vam dosad promicale. Shvatit ćete da ste je pogrešno procijenili. Školarci će razmišljati o satovima instrukcija i u tome imati roditeljsku potporu. Polažete li ispit, pišete test ili zadaćnicu, snalažljivošću ćete doći do dobre ocjene.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Planeti pokreću poslovna, ali i financijska zbivanja. Mogli biste ostvariti pravo na stambeni ili neki drugi zajam. Ako je u tijeku podjela nasljedstva ili zajedničke imovine, proces ćete privesti kraju. Slobodnima je moguća veza s utjecajnom osobom koja nije na dobrom glasu. No uvjerit ćete se da su to obična pretjerivanja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Dan će biti ispunjen raznovrsnim sastancima. Radite li posao koji vam se ne sviđa, takvo će stanje biti privremeno. Ljubavni status neće se bitnije promijeniti, iako planeti povećavaju vaše ljubavne apetite, a time i prilike. Bit će bolje ako ih uspijete zadovoljiti u svojoj vezi i suzdržite se od površnih flertova sa strane.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Očekuju vas sitne peh situacije. Budete li nekog hitno trebali na mobitel vjerojatno će biti nedostupan, a informacije, novac ili nešto treće će kasniti. Bit ćete skloni psihičkim blokadama, pa se u nekim trenucima nećete moći sjetiti nečijeg telefonskog broja ili ćete zaboraviti na obećanje koje ste dali partneru i djeci.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete ljubavni zanos, a ugodna romantična zbivanja nastavit će se i idućih dana. Ako ste u dugoj vezi, oboje ćete jedno drugome pružiti ono što drugoj strani treba. Ambicije ćete ostvarivati znatno lakše nego dosad. Ususret će vam izlaziti i osobe na koje niste računali. Izvjesni su manji dobici od igara na sreću.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pojačajte brigu o sebi. Ako se premalo krećete, više se bavite tjelesnim aktivnostima. Čuvajte svoju energiju, nemojte dopustiti da vam je troše sporedne osobe u vašem životu. Ženske osobe komplicirat će vam život, pa pojačajte oprez ako radite ili poslužujete žensku klijentelu. Prema partneru budite iskreni jer će ionako sve doznati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete odlične reflekse i britki um. Odlično su vam aspektirana putovanja, inozemstvo i sport, a oni koji se bave duhovnim radom doći će u posjed literature u kojoj će pronaći odgovore na mnoga životna pitanja. Slobodne će privući netko koga znaju iz viđenja, no kako je do kontakta još dalek put, vrijeme da nešto poduzmete.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Odlično ćete procjenjivati ljude i donositi prave odluke. Mogli biste zaraditi putem honorarnog posla ili će vam uletjeti nešto u vašoj struci na određeno vrijeme. Nesretno zaljubljenima dan je pogodan za pomirenje i obnavljanje strasti. Neki će sanjati živopisne snove i njihov tumačenje potražiti u Sanjarici.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bolje ćete poslovati i sporazumijevati se s kolegama. Vješto ćete se snalaziti u intelektualnom radu i ugovaranju poslova. Prevođenje, čitanje, lektoriranje i pisanje ići će s lakoćom. No bitno je ne pretjerati. Ne smijete dopustiti da vam posao postane glavna preokupacija, jer će pritom trpjeti oni kojima ste najpotrebniji.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Na pomolu su nove mogućnosti i bolji poslovi, ali neće proći bez borbe i opetovanih dokazivanja. Bit ćete svjedokom nepravednih protekcija osoba koje su manje stručne od vas. Što se tiče ljubavi imat ćete sve preduvjete za obećavajuću vezu, ali samo ako priznate da ste u nečemu pogriješili. Partner to očekuje od vas.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Najproduktivniji bit će oni koji se bave slobodnim zanimanjima ili radom u medijima. Radite li estradni posao, menadžer bi vas mogao spojiti u plodnu suradnju s nekim tko vam je srodan u onome što radite. Trezveno ćete odrediti svoje ljubavne želje i pravilno usmjeriti osjećajnu energiju. Dan može biti prekretnica za osamljene.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pojačajte mjere predostrožnosti kako biste izbjegli potpisivanje štetnih ugovora, nepotrebne kupnje ili nasjeli na nečije lažno obećanje. Bit ćete izloženi partnerovim lošim raspoloženjima i ljubomori, pitajući se čime ste to zavrijedili. Nije li to česta pojava u vašem odnosu, onda se samo radi o prolaznom lošem trenutku.

