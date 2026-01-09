Dnevni horoskop za petak 9. siječnja: Ovnu treba opuštanje, Blizancima će nekoga upoznati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odvojite vremena za slušanje glazbe, čitanje ili nečeg što vas zanima. Previše se iscrpljujete poslom pa psihofizičko zdravlje pritom trpi. Zato vam treba bilo kakav vid opuštanja i zabave. U odnosima s partnerom moglo bi doći do zaoštravanja zbog manjka vremena kojeg provodite zajedno.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Vaš originalan način razmišljanja i poseban kut gledanja na događaje, mnogi neće moći razumjeti. Morat ćete se nositi s kompliciranim pojedincima i zahtjevnim zadacima. Osjetite li da vam je strpljenje na izmaku, ne djelujte prenagljeno. Ljubavna situacija razvija se u povoljnom smjeru – nemojte nešto “uprskati“ ljubomorom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najviše uzbuđenja očekuje vas u ljubavnom životu, osobito ako ste u potrazi za novim partnerom. Mogli biste dobiti broj mobitela osobe koja vam se veoma sviđa ili otići na prvi ljubavni sastanak. Stručna usavršavanja, seminari i tečajevi zadovoljit će vaše potrebe za obrazovanjem. Mlađi će se dobro zabaviti u društvu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odolite potrebi da nekog kritizirate ili tračate, ma koliko vam druga strana dala povoda. Više će vam se isplatiti slušanje i promatranje. Primijetite li neprijateljsko ozračje na poslu, nemojte to doživljavati osobno. Možda ćete pogrešno protumačiti nečiji mrki pogled, misleći da se to odnosi na vas.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Intuicijom ćete izbjegavati zapreke, pravodobno povlačeći ispravne poteze i odustajući od pogrešnih. Od okoline ćete neprimjetno uzimati ono što vam najviše odgovara. Bit ćete privlačni i osvajat ćete s lakoćom. Ako ste odnedavno u vezi, s partnerom ćete razgovarati o zajedničkim planovima za budućnost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Konstruktivno iskoristite energiju kojom raspolažete, usmjeravajući se na rješavanje najproblematičnijih situacija. Ako ste u potrazi za poslom, dobri su izgledi da ga pronađete pa već od ranog jutra u tome budite aktivni. Partnerova će nesigurnost biti pojačana. Dokažite mu da nema razloga sumnjati u vas i vašu ljubav.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vašu poduzetnost i snalažljivost uočit će vaš nadređeni, pa će se češće oslanjati na vaše mišljenje. Sviđa li vam se tko na poslu, otvoreno mu pristupite. No računajte na znatiželjne poglede i komentare svojih kolega. Nećete pogriješiti poradite li na svom izgledu. Nova boja kose ili frizura još će vam više podignuti samopouzdanje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izbjegnite privlačenje pozornosti na sebe. Ne izjašnjavajte se na poslovnim sastancima, osim ako vam to nije obaveza. Nastojte sve činiti jednostavno, što manje se oslanjajući na druge. Ne reagirajte šutnjom na zbivanja u obitelji, jer je vrijeme da nešto poduzmete. I sami ste svjesni da ne može ostati sve po starom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Karizma kojom ćete zračiti pomoći će vam da ostvarite ljubavne i poslovne ciljeve. Nametnut ćete se nekome uvjerljivim nastupom i jasnim argumentima. Dobro ćete snalaziti u verbalnim raspravama ili na ispitima znanja. U ljubavi će najveći problem predstavljati vaša ljubomora i tvrdoglavost, koji srećom neće biti prenaglašeni.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovne napetosti će se nastaviti i nećete ih moći ukloniti na brzinu. Osjećate li se frustrirano u sadašnjoj poziciji, odolite želji da se preko noći prebacite na nešto drugo. Uočite li da nekoga ne možete zadovoljiti ili ste nesretni u sadašnjem partnerstvu, nemojte na brzinu raskidati odnose. Dovoljno će biti spriječiti daljnji razvoj netrpeljivosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete otvoreni prema novim iskustvima. Spoj vaše vedrine i otkrivanja novog moglo bi doći kroz povezivanje ljudi iz drugih kultura. Izgledna su i vrlo ugodna poslovna putovanja. Bit ćete spremniji na popuštanje partneru, no samo ako su vaši osjećaji dovoljno jaki. Partner će čuti dobre vijesti od svoje rodbine i rado ih s vama podijeliti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Isticat ćete se stvaralačkom energijom. Bit ćete vješti s rukama, što će osobito doći do izražaja kod onih koji rade precizne poslove. Na poslu ćete raditi prekovremeno, ali se nećete žaliti. U takvim ćete aktivnostima nalaziti i zadovoljstva, no tijelo će vas ipak upozoravati da mu treba odmora i više sna.