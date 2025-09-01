Dnevni horoskop za ponedjeljak 1. rujna: Ovnovi će razmišljati o braku, Lav je pun energije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Veselit će vas nečiji posjet iz drugog grada. Ako ste u ozbiljnoj vezi, mogući su razgovori o braku, potomstvu ili početku zajedničkog života. Postoje li osobe koje vas iscrpljuju do krajnjih granica izdržljivosti, vrijeme je da takve udaljite iz svoga života Budete li popustili, opet ćete si ih natovariti na vrat.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako ste planirali kupnju ili neku drugu aktivnost koja zahtjeva izlazak iz kuće, spriječit će vas nenajavljeni posjeti ili kućne obaveze. Mlađi će dvojiti između dvije ljubavne prilike, a vaša neodlučnost samo će pogoršati ionako zapetljanu osjećajnu situaciju. Ljutit ćete se na nekog komu ste posudili novac, a ne vraća vam ga.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Analizirajući svoje nedavne postupke i djela, doći ćete do dubljih spoznaja o sebi i svome životu. Dan posvetite sebi, a ne možete li drukčije, odvojite nekoliko sati koji će biti samo vaši. To će vam pomoći da vratite izgubljenu energiju i posložite neke dojmove u pravu cjelinu. Pripazite na osjetljivi probavu!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Teško ćete se opuštati, misli će vam se vrtjeti oko nedavnih poslovnih događaja – razmišljat ćete u čemu ste pogriješili. Opustite se, ništa loše se ne zbiva. Partner bi se mogao osjećati zapostavljen. Nemojte ga isključiti iz svojih problema nego ih podijelite s njim – bit će sretan što vas može savjetovati i pomoći.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Raspolagat ćete zavidnom količinom energije. Bit ćete rado viđen gost u društvu i zračiti šarmom. Sa svima ćete se dobro slagati i sklapati nova, zanimljiva poznanstva. Vaše će samopouzdanje ostaviti snažan dojam na osobu do koje vam je stalo, pa nije isključeno da baš danas započnete novu vezu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako vam je stalo do veze, nemojte je ugrožavati prigovaranjima. Ne dopustite da vas svlada neraspoloženje – prisilite se na sport i tjelesne aktivnosti jer ćete tako izbaciti negativnu energiju. Opustite se u dobru društvu koje će iz vas izmamiti osmijeh. Mlađi će se svađati s roditeljima koji će im prigovarati zbog izlazaka.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Svaka aktivnost koja će zapošljavati vaš intelekt, osobito čitanje ili razgovor s pametnim pojedincima, punit će vas pozitivnom energijom. Brine li vaše dijete ili partnera neki problem, znat ćete ga pametno riješiti. Primit ćete zanimljive telefonske pozive, a moguće je i da slučajno sretnete osobu koja vam se sviđa.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte dopustiti neraspoloženim pojedincima da vam pokvare dan. Družite se s onima koji su veseli, jer će njihova pozitivna energija poticajno djelovati na vas. Naiđete li na povoljne cijene nekih proizvoda, vodite računa da ne izađete izvan svojih financijskih okvira. Dosta ste izloženi troškovima pa pripazite.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni energije. Niste li već dugo vidjeli prijatelje, iznenadite ih telefonskim pozivom. Mogli biste se brzo dogovoriti za izlazak i pritom se odlično zabaviti, prepričavajući anegdote iz svojih života. Ugodno će vas iznenaditi izraz poštovanja kojeg će vam uputiti starija osoba. Odnos s djecom bit će prožet skladom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete vam biti do druženja. Više će vam odgovarati osamljivanje, slušanje glazbe i izbjegavanje kućanskih poslova. Usprkos trzavicama i neslaganju, ljubavna zbivanja bit će pozitivna. Nemojte biti nezadovoljni i prigovarati i onda kada je sve u redu. Manji zdravstveni problemi javit će se zbog nataloženog stresa. Odmarajte!

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Bez obzira na obaveze, potrudite se provoditi više vremena s partnerom. Neka večernji sati proteknu u opuštenom druženju i razmjeni misli i osjećaja. Pružite ruku pomirenja prijatelju s kojim niste u najboljim odnosima – vrijeme je da se prestanete ljutiti jedno na drugo. Imate li kakvih poslova u gradu, uspješno ćete ih obaviti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete se više pozabaviti potrebama starijih članova obitelji ili djece, a svoje interese odgoditi. To će vas činiti nezadovoljnima, jer ćete imati osjećaj da se previše morate žrtvovati i odricati. U ostalim partnerskim odnosima, od bračnih do poslovnih, morat ćete biti popustljiviji i tolerantniji te još jednom razmisliti o ispravnosti nekih odluka.