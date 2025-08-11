Dnevni horoskop za ponedjeljak 11. kolovoza: Škorpion je raspoložen, Raka očekuje put...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pazite kome i što govorite jer iako vam namjere nisu loše, vaše će riječi biti pogrešno shvaćene. Netko bitan vama i vašoj okolini mogao bi se uvrijediti. Zaželjet ćete se malo životnih uzbuđenja, no ona neće uslijediti ako nešto ne promijenite u načinu života. Razmislite što vas to toliko koči da malo više mislite na svoja zadovoljstva.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Prijatelji će igrati važnu ulogu u ostvarenju vaših planova, bilo da su posrijedi ljubav, financije ili ugovaranje novog posla. Mogla bi vas ponovno osvojiti stara ljubav i u vama probuditi osjećaje za koje ste mislili da više ne postoje. Oni koji namjeravaju večer provesti u društvu, dobro će se zabaviti, a nije isključeno i novo poznanstvo.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste zbog posla ili čestih putovanja biti razdvojeni od partnera. To će vam dobro doći da shvatite postoji li još iskrena ljubav ili ste zajedno po navici, zbog djece ili materijalnih interesa. Mogući su radikalni zaokreti na poslovnom planu, primjerice napuštanje dosadašnjeg radnog mjesta ili dobivanje novog posla.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Isticat ćete se komunikacijom i vještinom pregovaranja. Rukovoditelje čeka mnogo poslovnih sastanaka i dogovora oko novih projekata. Što god radili, bit ćete uspješni. Oni koji streme duhovnom razvoju, mogli bi doći u posjed literature koja će promijeniti njihove dosadašnje svjetonazore. Putovanja su vam dobro aspektirana.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nezadovoljstvo ljubavnim odnosom potaknut će vas na nepromišljene postupke. Suzdržite se od poriva da obznanite svoje želje osobi koju nedovoljno poznajete. Vodite računa o svojim rashodima. Mogli biste precijeniti financijski položaj ili sklopiti rizičan poslovni ugovor, koji će vam poslije stvarati velikih problema.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nađete li se pragu ozbiljnog sukoba, dobro promislite što ćete poduzeti. Izbjegavajte radikalne poteze; možda se radi samo o prolaznoj krizi koja ne zavređuje toliko živciranja. Posvetite koji trenutak sebi i razmislite o tome što doista želite. Ne trudite se pod svaku cijenu zadovoljiti očekivanja drugih, samo ćete se iscrpiti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Iskoristit ćete priliku koja vam se nudi i zasjati u poslovnim vodama. Vaše će oduševljenje biti zarazno, a rad bi se mogao pretvoriti u zabavu. Prepustite se društvu nakon radnog vremena. Družite se, izlazite i komunicirajte s ljudima. Mogli biste dobiti pozivnicu za društveni događaj ili proslavu i tamo upoznati osobu koja će vam se svidjeti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobrog ste raspoloženja, puni samopouzdanja i spremni na poteze koje inače rijetko povlačite. Volite natjecanje pa ćete se sa zadovoljstvom boriti za osobu koja vam se sviđa. Izgledi su vam dobri. Dok će vas privlačiti putovanja i slobodniji način života, partner će se posvetiti poslu. Pokažite sluha za njegove ambicije.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Godila bi vam bilo kakva promjena, možda putovanje, novo društvo ili hobi. Izbjegnite razgovore o važnim stvarima, osobito ako se tiču privatnoga života. Ukućani će biti zadubljeni u svoj svijet i baviti se svojim problemima, pa ne očekujte mnogo od njih. Nemojte skrivati nesigurnost pred osobom koja vam se sviđa – i ona se osjeća kao i vi!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Financije će biti stabilne. Usprkos troškovima, osobito onima vezanima uz renoviranje doma, kupoprodaju nekretnina i ulaganja u kuću ili stan, izvjestan je i porast prihoda, bilo honorarnim radom ili povećanjem plaće. Opustit ćete se u društvu dragih ljudi, osobito djece. Pripremite im iznenađenje za koje znate da će ih razveseliti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Planeti će vam pomoći u postizanju izvrsnih poslovnih rezultata. Uz potporu okoline, osjetit ćete se cijenjenima. Privest ćete kraju posao koji vam je oduzeo previše vremena, no nećete se uspjeti dobro odmoriti jer vas čeka gomila drugih zadataka. Netko tko vam je dužan novce, danas će vam ga vratiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će aktivirati misaone procese, potrebu za druženjem i putovanjima. Dan je idealan za poslovno i ljubavno dopisivanje, učenje, vožnju, šetnju i trgovinu. Pripremite teren za nove pothvate. Planirajte, istražujte i nazovite osobe koje bi vam mogle zatrebati u ispunjenju ambicija. Odnosi s djecom krenut će u željenom smjeru.