Dnevni horoskop za ponedjeljak 13. svibnja: Škorpion će biti pod pritiskom, a Jarac puno izlaziti

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Prionite na aktivnosti koje iziskuju koncentraciju i studioznost. Spretno ćete dolaziti u posjed korisnih informacija. Imat ćete povjerenja u sebe i sve svoje postupke, što će osjetiti i vaši bližnji koji će pozitivno reagirati na vaše zahtjeve. Želite li nekome izjaviti ljubav, pobrinite se da okružje bude što romantičnije.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Na osobit način proživljavat ćete sve što vam se bude događalo. Nije isključen početak komplicirane ljubavne veze, no brzo će se pokazati da ste precijenili svoje ili osjećaje druge strane. Međuljudski odnosi bit će ispunjeni napetošću – nećete imati strpljenja za površne razgovore ili nečije žalopojke.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Povjerenje u partnera bit će poljuljano, što će ubrzati donošenje odluke. Smatrate li da treba riješiti nesporazum ili drugu stranu navesti da bude iskrena, birajte način i vrijeme. Za rješavanje novčanih pitanja nećete biti motivirani. Bit će vam potrebno više samokontrole kako biste se suzdržali od nepotrebnog troška.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iako će vas užurbani poslovni ritam umarati, postizat ćete solidne rezultate. Ljubavna zbivanja bit će zanimljiva. Uživat ćete u flertu, a vjerojatno se odlučiti i na korak dalje. Dobro ćete se osjećati u bračnim odnosima i s partnerom donositi odluke. Obratite pozornost na zdravstvene probleme, osobito ako traju dulje vrijeme.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Znat ćete se nametnuti, a ljudi će vam se obraćati za savjet. Studenti će briljirati u znanju, a školarci steći naklonost profesora. Iznenadit će vas spremnost jednog ukućana da popusti vašim uvjeravanjima ili da postupi onako kako mu savjetujete. Dio dana posvetite čitanju, učenju i intelektualnim aktivnostima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako će ljubavnih prilika biti, razmišljat ćete o osobi iz prošlosti. Teško vam pada činjenica da vas u ovom trenutku mnogo toga dijeli. Uz malo više strpljenja, sve će se ubrzo riješiti na vaše zadovoljstvo. U poslu će vas odlično služiti intuicija i lukavost kojima ćete izbjeći zamke. No teže ćete se prilagođavati tuđim prohtjevima.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nađete li se pritisnuti obavezama i rokovima, oslonite se na pomoć kolega. Nemojte se previše brinuti o tuđem mišljenju. Nova poznanstva sklapat ćete na mjestima na kojima se svakodnevno krećete, ali i posredstvom interneta i rodbine. Nekima će granice između ljubavi i prijateljstva postati tanke.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odluke ćete donositi pod pritiskom pa nećete biti sigurni u njihovu ispravnost. Bit ćete dekoncentrirani i teško se usredotočiti na detalje. Možda nećete razumjeti što se od vas traži kada je posrijedi obavljanje poslovnih zadataka. Ne ustručavajte se zatražiti dodatna objašnjena od šefova – tako ćete izbjeći mogućnost pogrešaka.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro su vam aspektirana putovanja i poslovna suradnja s rodbinom. Mogli biste dobiti vijest od prijatelja iz inozemstva koji će vas planira posjetiti. Odnos s djecom bit će prožet skladom. Bit ćete ponosni na njih, osobito na spretnosti kojom izvršavaju školske obaveze. Ljubavni i bračni odnosi bit će prožeti duhom zajedništva.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Aktivan dnevni ritam i raznovrsni sadržaji obilježit će dan. Imat ćete mnogo poziva za izlazak, druženje, ali i nove poslove. Zanimljivosti vam se mogu zbiti na putovanju ili ljudima koji žive u drugom gradu. U ljubavnim odnosima bit ćete tolerantniji i manje kritizirati partnera. Shvatit ćete da ste bili prestrogi.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguće su promjene u domu i obitelji vezane za preuređenja ili selidbe. Moglo bi nedostajati kvalitetne obiteljske komunikacije - možda će dogovori zapinjati ili biti neprihvatljivi za nekoga. Potreba za ravnotežom potaknut će vas da uložite dodatni napor, kako bi se narušeni obiteljski odnosi stabilizirali.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osigurajte si dovoljno prostora i vremena za sebe i osobne potrebe. Objasnite ukućanima bez ustručavanja da ste umorni i da vam je odmor potreban. Provedite dio dana izvan kuće, na kavi s prijateljima. Neki će riješiti ključna pitanja poput kupoprodaje nekretnina, stjecanja stanarskog prava ili dobivanje zajma.