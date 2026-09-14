Dnevni horoskop za ponedjeljak 14. rujna: Bikovi budite uredniji, Vaga je šarmantna i rječita!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne želite li da vas drugi iskorištavaju, morate pokazati zube i više odlučnosti. Posvetite se partneru, djeci, ali i tjelovježbi. Osjećat ćete se bolje nakon što se dobro izmorite, no ako niste u dobroj kondiciji, pazite da ne pretjerate. Partner će vas zbunjivati promjenama raspoloženja – upozorite ga na takvo ponašanje.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Zakomplicirat će se odnosi s braćom ili rodbinom. Pripazite što im govorite jer bi vaše riječi mogle biti pogrešno shvaćene. Vodite više računa o urednosti svoga doma - nered će loše djelovati na vašu koncentraciju i raspoloženje. Mogli biste ugovoriti termin kod stomatologa ili se naručiti za neku drugu pretragu.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan uspjeha je pred vama i dobro ga iskoristite! Učenike će pratiti sreća na ispitima znanja, a samcima su veliki izgledi da počnu ljubavnu vezu s osobom koja ih privlači. Ako ste u vezi počet ćete ozbiljno razmišljati o braku i djeci, pa bi se razgovor s partnerom mogao vrtjeti oko takvih tema.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Okolnosti neće dopustiti da se vaše zamisli brzo ispunjavaju, a možda ćete biti nezadovoljni i neizvjesnim položajem. U oba ste slučaja svjesni koliko je bitno da ispravno postupite i slijedite sebe. Vaš osjećajni život napreduje. Otvorite srce osobi koju priželjkujete - nemate što izgubiti, a možda i dobijete više od očekivanog.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Istaknute su vam komunikacijske vještine – bit ćete dovitljivi i elokventni. Zahvaljujući zavodljivosti i otvorenosti imat ćete više aduta da ojačate razumijevanje s partnerom ili odškrinete vrata novoj ljubavi. Na radnom mjestu briljirat ćete snalažljivošću i brzim reakcijama. Sve što budete uradili neće proći nezamijećeno kod nadređenih.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planeti vam otvaraju priliku da donesete dobre odluke i popravite zategnute odnose. Ako ste posvađani s partnerom, prvi pružite ruku pomirenja. Svojom energijom i veselim duhom pokušajte motivirati ljude oko sebe. Pokažite onima koji su vam dragi koliko vam znače, ne samo riječima nego i malim znakovima pažnje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zahvaljujući šarmu i rječitosti sve će vam polaziti za rukom. Prilazit će vam nepoznate osobe i spontano započinjati razgovor s vama. Mnogo vremena ćete provesti u društvu prijatelja i uživati u zajedničkim aktivnostima. Potkraj dana moguć je dolazak gostiju što vas najprije može zabrinuti, a naposljetku razveseliti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Koncentracija vam je na zavidnoj razini. Prionite na učenje, istraživanje, prikupljanje informacija. Ići ćete protiv sebe kako biste ugodili drugima. Dopustite si malo luksuza i nečeg što će vas opustiti, makar imali i dosta posla. Izbjegnite osobe koje vas iritiraju, a okružite se onima koji vas mogu nasmijati i oraspoložiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bit ćete u potrazi za vezama, protekcijama, odnosno ljudima koji bi vam svojim utjecajem mogli omogućiti ostvarenje planova. Sve bliže ste cilju, ali pripremite se na odgode i zastoje. No sve to skupa neće pokvariti vaše raspoloženje. Više ćete se dotjerivati i određenu novčani iznos izdvojiti za kupnju odjeće i kozmetike.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teže ćete sklapati ugovore, prilagođavati se naredbama osoba na položaju i pokazivati više netrpeljivosti i želje da nešto temeljito promijenite. Osjećat ćete se iscrpljeno uslijed napora kojeg ste morali podnositi tijekom prošlih dana. Potreban vam je predah, stoga svaki slobodan trenutak posvetite sebi. Čuvajte se grlobolja i prehlada.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete u stalnom pokretu, okruženi prijateljima i poznanicima. Dan je izvrstan za studente, polaganje vozačkog ispita kao i skupljanje bodova kod šefova ili profesora. Tražite li posao, raspitajte se kod poznanika ili prelistavajte internet oglasnike. Nije isključen kontakt s osobom koju niste dugo vidjeli ili koja živi u inozemstvu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Partner će vam prigovarati da ste neodgovorni. Niste li voljni preuzeti na sebe obaveze koje od vas traži, stavite mu to do znanja. Povedite računa o troškovima i nastojte ih smanjiti. Mogli biste posjetiti banku i razmatrati uvjete kreditiranja. Situacija u domu zahtijevat će više opreza. Nedostajat će vam slobode izražavanja i prostora za kretanje.