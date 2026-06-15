Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. lipnja: Raka muči nemir, a Djevicama se gomilaju obaveze

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bez teškoća ćete se nositi s najzahtjevnijim poslovima. Zahvaljujući snalažljivosti i komunikativnosti mogli biste sklopiti korisna poznanstva ili dobre poslove. No neka posao ne bude centar vašeg svijeta. Ugodite svojim čulima, posvetite se partneru osobito ako ga more brige - vaši će mu savjeti mnogo značiti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pokazat ćete drugu stranu svog karaktera i češće ustrajati na provođenju traženog. I u poslu neke se situacije zaokružuju. Otvorenim razgovorom razriješit ćete novonastale probleme i zadovoljniji napustiti radno mjesto. Odvojit ćete dio vremena samo za sebe i posvetiti se vlastitim potrebama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Smislom za humor i lucidnošću uspjet ćete se istaknuti u svakom društvu. Uživat ćete u dugim razgovorima o temama koje su baš po vašem ukusu. Svojoj ćete obitelji biti veliki oslonac i potpora, bilo da je riječ o ispomoći u kućanstvu, popravci manjih kvarova ili o rješavanju financijskih problema.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Preuzmite inicijativu u rješavanju problema i ne očekujte od drugih da obavljaju poslove u vaše ime. Nemojte promjene doživljavati kao nešto loše, jer su veliki izgledi da vam donesu poboljšanje. Duboko u sebi osjećate nemir kojem još ne možete odrediti uzrok. No već sutra bit ćete u boljem raspoloženju.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete odlično raspoloženi pa neće biti razloga da nekud ne izađete, bilo sami ili u društvu. Slobodnim se Lavovima neće svidjeti fizički izgled osobe koja ih pokušava osvojiti, no razgovor koji ćete voditi pokazat će vam da se intelektualno odlično nadopunjujete. Stoga neće čuditi ako se dogovorite za idući susret.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Kolege zauzimaju kritički stav prema vama, obaveze se gomilaju pa se osjećate iscrpljenima. Ne ulazite u rasprave i ne skrećite pozornost na sebe. Suzdržite se od riskantnih novčanih ulaganja, ma koliko vam se nešto činilo odličnom prilikom. Premalo pažnje dajete partneru koji je na očigled sve nezadovoljniji.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je povoljan za putovanja i komunikaciju sa strancima. Motivacija će vam biti istaknuta pa se posvetite poslu. Plijenit ćete snagom riječi i biti uvjerljivi u nastupu. Ljubavni osjećaji prema osobi koja vam se sviđa je obostrana. Nemojte predugo oklijevati – druga strana priželjkuje vaš siguran i otvoren nastup.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste se uživjeti u tuđe probleme i proživjeti ih s mnogo uznemirenosti. Način na koji ćete komunicirati s drugima često će presuditi u kojem će se smjeru zbivanja odvijati. Poslovna situacija stavit će vas pred nove izazove. Kadrovske promjene mogle bi rezultirati promjenom radnog mjesta i preuzimanjem novih odgovornosti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete zadubljeni u svoje misli i probleme pa ćete previdjeti neke bitne podatke. Radite li s novcima i strankama, pazite da ne pogriješite zbog čega bi vas mogli okriviti. Kritički promotrite svoje ponašanje prema partneru - skloni ste donositi brzoplete zaključke. Objektivno razmislite o kritici koju vam upućuju oni kojima je stalo do vas.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Ubrzani poslovni ritam smjenjivat će se s porastom društvenih obaveza, pa ćete imati malo vremena za partnera i obitelj. Jedva ćete stizati udovoljiti ukućanima. Zaželjet ćete se trenutaka mira i slobodnog prostora. Na radnom mjestu mogli biste preuzeti teret nečijeg nemara – ne dajte da vas tko iskorištava.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete traženi na više strana. Godit će vam komplimenti i odobravanje, a netko bi vam se mogao i otvoreno udvarati. Izvjesna su kraća putovanja koja će ispuniti vaša profesionalna očekivanja. Privatni će život obilježiti radostan događaj ili vijest. Možda ćete biti pozvani na nečiju svadbu za kuma.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško ćete izbjeći kašnjenje, a zahtjevi šefova ili klijenata bit će veliki. Usmjerite se na zadatke koji ne mogu čekati, a one manje bitne ostavite za sutra. Moguća je svađa s ljubavnim partnerom, no zahvaljujući jakoj želji da se pomirite, brzo ćete se naći u strastvenom zagrljaju. Pazite kome posuđujete novac!