Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. rujna: Lav osjeća zasićenost, Djevica je puna inspiracije...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Skloni ste pogrešnom prosuđivanju, zbog čega ćete se lako sporječkati s prijateljima. Pokazivat ćete sklonost svađi, čak i ako niste svadljivi po prirodi. Na radnom mjestu pokažite izdržljivost i ambiciju. Ako ste u vezi, uplitanje roditelja prouzročit će prepirku s partnerom. Ženska osoba pomaže vam jasnije sagledati situaciju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bit ćete razapeti na više strana. Morat ćete istodobno voditi brigu o obitelji, djeci i na vrijeme obavljati poslovne zadatke. No osjećajna zbivanja ići će vam na ruku. Bit ćete puni optimizma i shvatiti da na tom planu vrijeme radi za vas. Dat ćete mudar savjet nekom tko ima ljubavnih ili nekih drugih problema.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ugodan dan predstoji onima koji su u braku ili dugoj vezi. Partner će shvatiti da ste izloženi povećanim stresovima, pa će preuzeti dio vaših poslova na sebe i pomoći vam. Neočekivane okolnosti kumovat će rješenju financijskog problema, pa ćete osjetiti da ste se riješili velikog tereta. Neki će biti biti pozvani na zanimljivu večeru.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pridobit ćete naklonost osobe koju već dulje vrijeme pokušavate osvojiti. Upotrijebite sav svoj šarm i potrudite se zadržati njenu pozornost zanimljivim razgovorom. Ako ste u braku ili vezi, intenzivno ćete razmišljati o proširenju obitelji. Kućanice će biti vrijedne: prihvatit ćete se sređivanja zaostalih poslova, birati novi namještaj ili isprobavati recepte.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjećat ćete zasićenost i umor pa će vam rutinske obaveze predstavljati napor. Nemojte prevelikim količinama crne kave pokušavati vratiti budnost i koncentraciju, jer ćete postati razdražljivi. Radije prošećite i konzumirajte više tekućine. Samci, pripazite da ne naletite na osobu kojoj je jedini cilj zavesti vas pa nestati iz vašeg života.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Iskoristite povoljne planetarne utjecaje, osobito bavite li se odgojem i obrazovanjem te umjetnošću. U ljubavnom životu bit ćete puni inspiracije. Oni koji su u vezi mogli bi partneru predložiti zajednički život. Slučajan susret ili telefonski poziv unijet će u vaš život pozitivne novosti. Uvjerit ćete se da vas se stari prijatelj rado sjeća.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Manjak koncentracije i dobre organizacije nepovoljno će se odraziti na poslovne aktivnosti. Ako ste u vezi na daljinu ili ako je partner privremeno odsutan, moguće su zbrke i nejasnoće u komunikaciji. Razmišljat ćete o tome nije li se treća osoba uplela u vaš odnos, no konačan rasplet bit će povoljan za vas.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti ističu odnose s bližnjima, s naglaskom na prijateljima, komunikaciji, učenju i putovanjima. Usmjerite energiju u ova životna područja jer će uloženi napori polučiti uspjeh. Izgledan je honorarni posao koji će poboljšati vaše financijsko stanje, a neki će terenskim radom ili putovanjem u inozemstvo dobro zaraditi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ako ste u vezi, ne pokušavate unijeti promjene nego pustite da se stvari odvijaju same od sebe. Bilo kakvim ustrajanjem na nečemu samo ćete sve pogoršati. Ako vam je partner intuitivan, oslonite se na njegov savjet, osobito ako vas muče poslovne brige. Njegov će vam savjet pomoći i otvoriti vam oči.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Na trenutke će vam se činiti da vam je partner stran i nedokučiv. Razmišljat ćete o prekidu, prije nego o nekom ozbiljnijem razgovoru. No s takvim odlukama bolje je malo pričekati. Uskoro će vam sve biti jasnije, a i sami ćete biti objektivniji. Radite li s novcem ili nekretninama, budite oprezni kod posuđivanja, prodaje i novih ulaganja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pritisak u obitelji će se pojačati, a svojim ćete ponašanjem samo pogoršati situaciju. Pokušajte popustiti, niste u svemu u pravu. Budite bliskiji s partnerom - dan je stvoren za zbližavanje. Uskladite svoje planove s njegovima. Ako je on spreman na nešto novo, odustanite od starih navika. Zbog želučanih tegoba izbjegavajte masnu hranu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako ćete biti umorni od posla, opuštat će vas razgovori s ugodnim i pametnim sugovornicima. Stjecat ćete nova poznanstva, od kojih će neka biti vrlo korisna za vaš poslovni život. Zanimljiva poznanstva očekujte na mjestima poput tramvajske stanice, kafića ili tijekom šetnje, ali i na nekom kulturnom događaju, izložbi ili promociji.