Dnevni horoskop za ponedjeljak 18. kolovoza: Blizanci su puni ideja, Ovan treba biti iskreniji...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pazite što kome govorite - drugi će pogrešno tumačiti smisao vaših izjava. Mogući su nesporazumi vezani uz novac. Postavite se odlučno, ali mirno. Iako je jedna osoba zainteresirana za vas, pogrešnim pristupom mogli biste upropastiti dobre izglede. Budite iskreniji, čak i ako vam pravila igre nalažu drukčije.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne želite li da vas iskorištavaju, morate pokazati više odlučnosti. Posvetite se partneru, djeci, ali i tjelovježbi. Osjećat ćete se bolje nakon što se dobro izmorite, no ako niste u dobroj kondiciji, izbjegnite prezahtjevno vježbanje. Partner će vas zbunjivati promjenama raspoloženja – upozorite ga na takvo ponašanje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Porast znatiželje potaknut će vas da se okušate u poslovima koje dosad niste radili. Bit ćete puni ideja i inspiracije, pa će biti potrebno samo malo truda kako biste ostvarili planove. Večeras ne propustite priliku za druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Priuštite sebi izlazak u kino ili kazalište.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša rječitost i smisao za šalu ostavit će snažan dojam na sugovornike, a osobito na osobe suprotnog spola. Imat ćete uspjeha u zavođenju i pri sklapanju poznanstava. Slobodnima se smiješi uzbudljiv flert. Ne ustručavajte se razgovarati s roditeljima o svojim planovima i ambicijama koje kanite uskoro ostvariti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Isticat ćete se i preuzimati vodeću ulogu u kreiranju privatnih i poslovnih obaveza. Na trenutke ćete biti razdražljivi pa biste mogli iritirati bliske osobe. Ljubavni problemi mogu se pojaviti zbog vašega ponosa. Nemojte raditi protiv svojih osjećaja i protiv sebe. Vašu nezainteresiranost za zbivanja partner će krivo protumačiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ugodni trenuci vas očekuju tijekom večernjih sati, a mlađima predstoji susret sa simpatijom. Malo toga će vam moći promaknuti kod partnera. Bit će dovoljan i jedan pogled ili riječ da shvatite kako se osjeća. Imate li za obaviti kakve poslove po gradu, krenite jer neće biti zastoja ni problema.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Posao vas neće umarati pa ćete višak energije usmjeriti na društvene aktivnosti. Najuspješniji bit će rad u medijima i poslovi vezani uz posredništvo, usluge i komunikaciju. Ljubavno strpljenje vam se isplaćuje. Možda ćete morati učiniti prvi korak, ali druga će strana učiniti sve ostalo. Netko će vam vratiti novčani dug.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kolege i nadređeni pohvalit će vaše zamisli, a radni dio dana proteći će u ugodnom raspoloženju. Poslijepodne budite što aktivniji. Obavite što više toga, kako biste večer mogli provesti u miru. Dogovorite susret s prijateljima ili predložite partneru izlazak udvoje. Roditelji adolescenata povest će ozbiljan razgovor o njihovu ponašanju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Planeti vas čine osjetljivima i promjenljiva raspoloženja. Nečije ćete upućene riječi shvatiti previše osobno. Manje ćete biti raspoloženi za izlaske, a i birat ćete s kim se družite. Samcima bi netko uskoro mogao zauzeti bitno mjesto u njihovom srcu, iako će početak veze biti nepredvidljiv i pomalo nejasan.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Telefonski razgovori, izlasci i druženja danas će biti jače zastupljeni nego prošlih dana. Mnogi će vas se sjetiti, pa nije isključeno da vas nazove netko na koga ste već i zaboravili. Energično ćete prionuti na poslove i projekte. Bit ćete puni ideja, a budete li i dovoljno uporni ni uspjeh neće izostati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Pridavat ćete preveliki značaj sitnim manama i nedostacima u poslu i u privatnom životu. Vaš dom bit će poprište razgovora i posjeta, pa vam neće ostati mnogo vremena za odmor. Odlažite stvari na sigurno mjesto, a osobito pripazite na dokumente. Može se dogoditi da ih ne možete pronaći onda kad vam trebaju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete otvoreni za nova iskustva i spremni na promjene. Poslovi će biti u porastu, vaš rad izložen oku javnosti, a većina zbivanja mogla bi se ispreplitati i s privatnim životom. Izvjesnu korist donose vam stranci ili poslovi povezani s inozemstvom. Umjetnicima i onima čiji je posao vezan uz modu i žene, predstoje uspješni trenuci.