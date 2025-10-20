Dnevni horoskop za ponedjeljak 20. listopada: Bik strahuje od rizika, Lav je društven i uvjerljiv

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U razdoblju ste u kojem vas smiriti može jedino osjećaj da radite nešto korisno za bolju ljubavnu budućnost. Iako ćete se teže nositi s promjenama, imat ćete dovoljno odvažnosti izaći na kraj s partnerom, članovima obitelji ili kolegama na poslu. Slaba koncentracija zadavat će muke onima koji se bave intelektualnim radnim zadacima.

POGLEDAJ VIDEO. horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pružit će vam se prilika za poslovne promjene, ali se nećete moći odlučiti. Strahovat ćete od rizika i neizvjesnosti. No nemojte se obeshrabriti. Razgovarajte s nekim tko je objektivniji i posavjetujte se. Ne zamjerajte partneru sitne propuste i slabosti, jer šteta je da svoj odnos narušavate zbog nebitnih stvari.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nemojte zapostavljati niti jedno životno područje. Nastojte da posao ne trpi zbog ljubavi, obitelj zbog posla ili partner zbog vašeg društvenog života. Dobrom organizacijom sve ćete stići. Ako ste tek upoznali osobu koja vam se sviđa, simpatije će postajati sve jače i dublje. Ugodni trenuci očekuju i one koji prolaze kroz ljubavne probleme.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obostrana tvrdoglavost mogla bi potkraj dana dovesti do svađe s partnerom. Iako vam to neće biti lako, pokušajte stati na loptu prije nego što u napadu ljutnje kažete nešto zbog čega ćete požaliti. Na novčanom planu savjetuju vam se ulaganja u dugoročne projekte. Mogli biste dobiti obavijest o nepodmirenim računima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Društveni ste i jedva ćete čekati da vas netko pozove na kakvu zabavu ili na kavu. Imate li javni nastup ili poslovni sastanak, bit ćete iznimno uvjerljivi. Dobro su vam aspektirana i putovanja. U ljubavi nemojte komplicirati. Partner vam se otvorio do kraja, no pogriješit ćete ako to iskoristite da biste ga provocirali.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Poslovna situacija neće se bitnije promijeniti, iako ćete priželjkivati. Ipak, nećete se požaliti na dosadu. Dinamičan tempo donosi i više poslova, ali one će biti već dobro poznate pa ćete ih obaviti rutinski. Neki će morati rješavati krupniji novčani problem. Možda ste nekome nešto dužni, pa muku mučite kako skupiti novac.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Naleti optimizma pomoći će da iziđete nakraj sa zaostalim obavezama ili ljudima koje ste izbjegavali. Planovi se otežano ostvaruju, ali neka vas to ne pokoleba. Marljivi ste i uporni, i to je sve što vam je u ovom trenutku potrebno. Ljubavni život postat će sadržajniji, osobito ako uspijete napraviti razliku između posesivnosti i prave ljubavi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pritisnuti teretom prošlosti ograničit ćete sami sebe u napretku. Neprestano ćete se vraćati unatrag i tražiti razloge zašto se nešto dogodilo. Iako ćete imati osjećaj da na analize samo gubite vrijeme, nećete se moći oteti dojmu da ste samo na korak od spoznaje. Doista bi se moglo dogoditi da steknete dublji uvid u prirodu nekih stvari.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Što ćete se više kretati, više ćete susretati ljude s kojima vas nešto povezuje. Teme za razgovor bit će neiscrpne, a vi znatiželjni i otvoreni za nova iskustva. Poslovne zavrzlame neće umanjiti vaše dobro raspoloženje, nego vas motivirati da iskažete potencijale. Razveselit će vas zbivanja tijekom večeri.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Porast obaveza prihvaćat ćete s dozom nepovjerenja. No jednom kada se prihvatite posla, uhvatit ćete ritam i brzo ga završiti. Pripazite se nepromišljenosti u sklapanju ugovora i komunikaciji općenito. Nalete nervoze liječite rekreacijom, konzumirajte više tekućine i izbjegavajte ljude koji oko sebe šire depresivnu raspoloženje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste otputovati ili posjetiti rođake u inozemstvu. U mnogim situacijama doći će do izražaja vaša poduzetnost i sklonost mudrim rješenjima. Bavite li se javnim poslom, izvući ćete dobit iz jednog kulturnog ili društvenog događaja. Primat ćete komplimente na račun svoga šarma i privlačnog izgleda.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Nekima će biti ponuđeno bolje zaposlenje ili promaknuće na postojećem radnom mjestu. U privatnom životu vodite računa o tome da ne dajete obećanja koja nećete moći ispuniti, osobito djeci. Moguć je susret s osobom koja vam je u prošlosti mnogo značila. Iskoristite priliku da riješite dvojbe i raščistite sporne stvari.