Dnevni horoskop za ponedjeljak 22. rujna: Blizanci cvjetaju u ljubavi, Jarac ima hrpu obaveza

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Svemu ćete pridavati prevelik značaj, a napetost i promjene raspoloženje bit će prolazne prirode. Intuicija će vam biti savršena - nepogrješivo ćete otkrivati tuđe namjere. Manje osjećajne neprilike ili partnerova prezaposlenost neće narušiti slad vaše veze, iako se nećete moći oteti dojmu da vam je partner nedovoljno blizak.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pod pritiskom ste ljudi kojima ste svakodnevno okruženi. Željet ćete se maknuti iz svake situacije koja bi od vas zahtijevala napore za koje niste spremni. Ljubavne nade, strepnje i očekivanja bit će vezani uz poslovnog suradnika ili kolegu. Ma koliko se vi trudili zadržati odstojanje, zbližavanje je neizbježno.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uhvatite li se u ukoštac s teškoćama, rezultati će biti odlični. Mogao bi vas iznenaditi neočekivani poziv iz inozemstva ili dolazak gostiju. U ljubavi vas očekuju lijepe vijesti. Možda će simpatija otvoreno pokazati koliko joj je stalo do vas ili će bračni partner izraziti želju da proširite obitelj i okušate se u čarima roditeljstva.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ma koliko vam se činilo da se od vas očekuje nemoguće, učinite ono što morate. Posvetite više vremena obitelji, a osobito bolesnim članovima rodbine. Mogle bi vam kasniti važne informacije ili ćete zbog umora i preopterećenosti zagubiti dokumente. Razbistrite um crnom kavom ili šetnjom na svježem zraku.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uživat ćete u ljubavnim izazovima i neočekivanim raspletima. Značajno ćete uljepšati predodžbu o simpatiji ili partneru. U trenucima strasti mogla bi pasti odluka o vjenčanju ili roditeljstvu. Odnosi s djecom krenut će u željenom smjeru. Mnogo ćete se angažirati oko njih, učiti s njima i pomagati im oko pisanja domaćih zadaća.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uspijevat ćete zadržati dobro raspoloženje u neizvjesnim situacijama. Zainteresirat će vas pitanje nasljedstva ili ćete raspolagati tuđim novcem i imovinom. Oni koji prodaju nekretninu, mogli bi putem poznanstava doći u kontakt s potencijalnim kupcem. U ljubavi dajte prednost razumu pred osjećajima jer ste nedorečeni.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uspješno ćete komunicirati sa svima osim s ukućanima. Moglo bi biti većih troškova u kući, ali gubitaka u financijskom smislu neće biti. Bit ćete najsretniji u probranom društvu ili u intimnim i mirnim druženjima udvoje. Osamljeni će izvući ono najbolje iz trenutačne situacije. Bit ćete zadovoljni kako se razvija odnos sa simpatijom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Teškoće u komunikaciji s partnerom rješavajte odmah, kako vaš odnos ne bi postao hladan. Ne doživljavajte svaku kritiku kao napad na sebe, osobito ako dolaze od ljudi kojima je stalo do vas. Mogli biste se naći u zanosu zabranjene ljubavi pune iskušenja, ali i duboke strasti. Na zdravlje više pripazite!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

U dobrom ste razdoblju, koje će svakim danom biti sve istaknutije. I danas ćete biti u dobroj psihofizičkoj formi. Ugodna čavrljanja s poznanicima, prepričavanje sretnih događaja i općenito komunikacija s drugima, bit će vam najomiljenija zabava. Ipak, ako putujete ili ste za upravljačem, budite što oprezniji.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Očekuje vas mnogo obaveza, a zbog nedostatka vremena nećete stići svima udovoljiti. Moguće zasićenje u dugim vezama prevladat ćete aktivnostima u kojima inače ne sudjelujete zajedno. Nemojte izbjegavati poslovni razgovor koji druga strana doživljava važnim. Zbog oklijevanja mogli biste djelovati neprofesionalno.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete vrlo kreativni i puni inspiracije. To će vam u poslu biti značajna prednost koju nikako ne biste smjeli zanemariti. Kako ste vrlo društveni, neće vam teško pasti činjenica da ćete mnogo vremena provoditi družeći se s ljudima različitih interesa. Samci, netko vas potajno priželjkuje!

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako nećete mnogo vremena provoditi u kući, obiteljsko okruženje ispunjavat će vas zadovoljstvom i sigurnošću. Bit ćete zadovoljni zbog osjećaja da ste riješili ljubavni problem. Oboje ćete progovoriti o svojim osjećajima, a osobito će partner ustrajati na zbližavanju i pomirenju. U večernjim satima moguć je pad raspoloženja.