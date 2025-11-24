Obavijesti

Dnevni horoskop za ponedjeljak 24. studenoga: Rak je loše raspoložen, Lav je romantičan

Piše Vesna Narat,
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 24. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nećete biti spremni na otvoreni razgovor s partnerom, iako će to očekivati od vas. Priznate li svoje pogreške, olakšat ćete situaciju. Suzdržite se od burnih reakcija i istjerivanja pravde u poslovnom okruženju. Na kraju bi se tuđa krivnja mogla prebaciti na vaša leđa. Pazite se ozljeda ili nezgodnih padova!

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Svojim ćete šarmom plijeniti pozornost suprotnoga spola, što će vam omogućiti sklapanje novih kontakata. Uživat ćete u dugim razgovorima sa simpatijom i razmjeni nježnosti putem SMS poruka. Neke nedobronamjerne osobe uplest će se u vaš privatni život, ali ćete im jako brzo pokazati gdje im je mjesto.

Couple hiking together in the wilderness
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete dosjetljivi i bistri, ali i naporni zbog prigovaranja i kritiziranja. Dan je odličan za financijska poslovanja - obratite se bankama, osiguravajućim zavodima ili poreznim uredima jer će imati sluha za vaše potrebe. Tražite li srodnu dušu, ovih dana upoznat ćete nekog zanimljivog preko starih prijatelja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bit ćete rastrgani između posla i prijateljstva. Energije vam neće nedostajati, no trebat ćete malo bolje organizirati vrijeme. Vaše loše raspoloženje odrazit će se na vaš organizam - mogli biste osjećati umor ili patiti od glavobolje. Izbjegnite druženje s onim ljudima koje doživljavate dosadnima i napornima.

hoćete li biti bogati? Evo koliko sreće u financijama ima svaki horoskopski znak
Evo koliko sreće u financijama ima svaki horoskopski znak

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Iako ćete nastojati sve poslove sami obaviti, uvjerit ćete se da će vam uz pomoć kolega sve ići brže i lakše. Više od posla i karijere okupirat će vas obiteljska problematika i ljubavna pitanja. Bit ćete zaljubljivi i romantični, a pri donošenju odluka oslanjat ćete se na unutarnji glas koji će vas dobro savjetovati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji pospješit će kontakte sa suprotnim spolom. Večernji izlazak od kojega nećete previše očekivati, mogao bi se premetnuti u pravu ljubavnu pustolovinu. U ophođenju s ljudima bit ćete samouvjereni i brzopleti. Višak energije najbolje ćete potrošiti baveći se nekim sportom. Prednost dajte šetnjama na svježem zraku.

Home workout mother and daughter do bridge and gluteal bridge
Foto: Zaripov Andrei

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Komunikacija s ukućanima oduzimat će vam energije, jer se nikako nećete moći oko nečega dogovoriti. Izbjegavat ćete konkretne odgovore ili se dovesti u zamršenu situaciju. Ne izlijećite se s obećanjima za koje i sami znate da ih ne stignete ispuniti. Suzdržite se od potrebe za dokazivanjem u društvu osoba suprotnog spola.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Malo toga će se odvijati na željeni način, ali nećete dopustiti da vam to pokvari raspoloženje. Izvrsno ćete se prilagođivati novim okolnostima. Golema energija tjerat će vas na vrijedan rad i zalaganje. Oni čije radno mjesto dopušta originalna rješenja, iskazat će se svojom inovativnošću i lucidnošću.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Povećana je mogućnost neplaniranih troškova i krivih financijskih procjena. No pronaći ćete rješenje za nestabilnu financijsku situaciju uz pomoć susjeda ili daljnjeg rođaka. Ne preuzimajte na sebe više posla nego li je nužno. Ostavite si dovoljno vremena i prostora za aktivnosti u kojima ćete uživati.

RANG LISTA PO LUDOSTI Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni
Lista najluđih: Provjerite koji su znakovi Zodijaka najzabavniji u društvu, a koji su normalni

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Gdje god se zatekli skretat ćete pozornost, bilo svojim odjevnim kombinacijama ili šarmom kojim zračite. Stoga će mnogo ljudi poželjeti biti u vašoj blizini, jer će osjetiti da širite pozitivnu energiju. Pronađite više vremena za obitelj i prijatelje. Pokažete li partneru da vam je stalo, izbjeći ćete nesporazume. Samci će biti raspoloženi za flert.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

U ljubavi vas očekuju zastoji. Okolnosti će biti dorečene, odnosno nešto će početi, ali se neće dovršiti. Nemojte paničariti nego se strpite jer su posrijedi okolnosti na koje nemate utjecaja. Budući da nećete biti raspoloženi za veće poslove i akcije, ispunite vrijeme zanimljivim sadržajima. Odgodite neke obaveze i posvetite se sebi.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Ništa vam neće biti teško uraditi, a odlično ćete se snalaziti i u napetim situacijama. Imat ćete razloga za zadovoljstvo, osobito u ljubavi. Neke će se stvari pomaknuti s mrtve točke, pa ćete spoznati da ništa nije izgubljeno. Predstoji li vam izlazak u većem društvu, prema nekome ćete osjetiti snažnu privlačnost.

EVO ŠTO OČEKIVATI OD SVAKOG Vrline i mane u krevetu: Lav nudi kraljevski tretman, Vaga bi da čitate misli, Jarac je nastran
Vrline i mane u krevetu: Lav nudi kraljevski tretman, Vaga bi da čitate misli, Jarac je nastran

