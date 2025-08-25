Dnevni horoskop za ponedjeljak 25. kolovoza: Ribe će financijski ulagati, Blizancima svi pomažu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete pretjerano samokritični pa ćete sami sebe podcjenjivati. U trenutku slabosti mogli biste nekome nešto dati za čime ćete poslije žaliti. Ne živcirajte se zbog napetosti u obiteljskim odnosima, ako su posljedica nečijeg lošeg raspoloženja. Povucite granicu između posla i ljubavnog života, jer partner zavređuje više vaše pažnje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Planeti aktiviraju važnost materijalnih i financijskih dobara. Mogao bi vam na račun stići očekivani novčani iznos ili ćete svoju poslovnu energiju usmjeriti na stjecanje istog. Nezaposleni bi mogli dobiti poziv za posao i radovati se novom zaposlenju. Imate li kakvih zdravstvenih tegoba, mogli biste posjetiti liječnika.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okolina će vas iznenaditi svojom susretljivošću. Mnogi će vam se naći na usluzi, pomagati i davati savjete. Pružit će vam se prilika da svoje potencijale prikažete u boljem svjetlu nego dosad. Dan je povoljan i za romantične aktivnosti pa provedite više vremena s partnerom. Roditelji će se intenzivnije baviti svojom djecom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ostanite u pozadini većih zbivanja jer vas objektivnost neće najbolje služiti. Izbjegavajte otvorena sučeljavanja, smireno podnesite ono što morate uraditi. Moguću napetost shvatite kao privremeno stanje, a situacijama ne pridajte nezasluženi značaj. U roditeljskoj ulozi budite dosljedni i ono što ste djetetu obećali, svakako ispunite.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dan je pogodan za razgovore s partnerom i pronalaženje raznih životnih rješenja. Ako ste sami, češće izađite van sa svojim društvom jer ćete si tako omogućili da nekog upoznate. Ne dopustite da govorkanja utječu na vašu sliku o nekome koga ste tek upoznali. Dajte si vremena da sami procijenite kakva je dotična osoba.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nestat će osjećaj napetosti koji je neprestano „visio u zraku“. Uspostavit ćete mnogo topliji i bliskiji odnos s partnerom, a parovi koji odluče krenuti na putovanje uživat će jedno u drugome, ali i vanjskim okolnostima koje će vam ići u prilog. S novcem postupajte pomnije jer će vas snaći nepredviđeni troškovi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslužite se lukavošću ili kakvom strategijom, ako je to jedini način da osvojite simpatiju. Nemate što izgubiti, a moglo bi se dogoditi da druga strana pozitivno reagira. Posao obavljajte predano i s mnogo ambicije pa rezultati neće izostati. U društvu ćete biti iznimno popularni, što će vam itekako goditi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Posvetite se poslu, promijenite svoj odnos prema nekim situacijama. Pazite da ne izgubite radni ritam - organizirajte se. Moguće su poslovne teškoće koje ćete uspješno riješiti. Koliko god bili iscrpljeni društvenim kontaktima ili poslom, izbjegavajte samovanje jer ćete se samo još više oneraspoložiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Sposobnost brzog pronalaženja izlaza iz složenih situacija pridonijet će osjećaju zadovoljstva. Istaknut ćete se ako radite posao vezan uz medije, organizaciju i umjetnost. No nemojte reagirati na sitne mane onih s kojima ste prinuđeni surađivati. Niste ni vi savršeni pa budite svjesni da kolege i vama mnogo toga toleriraju.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Otežano ćete komunicirati s bližnjima. Vaše želje i interesi sve će više odstupati od njihovih, pa biste mogli osjećati osamljeni i neshvaćeni. Pazite kome otvarate vrata svoga intimnog života, jer bi se netko mogao poigrati vašim osjećajima. Krećete li na put, budite što oprezniji za upravljačem.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaše će primjedbe biti duhovite, a smijeh zarazan. Ljubavni susret koji željno iščekujete mogao bi uslijediti večeras i ispuniti vaša očekivanja. Vaš poduzetnički duh i sposobnost da svoje ideje pretvorite u korisna djela, ispunit će vas osjećajem zadovoljstva. Idete li na put, bit ćete snalažljiv vozač i pronalaziti prečace do odredišta.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Dan je pogodan za financijska ulaganja i poslovanje s bankama i osiguravajućim društvima. Ako ste neko vrijeme bili odvojeni od obitelji, shvatit ćete koliko vam nedostaje sigurnost koju vam ona pruža. Neki od vas uspješno će riješiti problematiku oko nasljedstva. Svoja ćete prava dokazati sudskim putem.