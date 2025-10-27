Dnevni horoskop za ponedjeljak 27. listopada: Ribe imaju britki um, Jarac uspijeva u naumu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Tijek i razvoj ljubavnih zbivanja neće ovisiti samo o vama. Bit ćete pokretač promjena, ali će posljednja riječ nerijetko ovisiti o drugoj strani. Ako ste nezadovoljni ljubavnim odnosom, razmislite dobro što vam je činiti. Nemojte poslije žaliti za izgubljenim. Budite brižni prema svom tijelu i nemojte ga izlagati suvišnim opterećenjima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarna zaštita pomoći će vam u postizanju izvrsnih rezultata. Očekujete li poslovne rezultate iz inozemstva ili planirate daleki put, i to će se riješiti prema vašim očekivanjima. Najviše će vam odgovarati društvo djece i mlađih osoba s kojima ćete brzo pronaći zajednički jezik. Uživat ćete u neobaveznim razgovorima i laganim temama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne precjenjujte svoje mogućnosti i držite se zlatne sredine prilikom komuniciranja s nadređenima. Iako će vas rad umarati, vaš će trud biti nagrađen. Izbjegavajte posudbe i poslovanje s bankama jer dan neće biti povoljan za takvo što. Vaša unutarnja napetost rezultirat će obiteljskim nesuglasicama– nećete popustiti onda kada bi trebalo.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Preplavit će vas nove ideje, obim poslova će se naglo povećati, no način provedbe zamisli u djela bit će otežan. Nailazit ćete na ograničenja koja ćete moći prevladati jedino uvjerljivošću i dosljednošću. Ljubavna situacija postaje sve zamršenija. Razmislite o tome koliko ste sami tome pridonijeli.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Planirate li izlazak sa simpatijom ili neko druženje od kojeg mnogo očekujete, ne bi bilo loše da sve odgodite za koju drugu priliku. Naravno, možda će sve ispasti na najbolji mogući način, no moguća su i manja razočaranja na koja nećete spremni i otporni. Obratite pozornost na zdravlje – pridržavajte se liječničkih uputa!

Foto: Canva

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro ćete se snalaziti u poslovnim zavrzlamama. Plodnim i kreativnim idejama nadomjestit ćete manjak iskustva, a u nekim se odlukama rukovoditi intuicijom. Ljubavnim životom mogla bi zagospodariti strast pa nećete biti sigurni gdje prestaje mašta, a počinje stvarnost. To neće biti ni bitno, opustite se i uživajte.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nametnuli ste sebi i drugima visoke kriterije i nepotrebno se preopteretili brojnim obavezama. U poslovnom smislu trebali biste zapeti jer ćete u protivnom propustiti dobru priliku. Intenzivnije ćete se pozabaviti financijskom problematikom i dogovoriti s ukućanima daljnje zajedničke korake vezane uz to.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odlično ljubavno razdoblje popravlja nedostatke u vašoj vezi. Dobro razumijete partnera i slijedite njegove potrebe, kao i on vaše. Bit ćete vrlo zaposleni, sami sebi ćete nametnuti brz tempo. Mogli biste se okušati u nekom novom poslu i surađivati s ljudima čije će vas znanje i vještine oduševiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Izvrsno ćete se nadopunjavati s partnerom. Vaši će razgovori frcati kreativnim idejama, pa ćete zamisli provoditi u djelo udruženim snagama. Niste li zaposleni, prijatelj će vam preko svojih veza pomoći da nađete posao. Zaposleni bi mogli biti ugodno iznenađeni unapređenjem ili preuzimanjem odgovornijih poslovnih zadataka.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nemojte podlijegati nečijim pokušajima da vas ucijeni ili pokuša privoljeti na nešto što ne želite. Uspjet ćete u naumima čak i ako budete djelovali kao individualac. Uživat ćete naklonost prijatelja, rođaka i susjeda. Putem posla zbližit ćete se s nekim od kolega koji će vas često nazivati mobitelom i pozivati na kavu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odgovarat će vam osamljenost i tišina, pa ćete odlaziti na mjesta na kojima i inače nalazite smirenje. Vaša druželjubivost bit će umanjena, što neće promaći bližnjima. Ljubavni partner zapitat će se što se s vama događa, a pomalo se osjećati i krivim. Objasnite mu da se želite malo odmaknuti od svakodnevnih zbivanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dobar nos za unosne poslove i britki um, bit će vaše najjače oružje. Dodamo li ovome i stjecaj sretnih okolnosti, kao i vaš šarm, otvorit će vam se nova vrata. Imate li neispunjenih želja ili kakvih briga, osamite se na kraće vrijeme i pokušajte osluhnuti što vam govori vaš unutarnji glas.