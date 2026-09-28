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Dnevni horoskop za ponedjeljak 28. rujna: Bik hoda po kavama, a Lavovi ne mogu pronaći mir...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za ponedjeljak 28. rujna: Bik hoda po kavama, a Lavovi ne mogu pronaći mir...
Foto: 123RF
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Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 28. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

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Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Smoći ćete snage okončati ono što vas živcira, bilo da je to partner koji vas je razočarao ili neiskren prijatelj. U poslu budite ambiciozniji jer planeti podržavaju vaše ambicije. Ne zaboravite na druženja. Večer provedite s prijateljima, dobro ćete se zabaviti i opustiti. Na novac pripazite, neoprezno biste mogli previše potrošiti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Najviše vremena potrošit ćete na razgovore i kontakte s prijateljima, odlaske na kavu ili zajedničku kupnju. Bit ćete željni druženja i izlazaka, pa je izvjesno da će se neka prijateljstva obnoviti i postati intenzivnija. Poslovi vam neće odnositi previše energije ni vremena, no ako i bude previše obaveza, uspješno ćete izaći na kraj s njima.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3

Iako je odnos s partnerom stabilan, neke bi sumnje mogle potkopavati vašu intimu. Ključ vašeg neraspoloženja leži u vama samima. Niste raščistili situaciju s bivšim partnerom, a i osjećaji su vam konfuzni. Počnete li se analizirati, stavit ćete neke stvari na svoje mjesto, iskristalizirati vlastita htijenja ili spoznati više o sebi samima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Planeti vas opskrbljuju vještinama komunikacije i spretnosti, a vaša će poduzetnost poticajno djelovati na kolege. Smatrate li da ste u nečemu u pravu, ne prihvaćajte negativan odgovor i ne odustajte na prvoj zapreci jer ćete biti iznimno uvjerljivi i uspješni. Bit će vam važno što drugi misle o vama, čak i ako se radi o osobama koje vam ništa ne znače.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Suočit ćete se s poslovnim nedaćama ili preuzeti veći dio tereta na svoja leđa. Zapravo, najveća težina bit će u tome što ćete morati raditi za dvoje. Ni u svom domu nećete biti opušteni. Poželite li malo mira, pojavit će se netko da vas ometa ili uzurpira vaš mir. Psihičku napetost najbolje ćete osloboditi kroz sportske aktivnosti i duge šetnje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Osluhnite glas intuicije i srca. Odškrinut ćete vrata svoje duhovnosti i osjetiti kako vas preplavljuje nova snaga. Moguća je nova veza s osebujnom osobom ili ćete uživati u društvu ljudi koji žive životima drukčijim od vašega. Porast će i vaši apetiti za kulturom i umjetnošću. Posjećivat ćete galerije, ali i sva druga kulturna događanja.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Probleme ćete shvaćati kao izazov, odvažno se suočavati s teškoćama, a dogodi li se da kolege klonu duhom, ulit ćete im potrebnu snagu i optimizam. Neki od vas ići će u banku zbog kreditnih rata, stanja na bankovnom računu ili ostvarenja kakve punomoći, no pazite što potpisujete! Rasteretite probavu od teške hrane.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Pronađite pravi način kako bi ljudi oko vas bili zadovoljni, a vi ulovili malo vremena za odmor. Jedan odnos zaustavit će se na simpatijama i ostati na pokojem neispunjenom obećanju. Na radnome mjestu izvjesne su netrpeljivosti koje će širiti pojedinci. Nemojte se osjetiti pozvanima i uključiti se u njihove međusobne rasprave.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Planeti nagovješćuju povećanu radnu aktivnost, promjene na radnom mjestu i brižniji pristup prema izgledu i zdravlju. Pozabavit ćete se svojim prehrambenim navikama ili pronaći nove načine opuštanja. Partner će vam uputiti kritiku na račun vašeg nemara kada je posrijedi ispunjenje kućnih poslova.

Discontented Wife Talking To Husband Having Quarrel Sitting At Home
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nalet samopouzdanja bit će zaslužan za uspjehe na planu međuljudskih, a osobito ljubavnih odnosa. Zavodit ćete i biti zavođeni. Ako ste u vezi, uživat ćete u partnerovu društvu, dok će samci uživati u druženju sa zanimljivom osobom. Razveselit će vas vijest vezana uz djecu ili nećake. Učenici će biti uspješni u učenju i odgovaranju gradiva.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Činit će vam se da vodite tuđe živote, neprestano slušate tuđe probleme, ali nećete imati energije tome stati na kraj. Izbjegavajte ulaganja, osobito rizična, a dan nije pogodan ni za troškove bilo kojeg tipa. Nastojat ćete ne reagirati na prigovore članova obitelji, no kad pokažu nedostatak razumijevanja za vas, izgubit ćete strpljenje.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Verbalno ste snalažljivi i izravni. Bit ćete znatiželjni i željni novih iskustava. Sposobni ste prihvatiti novonastale okolnosti ili u pravom trenutku povući pravi potez. Entuzijazam će znatno porasti pa ćete radne zadatke uspješno svladati. Nije isključeno da vam nadređeni ponudi odgovornije poslove. Dan je dobar za putovanja i učenje.

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