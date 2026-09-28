Dnevni horoskop za ponedjeljak 28. rujna: Bik hoda po kavama, a Lavovi ne mogu pronaći mir...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Smoći ćete snage okončati ono što vas živcira, bilo da je to partner koji vas je razočarao ili neiskren prijatelj. U poslu budite ambiciozniji jer planeti podržavaju vaše ambicije. Ne zaboravite na druženja. Večer provedite s prijateljima, dobro ćete se zabaviti i opustiti. Na novac pripazite, neoprezno biste mogli previše potrošiti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najviše vremena potrošit ćete na razgovore i kontakte s prijateljima, odlaske na kavu ili zajedničku kupnju. Bit ćete željni druženja i izlazaka, pa je izvjesno da će se neka prijateljstva obnoviti i postati intenzivnija. Poslovi vam neće odnositi previše energije ni vremena, no ako i bude previše obaveza, uspješno ćete izaći na kraj s njima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako je odnos s partnerom stabilan, neke bi sumnje mogle potkopavati vašu intimu. Ključ vašeg neraspoloženja leži u vama samima. Niste raščistili situaciju s bivšim partnerom, a i osjećaji su vam konfuzni. Počnete li se analizirati, stavit ćete neke stvari na svoje mjesto, iskristalizirati vlastita htijenja ili spoznati više o sebi samima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Planeti vas opskrbljuju vještinama komunikacije i spretnosti, a vaša će poduzetnost poticajno djelovati na kolege. Smatrate li da ste u nečemu u pravu, ne prihvaćajte negativan odgovor i ne odustajte na prvoj zapreci jer ćete biti iznimno uvjerljivi i uspješni. Bit će vam važno što drugi misle o vama, čak i ako se radi o osobama koje vam ništa ne znače.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Suočit ćete se s poslovnim nedaćama ili preuzeti veći dio tereta na svoja leđa. Zapravo, najveća težina bit će u tome što ćete morati raditi za dvoje. Ni u svom domu nećete biti opušteni. Poželite li malo mira, pojavit će se netko da vas ometa ili uzurpira vaš mir. Psihičku napetost najbolje ćete osloboditi kroz sportske aktivnosti i duge šetnje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osluhnite glas intuicije i srca. Odškrinut ćete vrata svoje duhovnosti i osjetiti kako vas preplavljuje nova snaga. Moguća je nova veza s osebujnom osobom ili ćete uživati u društvu ljudi koji žive životima drukčijim od vašega. Porast će i vaši apetiti za kulturom i umjetnošću. Posjećivat ćete galerije, ali i sva druga kulturna događanja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Probleme ćete shvaćati kao izazov, odvažno se suočavati s teškoćama, a dogodi li se da kolege klonu duhom, ulit ćete im potrebnu snagu i optimizam. Neki od vas ići će u banku zbog kreditnih rata, stanja na bankovnom računu ili ostvarenja kakve punomoći, no pazite što potpisujete! Rasteretite probavu od teške hrane.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pronađite pravi način kako bi ljudi oko vas bili zadovoljni, a vi ulovili malo vremena za odmor. Jedan odnos zaustavit će se na simpatijama i ostati na pokojem neispunjenom obećanju. Na radnome mjestu izvjesne su netrpeljivosti koje će širiti pojedinci. Nemojte se osjetiti pozvanima i uključiti se u njihove međusobne rasprave.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Planeti nagovješćuju povećanu radnu aktivnost, promjene na radnom mjestu i brižniji pristup prema izgledu i zdravlju. Pozabavit ćete se svojim prehrambenim navikama ili pronaći nove načine opuštanja. Partner će vam uputiti kritiku na račun vašeg nemara kada je posrijedi ispunjenje kućnih poslova.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nalet samopouzdanja bit će zaslužan za uspjehe na planu međuljudskih, a osobito ljubavnih odnosa. Zavodit ćete i biti zavođeni. Ako ste u vezi, uživat ćete u partnerovu društvu, dok će samci uživati u druženju sa zanimljivom osobom. Razveselit će vas vijest vezana uz djecu ili nećake. Učenici će biti uspješni u učenju i odgovaranju gradiva.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Činit će vam se da vodite tuđe živote, neprestano slušate tuđe probleme, ali nećete imati energije tome stati na kraj. Izbjegavajte ulaganja, osobito rizična, a dan nije pogodan ni za troškove bilo kojeg tipa. Nastojat ćete ne reagirati na prigovore članova obitelji, no kad pokažu nedostatak razumijevanja za vas, izgubit ćete strpljenje.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Verbalno ste snalažljivi i izravni. Bit ćete znatiželjni i željni novih iskustava. Sposobni ste prihvatiti novonastale okolnosti ili u pravom trenutku povući pravi potez. Entuzijazam će znatno porasti pa ćete radne zadatke uspješno svladati. Nije isključeno da vam nadređeni ponudi odgovornije poslove. Dan je dobar za putovanja i učenje.