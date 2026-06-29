Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. lipnja: Djevice su spremne za novu vezu, a Jarci osjetljivi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovna zbivanja neće biti lišena stresa i nervoze. Nadređeni će vam uputiti kritiku koju ćete doživjeti previše osobno - nemojte naglo reagirati. Isplatit će vam se poslovni pregovori, no količina nervoze i napetosti poprilično će vam stanjiti živce. Ako ste na ljetovanju, nastojte što više plivati i kretati se.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Što ćete više izlaziti i obilaziti društvena događanja, to ćete se bolje osjećati. Zaljubljeni će se prepustiti zagrljajima i nježnim razgovorima - pobrinite se da vas nitko ne ometa. U poslu napredujete. Rezultati uloženog rada uvjerit će vas da ste na dobrom putu. Ako danas putujete, izabrali ste sjajan dan – do odredišta stižete bez problema!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Planetarna potpora pomaže vam da riješite mnoge probleme i da lakše ostvarite željene planove. Posvetit ćete se planovima vezanima uz adaptaciju stana, dobivanju stambenog kredita ili kupoprodaji nekretnina. Bit ćete spremniji partneru pokazati više nježnosti. Ljetna večer i romantični ugođaj oslobodit će vaše zatomljene osjećaje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Timski rad ključan je za dobre rezultate pa izdržite psihički pritisak i stres. Nerado ćete prihvaćati tuđe savjete, tvrdoglavo raditi po svome i u nekim procjenama pogriješiti. Komunikacija s javnošću, parnice ili poslovni dogovori za suradnju potpuno će vas zaokupiti. Kako vam koncentracija neće biti najbolja, pazite što nekome govorite.

Foto: Fotolia

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste na sebe preuzeti zaduženja kolege koji je na godišnjem odmoru. Nagomilane kućne poslove mogli biste doživjeti kao opterećenje - ne oklijevajte zamoliti ukućane za pomoć. Ako ste nedavno raskinuli ljubavnu vezu, ne prepuštajte se neveselim mislima. Najbolji lijek za vaše neraspoloženje, bit će raznovrsni društveni život.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nalazit ćete se s društvom na kavi i uživati u prepričavanju događaja s ljetovanja. Mnogi će se razveseliti kada vas ugledaju pa ćete shvatiti da ste nekim ljudima nedostajali. Ne savjetuje vam se čekanje na ljubavnom planu. Ako ste spremni za novu vezu, nema mjesta okolišanju – dogovorite susret!

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kućne ili poslovne zadatke obavljat ćete preko volje. Otežano ćete stupati u kontakt s osobama koje su zadužene za administrativne zadatke, pa takve poslove nemojte obavljati u posljednji trenutak. Izbjegavajte verbalne sukobe i nadmetanja s autoritetima, osobito ako vam je ambicija napredovati.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Simpatija će vam se intenzivno udvarati putem elektronske ili SMS prepiske, pa ćete jedva čekati da se nađete u četiri oka. Izvrsno ćete slagati sa starijima, čiji će vam savjeti biti dragocjeni. Obrati li vam se netko u želji za razgovorom, ohrabrite ga osmijehom – vaši savjeti drugoj će strani mnogo značiti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Neke će okolnosti rasplamsati vaše originalne ideje i ambicije, no zastoji i živciranja su ipak moguća. Zadržite prisebnost. Bit ćete vješti u zavođenju i davanju komplimenata, pa ćete s nekim brzo dogovoriti susret na kavi. Prepustite se naletu kreativnosti jer će vam to omogućiti da u kratkom roku dovršite započete poslove.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako će poslovi biti zahtjevni i iziskivati pojačani napor, bit ćete učinkoviti. Mjesec u vašem znaku pojačat će vam intuiciju, ali istodobno i preosjetljivost. Stoga ne čudi što ćete biti emocionalni, pa vas i nečija bezazlena kritika može izbaciti iz takta. Ako ste sami u vaš život ulazi nova osoba pod pomalo neuobičajenim okolnostima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Na ljubavnom planu mogući su nesporazumi i zabune oko sitnica, koje neće biti vrijedne svađe. Proanalizirajte situaciju zajedno s partnerom i ne opterećujte vezu nepotrebnim problemima. Trebat će vam više mira i trenutaka koje ćete moći posvetiti sebi. Nećete biti motivirani za druženja, ali ni za razgovore s ukućanima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Očekuje vas mnogo susreta i uzbudljivih situacija, a i okolnosti će vam ići na ruku. Netko će se potruditi da vam ispuni želju ili će vas preporučiti važnoj osobi. Ako ste u vezi ili braku, uložite više napora želite li da partner shvati koliko vam je stalo do njega. Ne škrtarite na nježnim riječima i izrazima pažnje.