Dnevni horoskop za ponedjeljak 29. rujna: Riba želi romantiku i nježnost, Lavovi se zaljubljuju...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pred vama je dan istaknute komunikacije, ali i brojnih obaveza. Želite li dovršiti planirane poslove, ne upuštajte se u ništa što bi vas u tome moglo usporiti ili spriječiti. Večer provedite u društvu prijatelja i zabavnih ljudi. Smijeh i šala bit će najbolji način da odstranite nakupljeni stres i dobro se opustite.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dominirat će vaš prodorni temperament, potreba da se istaknete i da uredite život onako kako vama odgovara. Obožavat ćete društvo i kretanje. Što će se više ljudi kretati oko vas, to ćete biti sretniji. Raspoloženje će vam biti stabilno, a tomu će pridonijeti skladna komunikacija s partnerom. Ako ste svježe zaljubljeni, teško ćete kontrolirati ljubomoru.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Zbog neočekivanih troškova bit ćete prisiljeni posegnuti za ušteđevinom, zbog ćete biti neraspoloženi. Od vas će se očekivati da se u većoj mjeri posvetite stvarima koje biste radije odgodili ili zaobišli. Zaduženja kojima ćete biti izloženi u privatnom životu zahtijevat će velik angažman, no svojom ćete upornošću sve riješiti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razdražljivi ste i skloni subjektivnim prosudbama. Čvrsto ćete ustrajati na svojim stajalištima, ali pazite da vaša taština nije posrijedi. Suspregnete li tvrdoglavost, većinu obaveza obavit ćete neometano. Potisnite negativne osobine, koliko god vas neke situacije ili osobe iritirale. Razboritost je vaš ključ za rješavanje problema.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Poslovni problemi nisu veliki kako se vama čine, pa ih nemojte izdvajati kao nešto posebno. Ako iskrsnu novi, rješavajte ih odmah, ne čekajući da se gomilaju. Ljubavni život ulazi u burno razdoblje. Neki će se zaljubiti, a drugi uživati u većoj partnerovoj pozornosti. Ne bi bilo loše da i vi uzvratite na isti način.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Tijek poslovnih okolnosti ispunit će vas novim elanom. Krećete li na put ili vam predstoji sastanak, izborit ćete se za ono što želite. Mogli biste obnoviti nedavno prekinutu vezu, no budućnost tog odnosa najviše će ovisiti o vama i vašim postupcima. Samo vaša tvrdoglavost može pogoršati sve ono što se počelo dobro razvijati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bližnji neće najbolje prihvaćati vaše primjedbe pa se klonite rasprava. Bit ćete nezadovoljni zbog financijskih ograničenja ili će na vaše raspoloženje negativno utjecati zahtjevi vaših nadređenih. Mogli biste raskinuti odnos koji vas više ne zadovoljava ili ćete uz svađe i rasprave uzdići odnos na višu i kvalitetniju razinu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Zacrtani planovi odvijat će se nesmetano. Vaš način komunikacije bit će privlačan okolini pa ćete sklapati zanimljiva poznanstva. Tijekom dana primit ćete SMS poruku ili telefonski poziv koji krije više od prijateljstva. Ne dvojite oko toga da li se trebate naći s tom osobom – jednostavno otiđite i nećete požaliti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mnogo toga ovisit će o vašoj ozbiljnosti i odgovornosti. Nemojte sami sebi narušavati ugled nepredvidljivim ponašanjem ili ignoriranjem pruženih obećanja. Izvjesni su financijski dobici, ali i porast troškova. Mogli bi vas iznenaditi pristigli računi i nemali iznosi koje trebate uplatiti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Rado ćete se družiti, izlaziti i komunicirati s ljudima. Pokazat ćete se spretnima u komunikaciji s drugima i biti uvjerljivog nastupa. Zbivanja u obitelji bit će dinamična i proturječna, a rezultirat će pozitivnim preokretima. Vaš će dom postati poprište događaja koja vam idu naruku. U nečemu ćete dobiti veliku partnerovu potporu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete više brinuti o drugima i potrošiti mnogo živaca da bi vas shvatili oni do kojih vam je stalo. Nastojte ostati u pozadini i zaštititi se od osoba koje bi vas mogle koristiti za svoje ciljeve. U ulozi roditelja budite dosljedni, osobito ako ste djetetu nešto obećali. Večernji sati donose vam više uzbuđenja, ali i smirivanje napetih situacija.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Slobodoljubivi ste i u potrazi za novim iskustvima. Poželjet ćete večeras negdje izaći i koketirati s pripadnicima suprotnog spola. Uživat ćete u dojmu koji ostavljate na druge. Nemojte dopustiti da partner krene u raspravu oko problematičnih stvari u vašem braku ili vezi. Dajte mu do znanja da želite romantiku i nježnost.

