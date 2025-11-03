Dnevni horoskop za ponedjeljak 3. studenoga: Ovan briljira na poslu, Djevice čeka nova ljubav

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovne okolnosti ići će vam na ruku, a šefovi biti zadovoljni vašim učincima. Bit ćete u stalnom pokretu, žuriti na sastanke i spretno svladavati obaveze. Mjesec u vašem znaku vodi vas u ljubavne pobjede, ali vas u istinskom prepoznavanju sreće sprječava sumnjičavost. Oprez je u svemu dobrodošao, ali nemojte pretjerivati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Može vam se činiti da partner i vi vodite svoje živote zasebno i da se nikako ne možete naći na pola puta. Samo iskrenošću i otvorenim stavom možete doprijeti do srži bračnih problema. Nemojte šutjeti i povlačiti se u sebe jer će vas partner pogrešno shvatiti. Imate li tajnu ljubavnu vezu, pobrinite se za diskreciju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Nešto bi se moglo munjevito odigrati, bilo da je to željeno zaposlenje, odlazak na značajan put ili uspješno ulaganje. Ako ste u braku ili imate vezu, potrudite se podići vaš odnos na višu razinu i pretvoriti je u nešto više od pritiska odgovornosti. Energiju nemojte trošiti na svađe nego na pomirbe, ljubav i nježnosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Teško vam je realno sagledati suradnike, no čvrsti ste i odlučni. Energično ćete se suprotstaviti svima koji vas napadaju. Teškoće u najbližem okruženju razbit će vam neke iluzije. Igrajte na sigurno, ustrajte u stvarima koje vas jačaju. Potpisujete li dokumente ili ulazite u parnice, dvaput provjerite što vam je činiti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti navješćuju porast optimizma i novih društvenih sadržaja. Živnut ćete, više izlaziti među ljude i širiti optimizam. Iskoristite svoju novu energiju za pomake na profesionalnom planu. Učenje stranih jezika, polaganje ispita i putovanje su relacije koje vam donose uspjeh. Mogli biste doći u posjed zanimljive literature i knjiga.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Planeti vas uvode u dane osjećajnog ispunjenja, pa čak i ushićenja. Iako će vam s vremena na vrijeme Merkur mrsiti konce podsjećajući vas na neke trenutke iz prošlosti, ne dajte se omesti. Što prije svedete račune nedavnih ljubavnih promašaja, prije ćete zbaciti teret s leđa i naći se u novom, sretnijem ljubavnom zagrljaju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Stavite naglasak na odnos s partnerom, jer postoje manje zapreke koje morate prebroditi. Vaše želje neće biti u skladu s težnjama druge strane, no izvjesno je da ćete idućih dana više pregovarati i privesti kraju dotrajale odnose i istodobno ulaziti u nove. Zdravlje vam je osjetljivo, nemojte dopustiti da neke tegobe uzmu maha.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Iako će vaše aktivnosti biti usmjerene na posao, novac i obrazovanje, to ne znači da nećete razmišljati i o ljubavi. Upravo suprotno - mogli biste donijeti važne ljubavne odluke. Osjećat ćete da je kucnuo trenutak da riješite problematične situacije, raščistite odnose s nekim ljudima i postavite temelje za predstojeće tjedne.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bračni odnosi su stabilni, iako će vas poslovne obaveze odvlačiti od obitelji. Pokušajte se organizirati ili na neki drugi način nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Samci, uvijek budite dotjerani jer se nikad ne zna kada i gdje nekog možete sresti. Mogli biste se iznenaditi novom ljubavnom vatrom koju ćete osjetiti prema nekome.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Većina vas stjerana je u kut situacijom koja nije lako rješiva, no to vas neće spriječiti da budete tvrdoglavi. Okrenite svoje mane u prednosti - ukućani od vas očekuju da budete inicijator nekih promjena. Preuzmite odgovornost. Zbog pojačane razdražljivosti mogli biste se posvađati s kolegom na poslu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ako u ljubavnom životu bude bilo neugodnosti, imate snage sve okrenuti u svoju korist povećanim optimizmom i samopouzdanjem. Zato ne odustajte pred prvom većom zaprekom. Mnoge stvari koje su visjele u zraku će se prizemljiti i ponuditi vam mogućnost izbora. Izgovorite partneru sve što vas tišti i smeta.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pojavljuju se nove mogućnosti na financijskom planu, pa iskoristite priliku za zaradu ili učvršćivanje poslovnog položaja. Iskažite svoju vrijednost, potrudite se oko isplativog posla. Ne sanjajte o proširenju nego iskoristite prednosti onoga što imate i provjerite jeste li upotrijebili sve mogućnosti.