Dnevni horoskop za ponedjeljak 31. kolovoza: Ribe će uživati u šopingu, a Vage traže dinamiku

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Preplavit će vas pozitivna energija koja će biti zaslužna za vašu popularnost u društvu. Ostvarit ćete ugodne kontakte s partnerovom rodbinom, a neki bi danas mogli i negdje otputovati. Samce večeras očekuju ugodna iznenađenja vezana uz ljubav i osobe suprotnog spola. Nije isključeno da s nekim započnete vezu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mnogo ćete raditi, ali ćete mislima biti odsutni i zaboravljivi. Nećete moći prešutjeti nepravdu ili nečije neodgovornost pa ćete biti oštri u kritikama. Osjetit ćete veću potrebu za odmorom, a i samoća će vam više goditi od izlazaka i bučnog noćnog života. Intenzivno ćete razmišljati o prošlosti, ali i nekim svojim propustima i pogreškama.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete izdržljivi i čvrstih odluka te marljivo prionuti osobnom razvoju. Lakše ćete premostiti iznenadne uspjehe i padove, pa će vas biti teško izbaciti iz ravnoteže. Imat ćete više samopouzdanja i biti spremni prihvatiti promjene. Zainteresirat ćete se za neko novo, zanimljivo područje i slobodne sate provoditi u čitanju nove literature.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Osjećat ćete umor, biti iscrpljeni i nervozni. Mogli biste prekinuti neke odnose ili se privremeno udaljiti od problematičnih pojedinaca i situacija. Nekima će iskrsnuti novi poslovi koji će dovesti u pitanje nastavak suradnje sa starim partnerima. U ljubavi ćete biti popustljiviji pa nećete reagirati na partnerova podbadanja.

Foto: Andrey Popov

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je povoljan za putovanja, uspostavljanje kontakta sa strancima ili rješavanje nesuglasica iz bliske ljubavne prošlosti. Samostalno ćete se izboriti za ono što želite, a u potražnji nećete biti osobito skromni. Pred partnera ćete postaviti velike zahtjeve, smatrajući da time svoj odnos stavljate na čvršće temelje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Neovisni ste pa drugi neće imati na vas prijašnji utjecaj. Bit ćete hrabriji u poduzimanju novih poteza. Zaokupit će vas financijska situacija, rješavanje novčanih obveza, zajma ili kupoprodaja većih stvari, u čemu biste mogli imati uspjeha. Vaše poslovne mogućnosti su velike, ali ni prepreke nisu zanemarive.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Tražit ćete dinamiku i raznovrsnost u svemu što radite. Mnogi će najveći dio dana provesti radno, a veće rezultate postići u poslovima koje mogu obaviti samostalno. Priželjkujete li mirniji bračni život, imate Venerinu potporu u svom znaku pa ste u razdoblju koje će vam donijeti skladnije odnose, a slobodnima više prilika.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zateći će vas gomila neobavljenih poslova, a vremena da im se posvetite nećete imati. Bit ćete primorani prekovremeno ostati na poslu, a neki će poslove završavati kod kuće. Nesuglasice s članom obitelji dodatno će vas opterećivati. Nemojte se upuštati u rasprave, previše ste nemirni i umorni za to.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ispunjenje ćete pronaći u izlascima i prijateljima. Na nečijem rođendanu upoznat ćete mnogo zanimljivih ljudi, no samo će vas jedna osoba ozbiljnije zainteresirati. S njom ćete provesti najviše vremena u razgovoru, što neće proći bez dogovora za idući susret. Ako ste roditelj, bit ćete zaokupljeni pripremama vaših mališana oko škole.

Foto: Canva

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odgovornost za druge ili za posao zahtijevat će punu pozornost i ostavljati malo vremena za odmor. Svađe s nekim osobama stajat će vas živaca i unutarnjeg mira, ali uspjet ćete dokazati da ste u pravu. Iako će vam se mnogo toga motati po glavi, djelovat ćete staloženo, vješto skrivajući svoja unutarnja previranja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nećete zapostaviti društveni život, a naći ćete vremena i za bavljenjem hobijem i omiljenim aktivnostima. Druženja, kave s prijateljima i putovanja pružit će vam zadovoljstvo i otvoriti nove vidike. Ako ste slobodni, odazovite se pozivu za izlazak, jer će osobito večernji sati donijeti priliku za novo poznanstvo.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Pozitivni pomaci i nova zbivanja predstoje vam oko rješavanja pitanja nasljedstva. Mogli biste ostvariti pravo na odštetu ili na neki drugi način dobiti novac. Dan je povoljan za kupnju, pa ćete s užitkom obilaziti trgovine odjećom i obućom i naći nešto što ćete nositi tijekom večernjih izlazaka, ali i dnevnih aktivnosti.