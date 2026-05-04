Dnevni horoskop za ponedjeljak 4. svibnja: Blizanci su spori, a Vage očekuje sjajno putovanje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izbjegavat ćete naporne pojedince i jasno im to dati do znanja. Nikome nećete dopustiti da vam „krade“ energiju i slobodno vrijeme. Obiteljski ili ljubavni život nakratko će uzburkati vaša želja za aktivnijim društvenim životom. Više ćete izlaziti, biti druželjubivi i rado upoznavati nove ljude. Mladi koji traže posao, mogli bi ga dobiti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dobre prilike za zaradu i isplativi poslovi učvrstit će vaš položaj. Pokažite koliko možete, konkretizirajte planove. Mogli biste koristiti tuđu imovinu ili ostvariti pravo na nasljedstvo. Smoći ćete snage da se oprostite od odnosa koji vas čine nesretnima. Uvidjet ćete prave razloge neslaganja s partnerom i biti otvoreni za razgovor.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Za svakodnevne aktivnosti trebat ćete više vremena nego inače. Imajte ovo na umu želite li izbjeći dodatni stres. Ne zanemarujte djelotvornost slobodno provedenog vremena jer ćete iz njega crpiti energiju. Osjećat ćete da nemate pravi uvid u situaciju i zbivanja, ali nećete moći dokučiti što je to što vam stalno promiče.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Mnogo toga radit ćete na svoj način i pritom ignorirati mišljenje drugih. Drugima ćete previše prigovarati, stoga se nemojte čuditi ako kod kolega pokrenete lavinu negodovanja. Partner će vam zamjerati zbog nepopustljivih stavova i uzalud će se truditi da vam objasni u čemu griješite. Čak i ako znate da je u pravu, tjerat ćete inat.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša spontanost privlačit će pozornost pa ćete biti pozivani na društvene i kulturne proslave. Što se tiče ljubavi, sve što ste propustili sada imate prigodu nadoknaditi. Lavovi u braku razriješit će dvojbe s partnerom i shvatiti koliko su potrebni jedno drugome. Samcima se povećavaju šanse kod simpatije.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Na pomolu su neugodnosti koje traže brzu i učinkovitu prilagodbu, ako ih želite uspješno prebroditi. Partnerove potrebe neće se podudarati s vašima. Prepirat ćete se zbog različitih odgojnih pristupa prema djeci. U poslu ćete teže postići koncentraciju, jer će obiteljska situacija preplaviti vaša razmišljanja.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Poslovi će zahtijevati više kretanja i snalažljivosti. Ako nešto ne možete učiniti kako ste planirali, pokušajte improvizirati. Moguć je odlazak na kraći poslovni put koji će sjajno završiti. Predložite izlazak osobi koja vam je simpatična. Ugodan razgovor mogao bi potrajati, a vi shvatiti da imate mnogo toga zajedničkog.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Provjerite stanje svog kućnog proračuna i pomno planirajte rashode. Možda ćete morati posegnuti za ušteđevinom kako biste pokrili minuse na računu. Osjetit ćete pad energije i raspoloženja - možda će vas mučiti promjene vremena ili neke druge neprilike. Razumjet će vas netko tko prolazi kroz probleme slične vašima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve će odvijati brže i lakše, bez mnogo odugovlačenja. Namjeravate li nešto poduzeti, ne gubite vrijeme na razmišljanja nego odmah krenite u akciju. Mnogo ćete naučiti iz nečijeg iskustva i osjećati da napredujete. Večer biste mogli provesti u društvu osobe koja će se truditi da skrene vašu pozornost.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Izbjegavajte veće aktivnosti, a donošenje odluka radije ostavite za neki drugi dan. Oslabljena koncentracija i nervoza ometat će vas u komunikaciji. Mnogi će vam ići na živce, osobito isprazni razgovori. Moguća su odricanja na putu do uspjeha, no nemojte odustati jer se već naziru budući dobri rezultati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nova poznanstva ispunit će vas veseljem. Opuštat ćete svoje moždane vijuge, uživati u laganim razgovorima i manje se zamarati obavezama. Mnogo vremena posvećivat ćete hobijima. Volite li računala ili strane jezike, mogli biste upisati kakav tečaj. Dan je odličan za sve one koji trebaju riješiti pravne probleme.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se previše oslanjati na partnerovu pomoć. Većina će poslova biti na vama pa ćete se osjećati iscrpljeno. Radit ćete mnogo i na poslu, no nemojte očajavati ako rezultati nisu odmah vidljivi. Oni koji su iznad vas dobro vide vaš trud i zalaganje. Ljubavni život bio bi bolji kada biste manje prigovarali partneru.