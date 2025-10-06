Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 06. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za ponedjeljak 6. listopada: Netko se jako trudi oko Djevice, Bik će se razboljeti
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete puni ideja i inspiracije, pa će biti potrebno samo malo truda kako biste ostvarili planove. Originalnim idejama pridonijet ćete plodnom i kreativnom ozračju na radnom mjestu. Ne propustite priliku za druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Nakon napornog radnog dana godit će vam zabava u društvu.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Povedite računa o troškovima i neplaćenim računima, kako se ne bi nagomilali. Vodite više računa o tomu gdje i kako ostavljate stvari, jer ćete biti skloni gubljenju ili zametanju. Mogli biste se osjećati tjeskobno ili nemirno pa će vam više odgovarati trenuci mira i odmora od druženja. Moguće su tegobe sa sinusima i grlom.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Neka vas ne brine razvoj poslovne situacije, jer će ishod biti drukčiji negoli se sad čini. U dobrom ste razdoblju, pa današnje manje neugodnosti ili rasprave nemojte uzimati ka srcu. Na nekog ćete ostaviti snažan dojam, a moguće je i da se druga strana zaljubi u vas na prvi pogled. Ni vi nećete biti ravnodušni.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Ne želite li se dovesti u nezavidnu situaciju, prionite na posao. Poštujte rokove, ali i mišljenje kolega. Prihvatite drukčije stavove od svojih, jer nigdje ne piše da ste u svemu u pravu. Usporite malo, inače će vas naporan dnevni ritam dovesti do ruba stresa. S partnerom ćete se svađati oko banalnih stvari.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Bit ćete borbeni i odlučni, pa ćete mijenjati sve što vas smeta u poslu i ljubavi. Uz brojne teškoće ishod će biti sretan. Pred vama bi se mogao otvoriti novi poslovni izazov. Sumnjat ćete da li ste mu dorasli, no kada krenete raditi shvatit ćete da i nije tako teško. Vjerujte instinktu, čak i u situacijama u kojima vam razum sugerira akciju.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3
Promjene na financijskom planu zahtijevat će da pribavite neke dokumente i srežete troškove. Morat ćete prisnije surađivati s referentom u poreznoj upravi ili knjigovođom. Poslovi će teći glatko i bez otežavajućih okolnosti, a promjene u ljubavnom životu ispunit će vas pozitivnom energijom. Netko se jako trudi oko vas.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Kritizirat ćete nečiji rad, pa biste zbog toga mogli upasti u rasprave koje nimalo neće biti ugodne. Bez obzira koliko mislili da imate pravo, izbjegnite izravnost. Bit ćete rastrgani između želje za novim ljubavnim iskustvom i osjećajne prošlosti. Osobito neodlučni bit će oni koji se nalaze između dvije ljubavne prilike.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 4
Imate li dojam da je vaša veza u krizi, uljepšajte zajedničke trenutke romantikom. Nemojte dopustiti da vam se osjećani život pretvori u rutinu. Prenatrpan dnevni raspored i stalna jurnjava za poslom, odrazit će se na vaše zdravstveno stanje pa se možete osjećati iscrpljeno, ali i zadovoljno jer ste sve stigli obaviti.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Osjetit ćete potrebu za više slobode i za vremenom kojeg ćete moći posvetiti samo sebi. Neka ne ostane samo na idejama, učinite nešto konkretno u tom smjeru jer vam treba nešto što će vas ispunjavati. Komunikacija s partnerom se poboljšava, pa ćete lakše izgladiti stare nesporazume.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Bit ćete skloni promjenama raspoloženja. Mogli biste se naći u neugodnoj situaciji, koja će otežati daljnji odnos i komunikaciju s vama bitnom osobom. Iako ćete svojom odlukom uvrijediti neke ljude, ne oklijevajte napraviti ono što smatrate potrebnim. Unatoč početnom otporu i nepovjerenju, vaše će inicijative pasti na plodno tlo.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3
Poboljšat ćete svoj ugled u poslovnom okruženju, a u tome vam najviše pomaže nečija naklonost i utjecaj. Bit ćete iznimno društveni pa ćete zabavljati sve oko sebe, kolege na poslu ili ukućane kod kuće. Jedva ćete dočekati poziv prijatelja da se negdje nađete i izađete. Neće vam odgovarati boravak u zatvorenim prostorijama.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Vodite računa o prihodima i rashodima. Pazite kako raspolažete s novcem, nije vrijeme za veće kupnje. Na ljubavnom planu iskazivat ćete čvrstoću i odlučnost. Imat ćete povjerenje u sebe, ali i u partnera. Nećete pogriješiti krenete li u planiranje zajedničke budućnosti, jer će partner dijeliti vaš ushit i pozitivnu energiju.
