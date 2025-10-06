Dnevni horoskop za ponedjeljak 6. listopada: Netko se jako trudi oko Djevice, Bik će se razboljeti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete puni ideja i inspiracije, pa će biti potrebno samo malo truda kako biste ostvarili planove. Originalnim idejama pridonijet ćete plodnom i kreativnom ozračju na radnom mjestu. Ne propustite priliku za druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Nakon napornog radnog dana godit će vam zabava u društvu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Povedite računa o troškovima i neplaćenim računima, kako se ne bi nagomilali. Vodite više računa o tomu gdje i kako ostavljate stvari, jer ćete biti skloni gubljenju ili zametanju. Mogli biste se osjećati tjeskobno ili nemirno pa će vam više odgovarati trenuci mira i odmora od druženja. Moguće su tegobe sa sinusima i grlom.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Neka vas ne brine razvoj poslovne situacije, jer će ishod biti drukčiji negoli se sad čini. U dobrom ste razdoblju, pa današnje manje neugodnosti ili rasprave nemojte uzimati ka srcu. Na nekog ćete ostaviti snažan dojam, a moguće je i da se druga strana zaljubi u vas na prvi pogled. Ni vi nećete biti ravnodušni.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne želite li se dovesti u nezavidnu situaciju, prionite na posao. Poštujte rokove, ali i mišljenje kolega. Prihvatite drukčije stavove od svojih, jer nigdje ne piše da ste u svemu u pravu. Usporite malo, inače će vas naporan dnevni ritam dovesti do ruba stresa. S partnerom ćete se svađati oko banalnih stvari.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete borbeni i odlučni, pa ćete mijenjati sve što vas smeta u poslu i ljubavi. Uz brojne teškoće ishod će biti sretan. Pred vama bi se mogao otvoriti novi poslovni izazov. Sumnjat ćete da li ste mu dorasli, no kada krenete raditi shvatit ćete da i nije tako teško. Vjerujte instinktu, čak i u situacijama u kojima vam razum sugerira akciju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Promjene na financijskom planu zahtijevat će da pribavite neke dokumente i srežete troškove. Morat ćete prisnije surađivati s referentom u poreznoj upravi ili knjigovođom. Poslovi će teći glatko i bez otežavajućih okolnosti, a promjene u ljubavnom životu ispunit će vas pozitivnom energijom. Netko se jako trudi oko vas.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Kritizirat ćete nečiji rad, pa biste zbog toga mogli upasti u rasprave koje nimalo neće biti ugodne. Bez obzira koliko mislili da imate pravo, izbjegnite izravnost. Bit ćete rastrgani između želje za novim ljubavnim iskustvom i osjećajne prošlosti. Osobito neodlučni bit će oni koji se nalaze između dvije ljubavne prilike.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Imate li dojam da je vaša veza u krizi, uljepšajte zajedničke trenutke romantikom. Nemojte dopustiti da vam se osjećani život pretvori u rutinu. Prenatrpan dnevni raspored i stalna jurnjava za poslom, odrazit će se na vaše zdravstveno stanje pa se možete osjećati iscrpljeno, ali i zadovoljno jer ste sve stigli obaviti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete potrebu za više slobode i za vremenom kojeg ćete moći posvetiti samo sebi. Neka ne ostane samo na idejama, učinite nešto konkretno u tom smjeru jer vam treba nešto što će vas ispunjavati. Komunikacija s partnerom se poboljšava, pa ćete lakše izgladiti stare nesporazume.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete skloni promjenama raspoloženja. Mogli biste se naći u neugodnoj situaciji, koja će otežati daljnji odnos i komunikaciju s vama bitnom osobom. Iako ćete svojom odlukom uvrijediti neke ljude, ne oklijevajte napraviti ono što smatrate potrebnim. Unatoč početnom otporu i nepovjerenju, vaše će inicijative pasti na plodno tlo.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poboljšat ćete svoj ugled u poslovnom okruženju, a u tome vam najviše pomaže nečija naklonost i utjecaj. Bit ćete iznimno društveni pa ćete zabavljati sve oko sebe, kolege na poslu ili ukućane kod kuće. Jedva ćete dočekati poziv prijatelja da se negdje nađete i izađete. Neće vam odgovarati boravak u zatvorenim prostorijama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Vodite računa o prihodima i rashodima. Pazite kako raspolažete s novcem, nije vrijeme za veće kupnje. Na ljubavnom planu iskazivat ćete čvrstoću i odlučnost. Imat ćete povjerenje u sebe, ali i u partnera. Nećete pogriješiti krenete li u planiranje zajedničke budućnosti, jer će partner dijeliti vaš ushit i pozitivnu energiju.