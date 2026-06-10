Dnevni horoskop za srijedu 10. lipnja: Strijelce očekuje nova veza, Jarci su razdražljivi...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne sputavajte sami sebe jer imate dovoljno energije i optimizma krenuti naprijed i zaboraviti što je bilo. Pravi je trenutak da se okrenete budućnosti i nađete se na novom početku, bilo da je posrijedi ljubav ili posao. U stanju ste pružiti sve što se od vas traži, pa stavite na raspolaganje svoje znanje i iskustvo.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Usredotočite se na ono što najviše želite, a sve ostalo gurnite u stranu. Snaga vam dolazi od usmjerenosti na cilj, iako u očima drugih zbog toga ispadate tvrdoglavi. Primate dobar Venerin utjecaj koji će podići kvalitetu vašeg ljubavnog života. Zaboravit ćete na razmirice s partnerom, a mnogi će idućih dana okončati razdoblje samoće.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je odličan dan za intelektualni rad. Imat ćete dobru koncentraciju pa ćete se isticati lucidnim razmišljanjima. Pronalazit ćete rješenja za mnoge zapetljane situacije. Odnos s partnerom je sve bolji. Uspijevate mu ugoditi na način koji mu najbolje odgovara, iako među vama ima malih iskrica nesporazuma.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako vas na poslu očekuje zahtjevan dan u kojem može biti napetosti s kolegama i šefovima, na ljubavnom planu sve vam naglo kreće nabolje. Venera je u vašem znaku, čime raste vaša popularnost. Raščistit ćete nedorečen ljubavni odnos i dati partneru do znanja da se ne može igrati vašim osjećajima. Spremni ste za novu vezu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odnos s partnerom zaokupit će vaše misli. Osobito ako ste svježe zaljubljeni, koristit ćete svaku prigodu da se s partnerom telefonski čujete. No idućih dana pripazite – mogla bi vas kontaktirati bivša ljubav! Na poslu ćete biti nezamjenjivi - imat ćete dovoljno energije za sve aktivnosti koje vam padnu napamet.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ljubavna zbivanja bit će burna. Ako vas netko fizički privlači, teško ćete mu moći odoljeti čak i ako ste u vezi. Financijski uspon i pad je privremen pa vas ne bi trebao obuzeti strah od budućnosti. Ako ste nekome nešto obećali, shvatit ćete da niste u mogućnosti to ispuniti. Barem se drugoj strani ispričajte.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguć je psihički umor, nedostatak motivacije i opterećenosti nekim drugim životnim problemima. Imat ćete osjećaj da vas neki pojedinci iskorištavaju. Pokušajte ostati po strani od ogovaranja i nemojte se nikome opravdavati. Dopustite li da vas netko uvuče u raspravu, izgubit ćete vrijeme i energiju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Povećani energetski priljev omogućit će vam da neumorno radite, pomažete drugima i izdržite sva iskušenja. Ako ste osjećali da je netko drugi nepravedno privilegiran u odnosu na vas, okolnosti će se promijeniti u vašu korist. U ljubavi sve kreće nabolje. Idućih vas dana očekuje više prilika i poznanstava, pa i ulazak u novu vezu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni susret koji željno iščekujete ispunit će vaša očekivanja. Nije isključeno da baš danas počnete s novom vezom. Vaš poduzetnički duh i sposobnost da svoje ideje u kratkom vremenskom roku pretvorite u korisna djela, ispunit će vas osjećajem zadovoljstva. Iz inozemstva vam pristiže željno očekivana vijest.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Razdražljivi ste i osjetljivi pa ćete teško opraštati i kontrolirati osjećaje. Pokušajte se prilagoditi izazovima. Pogreške iz prošlosti podsjetit će vas gdje je uzrok vašim problemima. Dobro analizirajte svoje poteze, spoznajte gdje se kriju poslovne zamke. Moguće je rješavanje stambenog pitanja, preuređenje, gradnja ili rad na zemlji.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Povećavaju vam se prilike za probitak, iako vaše akcije neće proći bez zebnje u ishod onoga što radite. Stoga pokušajte biti smireni i ne dopustite nikom da primijeti vaše dvojbe. Ne zaboravite na opuštanje i dobru zabavu. U svom društvu bit ćete u središtu pozornosti, a privući ćete i pozornost vesele skupine za susjednim stolom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pozitivni planetarni utjecaji čine vas spremnima za prihvaćanje uloge roditelja ili bračnog partnera. Zahvaljujući Veneri u Raku primijetit ćete pojačano zanimanje suprotnog spola za vas, pa ćete se zateći kako flertujete i zavodite.