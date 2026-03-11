Dnevni horoskop za srijedu 11. ožujka: Bik je produktivan, Ovan komunicira s lakoćom...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Komunicirat ćete s lakoćom i uspješno ostvarivati željene kontakte. Više vremena provodit ćete u društvu obrazovanih ljudi. Moguća je prilika za suradnju s inozemnom tvrtkom ili putovanje ljubavnog karaktera. Ako vaš odnos priječi kilometarska udaljenost, pokušat ćete pronaći barem privremena rješenja da se češće viđate.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Produktivnost će vam porasti, a vaša energičnost djelovat će poticajno na okolinu. Dobri planetarni utjecaji unijet će osvježenje u veze i brakove, a slobodnima pružiti više prilike da zaplove ljubavnim vodama. Bavit ćete se svojim financijama, sređivati račune, možda posjetiti banku ili porezne institucije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Naići ćete na kritiku ili oštrije reakcije kolega. Pazite što govorite, a tračevima nemojte pridavati značaj. Neki će koristiti pravne usluge, istupiti pred većim brojem ljudi ili sklopiti suradnju. Ukućani se neće slagati s vašim ljubavnim i životnim odlukama, što bi moglo biti povodom rasprave i neki vaših novih odluka.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Neki od vas ući će u novu vezu, a drugi učiniti potrebne korake prema osamostaljenju. Planut ćete i na najmanju provokaciju ili kritiku. Smatrat ćete da ne dobivate dovoljno pažnje ili da vas drugi nedovoljno cijene. Mogli biste pogaziti obećanje koje ste dali partneru, što može narušiti vaš odnos i povećati nepovjerenje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Komunikacija s partnerom bit će odlična, a ni osjećajnog prožimanja neće vam nedostajati. Prilike će vas prisiliti da se maksimalno posvetite poslu. Izvrsno ćete reagirati u osjetljivoj situaciji i skrenuti na sebe pozornost nadređenih. Odlučite li se na večernji izlazak, proširit ćete krug poznanika i dobro se zabaviti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete energije i upornosti za rješavanje teškoća. No obiteljska situacija zahtijevat će više opreza i takta. Imat ćete osjećaj da ukućani od vas previše očekuju i da je sav teret obaveza na vama. Budete li šutjeli i trpjeli, tako će se nastaviti i dalje. Druženja i susreti s prijateljima pomoći će vam da se oslobodite stresa i oraspoložite.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zavodit ćete duhovitošću i šarmom. Pozovete li simpatiju na kavu, satima ćete ugodno razgovarati. Očekuju vas pozitivne veze s rođacima i susjedima. Ljubavna zbivanja iziskuju promišljenost i više sluha za partnerove potrebe. Češće mu šaljite romantične SMS poruke, osobito ako se rijetko viđate.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste dobiti zajam i čvrsta poslovna i financijska obećanja, a ako je u tijeku podjela nasljedstva ili zajedničke imovine, mogli biste proces privesti kraju u svoju korist. Ako ste u potrazi za ljubavlju, susrest ćete nekoga tko će vam se jako svidjeti, no naići ćete na ograničenja koja će usporiti ostvarenje veze. Budite strpljivi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je odličan za komunikaciju i rješavanje napetih situacija. Slobodnima se smiješi nova ljubav, a zbog simpatije koja vam je stalno u mislima, teško se usredotočujete na obaveze. Zauzeti će poboljšati narušene odnose s partnerom. Posvetite više vremena kućnim ljubimcima, djeci i nećacima, ali i rodbini.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Na pamet će vam padati misli o promjeni posla, bijegu od svega ili putovanju na neko osamljeno mjesto. Sve je to samo odraz vaše preopterećenosti i umora. U poslu ćete biti skloni nepromišljenim reakcijama i preoštroj kritici. Pomni odabir riječi ključan je u pregovorima. Priuštite si dovoljno kretanja i lagane tjelesne aktivnosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Najbolje ćete se snalaziti ako budete radili sami, oslanjajući se na svoju intuiciju i vlastite sposobnosti. Pravne zavrzlame i sudski sporovi mogli bi se privesti kraju i zadovoljiti vas svojim ishodom. Oni koji su željni društvenih zbivanja, rado će izbivati iz kuće i vrijeme kratiti na kavi i u zanimljivim razgovorima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Odugovlačenje s donošenjem odluke obilježit će vaše ponašanje. Partner će vas opterećivati pitanjima vezanima uz imovinu i financije, a vama će na umu biti neke lakše i ljepše teme. Na radnom mjestu mogli biste se suprotstaviti šefu, no pazite da mu se ne zamjerite i time ne ugrozite vaš odnos.

