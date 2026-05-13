Dnevni horoskop za srijedu 13. svibnja: Škorpionu su odnosi na kušnji, Bikovi organizirajte se!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zračit ćete samopouzdanjem, a način na koji ćete se predstavljati i voditi razgovor ostavljat će snažan dojam na sugovornike. Telefon će vam neprestano zvoniti, mnogo vremena provodit ćete na kavama s prijateljima i znancima, a aktivan društveni život povezat će vas s ljudima koji će vam osvježiti svakodnevicu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste u skrivenoj vezi s nekim na radnom mjestu, vašu tajnu mogao bi otkriti netko od kolega. U svakom slučaju, bilo bi dobro da odvojite posao od ljubavi ili da budete diskretniji. U obiteljskom okruženju očekujte porast obaveza. Učinkovita organizacija vremena i aktivnosti, bit će iznimno bitna kako biste sve stigli obaviti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Znat ćete se radovati malim stvarima, a mnogi će proslaviti i neki značajniji događaj. Uživat ćete u osjećaju da ste sami kreatori svoje sreće i da s lakoćom otvarate mnoga vrata, čemu će pridonijeti i vaše samopouzdanje. Bogat društveni život omogućit će vam nova poznanstva. Provod na nečijem rođendanu nadmašit će vaša očekivanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Teško ćete izdržati kritike ukućana, čak i ako znate da su u pravu. Nedostajat će vam razumijevanja, a svaku primjedbu izreći ćete svadljivim tonom. Sitnice će vas pogađati više nego što bi trebale, a svemu će biti kriva vaša preosjetljivost. Samci, nemojte da vas uplaši lavina osjećaja koju je netko pokrenuo u vašem srcu. Prihvatite igru.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovi će se odvijati na zamišljeni način. Dan je kao stvoren za kreativno izražavanje, ali i komunikaciju, pregovore i putovanja. Ljubavni život sve je zanimljiviji, osjećaji snažniji, a partner vam uzvraća jednakom mjerom. Ako ste negdje na proputovanju, pozornost bi vam mogla privući osoba egzotičnog izgleda.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Najviše briga zadavat će vam novčana situacija drugih ljudi, bilo da je riječ o osobama s kojima ste u poslovnoj vezi ili u rodbinskoj. Odlučite li im pomoći i sami biste se mogli naći u nezavidnoj situaciji. Posvetit ćete se pitanjima vezanima uz uređenje stambenog prostora ili kupoprodaju nekretnine. Oplemenite dom praktičnom, ali lijepom sitnicom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budući da ćete mnogo raditi i živjeti dinamično, mogli biste se prilično iscrpiti. Iako nećete osjećati fizički umor, on će se ispoljiti kroz vašu razdražljivost i nervozu. Bit će važno imati objektivni uvid i realno procijeniti situacije, osobito one ljubavne prirode. Previše očekujete od partnera, a da toga možda niste ni svjesni.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 5

Poslovi će vas prikovati na radnom mjestu dulje od predviđenog. Tome će kumovati kolegino odsustvo. Neki će se odnosi naći na kušnji uslijed prevelikih očekivanja. Ne opterećujte se tuđim problemima. Rutina u privatnom životu potaknut će vas na brzoplete postupke i pogledavanje prema privlačnim osobama suprotna spola.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Intelektualni kapaciteti bit će naglašeni pa ćete briljirati u situacijama koje iziskuju rječitost, argumentaciju ili uvjeravanje. Imat ćete sreće na putovanjima i poslovnim sastancima, ali i u ljubavi. Dan bi mogao označiti prekretnicu u životima samaca – nije isključeno poznanstvo koje će brzo prerasti u nešto veće.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Adaptacije, obiteljski i stambeni problemi bit će uzrokom neslaganja. Pokušajte probleme preokrenuti u rješenja – razgovarajte s ukućanima, ali tako da bez upadica poslušate njihova razmišljanja. Očekuju vas prolazni nesporazumi s partnerom. Mogli biste se porječkati zbog prevelikog utjecaja roditelja na vaš ljubavni život.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Više vremena posvetit ćete analiziranju vlastitih postupaka i prošlih događaja te doći do korisnih spoznaja. Nešto će vas potaknuti da promijenite odnos prema nekim ljudima i više pozornosti posvetite sebi. Bit ćete vrlo intuitivni i s lakoćom ulaziti u srž problema. Bez većih napora pronalazit ćete prava rješenja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vrijeme provedeno na poslu ispunjavat će vas zadovoljstvom. Uživat ćete u osjećaju da nešto stvarate i razvijate i radovat će vas svaki, pa i najsitniji pomak. Neće vam nedostajati motivacije, a ako u nečemu pogriješite, šalit ćete se na svoj račun. S financijama budite oprezniji jer nisu isključeni neplanirani troškovi.