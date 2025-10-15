Dnevni horoskop za srijedu 15. listopada: Lav je poduzetan, Vaga je ovisna o društvu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete romantično raspoloženi i željni ljubavnih događanja. Imate li partnera, mogao bi vam predlagati kakvo putovanje. Privlačit će vas sve što odudara od svakodnevnog i uobičajenog, žudjet ćete za putovanjima i novim iskustvima. Prihvatite poziv na izlazak s prijateljima, čak i ako vam se nikud ne ide.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bilo da je riječ o kolegama ili bliskim osobama, izbjegavajte razgovore i rasprave. Drugi će biti skloni pogrešno protumačiti vaše riječi i postupke te vam zamjeriti. Dan nije pogodan za poslovne pregovore ni udvaranja. Ne pretjerujte s alkoholom i cigaretama, oprezno vozite i izbjegavajte kontakte sa svadljivim ljudima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vaša briga za druge nikog neće ostaviti ravnodušnim. Mnogi će intuitivno osjetiti da im baš vi možete dati najbolji savjet. Mogli biste obnoviti staro prijateljstvo i shvatiti da je šteta što ste propustili zajednička druženja. Sada je vrijeme da to nadoknadite. Nekima će se površno poznanstvo početi pretvarati u nešto više.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ekonomičnije raspodijelite mjesečne prihode jer ćete u protivnom zapasti u dugove. Postupite racionalno; ne izlažite se nepotrebnom financijskom riziku. Moguće su promjene na poslovnom planu ili vijesti koje će promijeniti mišljenje o osobi s kojom dugo surađujete. Budete li potpisivali kakav ugovor, pažljivo pročitajte svaku stavku.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S Mjesecom u vašem znaku postajete poduzetniji i sve bliži poslovnom cilju. Ono na čemu ste dugo radili, pripremali i planirali može naići na plodno tlo i zaživjeti. Samouvjerenost i prava riječ u pravom trenutku, bit će vaši ključni aduti u osvajanju. Duge veze postat će stabilnije zahvaljujući okolnostima koje će vam ići u prilog.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iako vas planeti potiču na komunikaciju i društvenost, nećete biti za to raspoloženi. Najbolje ćete se osjećati kod kuće, radeći ono što volite. Na poslu biste mogli ostati dulje raditi, kako biste u miru i bez žamora kolega završili poslove. Imate li neriješen ljubavni odnos, partner će od vas tražiti otvorenu komunikaciju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Telefonski ćete nazivati drage osobe, dijeliti s njima dojmove i informirati ih o svemu što vam se događa. Bit ćete ovisni o prijateljima i društvenom životu, a i drugi će tražiti vaše društvo. Iako ćete se držati kao da vam nije osobito stalo, bit će vam jako drago ako vas drugi zapaze i daju vam kompliment.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Koliko god mislili da od bližnjih vješto skrivate osjećaje, oni sve vide. Podijelite li s njima brige i sumnje, shvatit ćete da mnoge od njih nisu utemeljene. Ne obazirite se na zavidnike koje vole tračati iza tuđih leđa. Pazite na novčanik, mobitel i ostale vrijedne stvari i ne prepirite se s kolegama ili šefovima.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Privlačit će vas mjesta koja nude brojne sadržaje i na kojima možete sresti zanimljive ljude. Samcima predstoji susret s osobom koje će im se svidjeti. Ako i ne upoznate srodnu dušu, neće vam nedostajati uzbuđenja i dobre zabave. Mogli biste dobiti vijesti vezane uz planirano putovanje ili nečiji dolazak kod vas.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Planeti ističu važnost profesionalnog ili privatnog udruživanja, suradnje ili timskog djelovanja. Pokazat ćete se odličnim organizatorom. Ne produbljujte ljubavne sukobe, osobito ako vaš partner nije sklon svađama. Potisnete li potrebu za dominacijom, ostvarit ćete više zadovoljstva u privatnom životu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete imati diplomatskog dara, a reakcije će vam biti burne. Povedite računa o tome da ne pretjerate. Imat ćete osjećaj da poslovni zahtjevi nadilaze vaše mogućnosti. Budete li se uzdali samo u sebe i svoje snage, nećete daleko stići. Naučite surađivati! Ne namećite partneru svoje mišljenje i ne prekidajte ga u pola riječi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ruke i misli bit će vam stalno zaposleni. Neprestano ćete nešto raditi i bit će malobrojni trenuci koje ćete posvetiti čitanju ili nekoj drugoj opuštajućoj aktivnosti. Energiju ćete usmjeriti na zbivanja koja ispunjavaju tuđe živote. Sve ono što se događa drugima, moglo bi se na neki način odraziti i na vaš život.