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Dnevni horoskop za srijedu 15. srpnja: Ribe traže savjet od mudre osobe, Rak se zaljubljuje

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za srijedu 15. srpnja: Ribe traže savjet od mudre osobe, Rak se zaljubljuje
Foto: Paolo Gallo
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Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 15. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planeti pojačavaju vašu ljubavnu energiju, pa biste u svoj život mogli pustiti osobu s kojom ćete proživjeti uzbudljive trenutke. Imat ćete dovoljno samopouzdanja i odvažnosti da prihvatite rizike kojima inače niste skloni. Mnogi će vam pozavidjeti na sposobnosti uživanja u životu, a vaša opuštenost i šarm plijenit će tuđu pozornost.

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Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Od napornog radnog dana rasteretite se u dobrom društvu. Moguće je poznanstvo koje će se razvijati polako, kroz razgovor i ne baš česte susrete. No budete li strpljivi s vremenom će odnos postajati sve čvršći. Prijatelju u nevolji dat ćete dobar savjet zahvaljujući svojoj odličnoj intuiciji i objektivnosti.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Najbolje od sebe dat ćete u poslovima gdje se traži improvizacija i brze reakcije. Izgladit ćete nesuglasice na radnom mjestu i postići dogovore na neka bitna pitanja. No u obitelji nećete naići na dovoljno razumijevanja. Netko od ukućana postat će vrlo naporan i zahtijevati više pažnje za koju ćete imati premalo vremena.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Moguć je početak ljubavne romanse u radnoj sredini. No neke će vas kolege živcirati svojim uplitanjem u vaš intimni život. Ukućani će vam zamjeriti na novčanim odlukama i usprotiviti se vašem odnosu prema zajedničkim stvarima. Shvatit ćete da su tehnike manipulacije nužne želite li dobiti ono što želite.

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Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mnogo toga će se pokrenuti s mrtve točke zahvaljujući vašoj inicijativi, ali i planetarnoj potpori. Poći će vam za rukom pravilno usmjeriti svoju kreativnost i poslovnost te nekoga zadiviti talentima. Naklonjeni Mjesec istaknut će vaš senzibilitet i osjećaje, pa ćete prema partneru biti nježni i zavodljivi. Znat ćete probuditi vatru u odnosu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vaš je ljubavni život ušao u mirnije vode, iako to ne znači da ste njime zadovoljni. Pozornost vam zaokupljaju poslovni problemi, a zastoj u komunikaciji i zbližavanju s partnerom vas dodatno živciraju. Mogući su problemi oko zajma, jamaca ili nekih dugova. Netko na koga ste računali neće se držati obećanog dogovora.

Office conflict between man and woman
Foto: Elnur Amikishiyev

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Odlični planetarni utjecaji navješćuju porast društvenih zbivanja, susreta i veselih druženja. Zavidna količina energije i intelektualne nadmoći omogućit će vam lako ostvarivanje ciljeva. Moguć je susret s dragom osobom koju niste dugo vidjeli. Radi li se o nekom u koga ste bili zaljubljeni, moguće je zbližavanje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Shvatit ćete što morate učiniti želite li ostvariti cilj poslovne ili ljubavne prirode. Uživat ćete u koketiranju, a neki bi se mogli zaljubiti u šarmantnu osobu. Kad shvatite da s tom osobom provodite veći dio slobodnog vremena, znat ćete da je to više od prijateljstva. Neke će razveseliti priljev novca, osobito ako vam je netko dužan.

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Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Posvetite se poslovima u kojima je bitna energičnost i brzina reakcija. Najviše ćete briljirati u trgovačkim djelatnostima pa ćete kupca uvjeriti u što god budete htjeli. U ljubavi će biti dinamično - bit će romantičnih susreta, veza na daljinu, poznanstva na putovanjima, seminarima i slavljima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 4

Ukažite više povjerenja partneru jer će neutemeljene sumnje pridonijeti međusobnom udaljavanju. Borite se za ljubav i ne tražite utjehu u flertu. Uzmite si dovoljno vremena za dovršavanje planiranih obaveza. Kontakte sa starijima i susjedima svedite na minimum jer nisu isključene razmirice.

Foto: Dreamstime

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Nećete bježati od rada pa ćete zasukati rukave i obaviti više od planiranog. Kolege ili šefovi izlazit će vam ususret i tako pomoći oko onih poslova u kojima niste stručni. Raste i vaša odgovornost prema obitelji, što može biti povezano s dolaskom prinove ili građevinskim radovima u vašem domu.

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Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Zaokupljenost poslom negativno će utjecati na društveni život, stoga nađite pravilan omjer jednog i drugog. Slobodni bi mogli ugodnim susretima obogatiti svoj društveni život. Ako ste u braku ili vezi, ne zaboravite da je dobar razgovor najbolji put do bliskosti. Razgovor s mudrom osobom pomaže vam riješiti razne dvojbe.

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