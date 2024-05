Dnevni horoskop za srijedu 15. svibnja: Djevice će ići u šoping, a Vodenjaci bi mogli kupiti kuću

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dobro ćete se snalaziti u različitim situacijama. Bit ćete u mogućnosti iskoristiti sretne okolnosti i pridobiti naklonost ljudi koji će vam u tome pomoći. Na privatnom planu planeti upućuju na zahtjevnije obaveze koje trebate odraditi, kako biste se pripremili za novu ili zahtjevniju životnu ulogu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 5

Novčana situacija vam se popravlja, iako bi vas mogli mučiti zaostali dugovi, nečija molba da budete jamac ili da nekretninu stavite pod hipoteku. Nemojte šutnjom produbljivati ljubavni nesporazum. Više ćete postići budete li iskreniji prema sebi i otvoreniji prema partneru. Potkraj dan doći ćete do zanimljivih spoznaja.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mirno prihvatite neočekivane situacije koje neće biti konačne, iako će vam se takvima činiti. Bit ćete povučeniji, a odnose zasnivati na dubljem intuitivnom razumijevanju. Vaše mrzovoljno ponašanje loše će utjecati na partnera. Poželi li s vama razgovarati, izgovarat ćete se na umor pa će na isti način i on uzvratiti vama.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Unutar doma predstoji vam poboljšanje ili ubrzano rješavanje problema. Sad je pravo vrijeme da odnesete neispravni uređaj na servis ili pozovete majstora da sredi oštećenja u kući. Netko će vam se propustiti zahvaliti za uslugu, a vi ćete mu to s pravom zapamtiti. U osjećajnom životu moglo bi vam nedostajati takta.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Konstruktivne ideje izložite nadređenoj osobi i povedite otvoren razgovor o temi koja vas zaokuplja. Uza sva druga zbivanja dan je povoljan i za upuštanje u nove ljubavne pothvate, jer biste upravo svojom pozitivnom energijom mogli privući i oduševiti drugu stranu. Neki će se zbližiti s osobom koja živi u drugom gradu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste se riješiti duga koji vam zadaje glavobolje, naplatiti potraživanja ili obaviti dobru kupnju. Uživat ćete u putovanjima, trenucima smijeha s prijateljima, a mogli biste s partnerom povesti razgovor o djeci i trudnoći. Velikodušnim postupkom razveselit ćete partnera i omogućiti pamtljive trenutke.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Ozbiljno razmislite o karijeri i o tome na koje područje usmjeriti energiju. Pokušaj da istodobno radite na nekoliko strana neće biti uspješan. Nešto ćete morati dokazati, primjerice svoju vrijednost i kvalitetu pa je vrijeme da položite karte na stol. Aduti će biti u vašim rukama, no ako niste sigurni u pobjedu, povucite se dok je vrijeme.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pred vama su izvrsne prilike, no radije se dohvatite jednog cilja nego da se širite na više strana. Uživat ćete potporu javnosti i sklopiti poznanstva koja će vam koristiti u budućnosti. Gajite li prema nekome skrivene simpatije, u idućim danima više neće biti tajni. Proživjet ćete novo ljubavno nadahnuće.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Poslovi idu svojim tijekom, uz teškoće koje su njihov sastavni dio. Nemojte ih preozbiljno shvaćati jer ćete time otežati put do krajnjega cilja. Na ljubavnom planu očekujte povoljne zaokrete, primjerice neočekivani pristanak na izlazak osobe koja vas je dosad izbjegavala ili poziv na koji ste dugo čekali.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Do izražaja će doći vaša snalažljivost pa ćete se lako izvlačiti iz neugodnijih situacija. Bavite li se kreativnim poslom, dajte sve od sebe da uspijete u svom naumu. Zateknete li se u društvu, nije isključeno poznanstvo koje će pobuditi vaše zanimanje. Ne dopustite da vam nečije kritike na račun dotične osobe pokvare dojam.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Intuicija će vas odlično služiti i olakšati vam donošenje odluka i iznalaženja novih putova ostvarivanja ciljeva. Sreća će se osmjehnuti onima koji dižu zajam, kupuju nekretnine ili se bave novčanim ulaganjima. Mogli biste vratiti dugove ili dobiti svoj novac. Želite li zavesti partnera, budite veseli i zaboravite na mane i kritike.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nepotrebno će vas mučiti sumnje u naklonost kolega, pretpostavljenih, ali i u vlastite mogućnosti. Previše ćete se oslanjati na tuđe mišljenje i nastojati udovoljiti drugima pa ćete gubiti previše energije, a ne postizati ispunjenje. Na naplatu će stići stari računi, a možda i pokoja opomena. Osjetit ćete povećanu potrebu za snom i odmorom.