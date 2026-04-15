Dnevni horoskop za srijedu 15. travnja: Lavovi kontrolirajte porive, Vagi treba mirniji ritam

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Ne prisiljavajte se na druženje s prijateljima ili nepoznatim osobama, ako biste najradije bili sami. Trenuci mira i opuštanja korisniji su nego druženje s nekim tko vas iscrpljuje. Smetat će vas neodgovorno ponašanje nekog od ukućana pa ćete povesti ozbiljan razgovor, kritizirajući drugu stranu da je vrlo površna.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Samopouzdanje će vam biti istaknuto, što bi trebali iskoristiti oni koji žele zavesti simpatiju. Pravi je trenutak da ojačate svoju ili partnerovu ljubav. Malo romantike i nježnih riječi osvježit će vas odnos. Nekima je na pomolu novo prijateljstvo, osobito u večernjim satima. No nije isključeno da se dogode i obostrane simpatije.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pred vama su krupne promjene i odluke koje mogu biti vezane uz roditeljsku ulogu, skrb za starije ili preseljenje. Činit će vam se da je sve stalo i da nemate utjecaja pokrenuti zbivanja, no više ste pod utjecajem neraspoloženja nego objektivnim stanjem stvari. Pokušajte se opustiti i ne razmišljati o problemima, pa će se situacije početi spontano razvijati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najdraže trenutke provodit ćete u domu. Mogli biste s članovima obitelji ili s prijateljima proslaviti neki događaj ili unutar četiri zida ugovoriti ljubavni susret koji ćete skrivati od tuđih pogleda. Uspostavit ćete skladne odnose s rođacima. Dočekivat ćete goste, voditi duge telefonske razgovore ili na nekoliko dana promijeniti mjesto boravka.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Kontrolirajte porive koji vas potiču na nepromišljene postupke. Osoba koja vam se sviđa primjećuje da ste nesigurni. Opustite se, ne shvaćajte sve toliko ozbiljno. Ono što vas čini nesigurnima, okrenite na šalu. Dan je stvoren da ga provedete u većem društvu jer osim što ćete se zabaviti, zaboravit ćete i na brige.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dobro ćete se osjećati, biti zadovoljni svojim izgledom i komplimentima kojima će vas okolina obasipati. Dan ćete provesti u brojnom društvu, nastojeći u isto vrijeme biti na nekoliko mjesta. Povedite više računa o partnerovim potrebama i željama koje će biti drukčije od vaših. Neka to ne bude razlog za svađu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zbog neispavanosti već od jutra ćete osjećati umor. Osjećate li se tužno ili osamljeno, nazovite osobu za koju ste sigurni da će vas oraspoložiti. Zajednički izlazak, ili barem razgovor pomoći će vam da preusmjerite misli na veselije teme. Odgovarat će vam mirniji ritam, društvo partnera i djece te ispijanje kave s prijateljima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete aktivni u komunikaciji, slanju SMS poruka, pisanju e -mailova ili pretraživanju interneta. Otvoreno i bez oklijevanja izražavat ćete želje, tražiti i pitati. Želite li radnom kolegi pružiti ruku pomirenja ili s ukućanima porazgovarati o osjetljivim temama, učinite to danas. Bit ćete dovoljno uvjerljivi i jasni u onome što im želite reći.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Mogući su nesporazumi s ukućanima. Njihovo nerazumijevanje vaših potreba pogađat će vas više nego što ćete pokazati. No time neće biti ugrožen obostrani osjećaj privrženosti. Nije baš najpovoljnije vrijeme za putovanje, no ako baš morate negdje otići, naoružajte se strpljenjem i ne pretječite druge, brže vozače.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Iz privatnog života crpjet ćete pozitivnu energiju. Bit ćete zadovoljni sobom, što će se odraziti na vaš odnos s partnerom. Uzajamne potrebe i interesi će se podudarati pa ćete bez mnogo riječi ostvariti sklad. Dinamičan odnos imat ćete s djecom, nećacima ili unucima s kojima ćete uživati u igri i zabavi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

U vašem domu bit će veselo. Posjete rodbine i prijatelja jako će vas veseliti, no tek u večernjim satima osjećat ćete koliko vas sve to zapravo iscrpjelo. Na kraju ćete poželjeti negdje otići kako biste se oporavili i došli k sebi. Bračni problemi će se pojačati, no potrudite se da barem danas ne bude svađa.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku istaknut će verbalne vještine i intelektualne kapacitete. Koncentracija će vam biti odlična, pa ćete se s lakoćom usredotočiti na posao. Simpatije drugih osvajat ćete oštroumnim zapažanjima, pa nije isključeno da zapnete za oko osobi suprotna spola. Na zdravlje pripazite - premalo se odmarate!