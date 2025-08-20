Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza: Blizanci prati vas sumnja, Vage pripazite na novce

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza: Blizanci prati vas sumnja, Vage pripazite na novce
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uživat ćete u društvu osobe suprotnog spola, no nemojte se prebrzo opuštati i govoriti sve o sebi. Pričekajte da se bolje upoznate, ne žurite. Zaljubljeni će simpatiju zabavljati duhovitim SMS porukama, podgrijavajući strast i dobro raspoloženje. Nećete pogriješiti ako poslušate svoju intuiciju kod izbora posla i suradnika.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bit ćete u žurbi, što će proizvoditi napetost i pogreške u poslovanju - usporite i organizirajte se. Poslovna rutina bit će kriva za bezidejnost i obavljanje poslova bez kreativne energije. Vaša propitkivanja o kolegama i šefovima drugi će shvatiti na negativan način. Nemojte miješati prijateljstvo i poslovnu suradnju – neće izaći na dobro!

Top view of young modern people in smart casual wear communicating and using modern technologies while working in the office
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 4

Komunikativni ste i pričljivi. Snalazit ćete se u mnogim temama i druge oduševiti znanjem. S nekim ćete se upustiti u konstruktivnu raspravu. Zahvaljujući dobroj samokontroli, uspješno ćete okončati važne poslovne razgovore. U ljubavi vas prati osjećaj sumnje. Unatoč svađama, vaš se odnos pročišćava od nesporazuma.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Nepromišljenost i brzopleto odlučivanje priskrbit će vam teškoće. Izbjeći ćete ih ako ne odgovarate na nečije provokacije. Prionut ćete na rješavanje pitanja vezanih uz stan, kupoprodaju nekretnine ili zajma. Zatražite stručni savjet. Pijenje kave natašte i previše cigareta mogli bi biti uzrokom glavobolje. Pokušajte živjeti urednije!

ZVIJEZDE I STRAST Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks
Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Veselit će vas neobavezni razgovori, a u društvu ćete biti primijećeni zbog otvorenog nastupa. Razmišljat ćete o proširenju obitelji ili zajedničkom životu. Neki će planirati putovanje ili nova ulaganja u životni prostor. Umjerena ljubomora s vaše strane pokazat će se korisnom u ljubavnom životu. Partner će biti sigurniji u vaše osjećaje.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Pomanjkanje životnih uzbuđenja neće umanjiti vaš bogat unutarnji svijet. Doimat ćete se suzdržano i povučeno, no u vama će događati prave osjećajne bure. Možda ste zaljubljeni u osobu koja vam je nedostupna iz bilo kojeg razloga. Neprestano ćete o njoj razmišljati i smišljati način na koji bi se ukrstili vaši životni putovi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 4

Očekuje li vas mnoštvo obaveza, ne gubite vrijeme na poslove koji vam nisu prioritetni. Pripazite na novac i dokumente – mogli biste ih zagubiti. Neka poznanstva i prijateljstva pokazat će se korisnima, no nerado ćete od njih tražiti uslugu. Ako ste o doživjeli ljubavno razočaranje, mogućnost nečeg novog vas neće privlačiti.

GDJE STE VI? Top lista: Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najgori u seksu?
Top lista: Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najgori u seksu?

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Prepirat ćete se s kolegama i biti u jurnjavi za rokovima. Bolje se organizirajte. Pripremite se na kritiku pretpostavljenih i kolega koji će biti u pravu, stoga nije poželjno da krenete u rasprave. Budite iskreni prema partneru, osobito niste li sigurni u svoje osjećaje. Otvoreni razgovor pomoći će vam objasniti uzroke problema.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Iskazivat ćete inicijativu i glasno isticati svoje stavove. Intenzivirat će vam se društveni život pa ćete uspostaviti nove kontakte. Psihička energija će vam ojačati pa ćete blistati u umnim zadacima, a na poslu donositi mudre odluke. Potkraj dana bit ćete veseli i raspoloženi za ljubavna osvajanja. Netko će vam posebno zapeti za oko.

Caressing young couple in sunlight
Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Odlikovat ćete se uvjerljivim nastupom i sposobnošću da ispravno reagirate u napetim situacijama. Iznalazit ćete nova rješenja i sami kreirati nove uvjete. Osvijestit ćete vlastite vrijednosti, razmišljati o životu i načinu kako ga učiniti sadržajnijim. Nekima će u tome pomoći bavljenje sportom, dok će drugi zakoračiti duhovnim stazama.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Iscrpljivat će vas povjerljivi razgovori i druženja koja biste najradije izbjegli. Postupite onako kako osjećate, bez obzira na nečije mišljenje. Ne prepričavajte drugima ono što ste o nekom doznali u diskreciji, osobito onima koji imaju običaj tračati. Vodite računa o osjećajima ljudi koji vam se povjeravaju.

LJESTVICA STRASTI Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?
Koji je znak Zodijaka najbolji, a koji najmanje dobar u krevetu?

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Prisutni su ljubavni problemi i sklonost pretjerivanju, a kod mnogih i ljubomora prema partneru. U profesionalnom životu bit ćete sretnije ruke. Uživat ćete naklonost utjecajnih ljudi, a vijest koju ćete dobiti navješćuje izlazak iz poslovnih kriza. Osoba kojoj ste svojedobno u nečemu pomogli, odužit će vam se na pravi način.

Female boss developing project plan with her employees
Foto: 123RF

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...
RANE KOJE NE ZACJELJUJU

Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...

Bilo da je to neostvareni životni cilj, poraz ili prvo slomljeno srce, neke traume se ne mogu zaboraviti, pa tako svaki horoskopski znak ima jednu koja ga proganja...
FOTO Mama influencerica: Anita voli pozirati bez ičega na sebi
AUTENTIČNA I LIJEPA

FOTO Mama influencerica: Anita voli pozirati bez ičega na sebi

Kolumbijska influencerica i model Anita Beleño već je godinama prisutna na medijskoj sceni, a javnost je jednako fascinirana njezinim stilom kao i njezinim privatnim životom
Slikarica Eva nakon susreta s Papom: 'Zasuzio je slušajući kako je slika nastala'
POKLON IZ HRVATSKE ZA PAMĆENJE

Slikarica Eva nakon susreta s Papom: 'Zasuzio je slušajući kako je slika nastala'

Akademska slikarica iz Čakovca, Eva Vukina, Svetom Ocu poklonila je svoju sliku njega, Lava XIV., s kojom je pozirao suprotno protokolu i na poseban se način zahvalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025