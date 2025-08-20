Dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza: Blizanci prati vas sumnja, Vage pripazite na novce

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u društvu osobe suprotnog spola, no nemojte se prebrzo opuštati i govoriti sve o sebi. Pričekajte da se bolje upoznate, ne žurite. Zaljubljeni će simpatiju zabavljati duhovitim SMS porukama, podgrijavajući strast i dobro raspoloženje. Nećete pogriješiti ako poslušate svoju intuiciju kod izbora posla i suradnika.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete u žurbi, što će proizvoditi napetost i pogreške u poslovanju - usporite i organizirajte se. Poslovna rutina bit će kriva za bezidejnost i obavljanje poslova bez kreativne energije. Vaša propitkivanja o kolegama i šefovima drugi će shvatiti na negativan način. Nemojte miješati prijateljstvo i poslovnu suradnju – neće izaći na dobro!

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Komunikativni ste i pričljivi. Snalazit ćete se u mnogim temama i druge oduševiti znanjem. S nekim ćete se upustiti u konstruktivnu raspravu. Zahvaljujući dobroj samokontroli, uspješno ćete okončati važne poslovne razgovore. U ljubavi vas prati osjećaj sumnje. Unatoč svađama, vaš se odnos pročišćava od nesporazuma.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nepromišljenost i brzopleto odlučivanje priskrbit će vam teškoće. Izbjeći ćete ih ako ne odgovarate na nečije provokacije. Prionut ćete na rješavanje pitanja vezanih uz stan, kupoprodaju nekretnine ili zajma. Zatražite stručni savjet. Pijenje kave natašte i previše cigareta mogli bi biti uzrokom glavobolje. Pokušajte živjeti urednije!

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Veselit će vas neobavezni razgovori, a u društvu ćete biti primijećeni zbog otvorenog nastupa. Razmišljat ćete o proširenju obitelji ili zajedničkom životu. Neki će planirati putovanje ili nova ulaganja u životni prostor. Umjerena ljubomora s vaše strane pokazat će se korisnom u ljubavnom životu. Partner će biti sigurniji u vaše osjećaje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pomanjkanje životnih uzbuđenja neće umanjiti vaš bogat unutarnji svijet. Doimat ćete se suzdržano i povučeno, no u vama će događati prave osjećajne bure. Možda ste zaljubljeni u osobu koja vam je nedostupna iz bilo kojeg razloga. Neprestano ćete o njoj razmišljati i smišljati način na koji bi se ukrstili vaši životni putovi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Očekuje li vas mnoštvo obaveza, ne gubite vrijeme na poslove koji vam nisu prioritetni. Pripazite na novac i dokumente – mogli biste ih zagubiti. Neka poznanstva i prijateljstva pokazat će se korisnima, no nerado ćete od njih tražiti uslugu. Ako ste o doživjeli ljubavno razočaranje, mogućnost nečeg novog vas neće privlačiti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Prepirat ćete se s kolegama i biti u jurnjavi za rokovima. Bolje se organizirajte. Pripremite se na kritiku pretpostavljenih i kolega koji će biti u pravu, stoga nije poželjno da krenete u rasprave. Budite iskreni prema partneru, osobito niste li sigurni u svoje osjećaje. Otvoreni razgovor pomoći će vam objasniti uzroke problema.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskazivat ćete inicijativu i glasno isticati svoje stavove. Intenzivirat će vam se društveni život pa ćete uspostaviti nove kontakte. Psihička energija će vam ojačati pa ćete blistati u umnim zadacima, a na poslu donositi mudre odluke. Potkraj dana bit ćete veseli i raspoloženi za ljubavna osvajanja. Netko će vam posebno zapeti za oko.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Odlikovat ćete se uvjerljivim nastupom i sposobnošću da ispravno reagirate u napetim situacijama. Iznalazit ćete nova rješenja i sami kreirati nove uvjete. Osvijestit ćete vlastite vrijednosti, razmišljati o životu i načinu kako ga učiniti sadržajnijim. Nekima će u tome pomoći bavljenje sportom, dok će drugi zakoračiti duhovnim stazama.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Iscrpljivat će vas povjerljivi razgovori i druženja koja biste najradije izbjegli. Postupite onako kako osjećate, bez obzira na nečije mišljenje. Ne prepričavajte drugima ono što ste o nekom doznali u diskreciji, osobito onima koji imaju običaj tračati. Vodite računa o osjećajima ljudi koji vam se povjeravaju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prisutni su ljubavni problemi i sklonost pretjerivanju, a kod mnogih i ljubomora prema partneru. U profesionalnom životu bit ćete sretnije ruke. Uživat ćete naklonost utjecajnih ljudi, a vijest koju ćete dobiti navješćuje izlazak iz poslovnih kriza. Osoba kojoj ste svojedobno u nečemu pomogli, odužit će vam se na pravi način.

