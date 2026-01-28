Dnevni horoskop za srijedu 28. siječnja: Lav je ljubomoran, Rak sve ozbiljno okreće na šalu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pozitivni planetarni utjecaji omogućit će vam da proširite spoznaje, nešto naučite ili zaključite. Nove poslovne prilike probudit će vaše ambicije, samo nemojte da vas obeshrabri težina zadataka koji će se naći pred vama. Trenuci besposlenosti bit će rijetki. Mogući su nenajavljeni gosti ili će vam navratiti rodbina.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop



Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Otvaraju vam se dobre poslovne prilike u kojima će vas voditi entuzijazam i odlično raspoloženje. Sve opcije su vam otvorene, a osobito odnosi sa strancima, putovanja, polaganje ispita, učenje i nadogradnja znanja. Partner bi vas mogao iznenaditi romantičnom inicijativom i možda vas izvesti negdje na večeru.



Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete znatiželjni i željni novih iskustava. Sposobni ste prihvatiti novonastale okolnosti ili u pravom trenutku povući pravi potez. Motivacije vam neće nedostajati pa ćete radne zadatke uspješno svladati. Nije isključeno da vam šef ponudi odgovornije poslove. Priuštite sebi mali dar ili nešto što će vas osobno veseliti.



Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nespretne situacije okretat ćete na šalu, no pripazite da ne ispadnete neozbiljni. Ako vas obitelj nagovara na nešto što ne želite, razgovarajte s njima i obzirno im stavite do znanja da imate neke druge planove za budućnost. Ljubavni život vam remete partnerove ili vaše tajne, koje bi mogle biti otkrivene.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osjetite li da ste na meti nečije osude ili prigovora, suzdržite se od komentara i mirno se povucite. Poslovi će se zahuktati pa će vam radni dan proteći u trenu. U ljubavi ćete biti sumnjičavi i skloni ljubomori, no partneru ćete u takvom izdanju biti simpatični. Trebate se više kretati, baviti sportom, posjećivati prijatelje i družiti se.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete smanjene koncentracije pa pazite što govorite pred ljudima, na sastancima, ispitima i u sličnim prilikama. Misli će vam vrludati posvuda pa biste iz obične situacije mogli napraviti problem. Partner će vam se zamjeriti pa ste na korak do svađe. Ležeran nastup i osmijeh olakšat će vam komunikaciju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Želite li napredovati i dokazati se, dan je odličan da skrenete pozornost na sebe. Rado ćete odabirati društvo ljudi koji vas nadahnjuju i dijele iste sklonosti. S partnerom ćete uspostaviti bolju komunikaciju i riješiti dvojbe. Ako ste u nekog zaljubljeni, upotrijebit ćete šarm i sitne trikove kako biste dobili ono što želite.

Foto: PROFIMEDIA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Novac koji očekujete mogao bi kasniti, zbog čega ćete odgoditi neke planove. Situacije i odnose proživljavat ćete osobitom dubinom. Upijat ćete i najsitnije podražaje iz okoline, ali ćete ih pogrešno tumačiti. Želite li ostvariti ljubavnu sreću nastupite odvažnije, osobito ako je druga strana neodlučna.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ljutit će vas tuđe pogreške i neozbiljnost. Iako ćete nešto poželjeti učiniti na brzinu, ipak malo usporite, osobito ako se radi o ljubavi. Gradite li kuću ili preuređujete stan, neugodno će vas iznenaditi neplanirani troškovi ili se majstori neće pojaviti u dogovoreno vrijeme. Mlađi će neodgovornim ponašanjem ili kasnim dolascima kući naljutiti roditelje.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Zaokupljenost poslom mogla bi vas dovesti u nezavidan odnos s partnerom. Stoga podijelite svoja razmišljanja s njime i otklonite novonastale sumnje. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih očarati duhovitošću i spontanošću. No proći će dosta vremena prije nego stupite u razgovor i dogovorite susret.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U izvršavanju poslovnih zadataka pouzdajte se u vlastito znanje. Bude li vam trebala nečija pomoć, zatražite je bez straha. U ljubavi nešto morate raščistiti kako biste krenuli naprijed. Vrijeme je da osobi koja vam sve više znači, priznate neke stvari o sebi. Ne trebate se bojati da će priznanje nešto pokvariti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Izloženi ste oku javnosti pa ćete teško zaštititi svoju privatnost. Zahvaljujući reakcijama i izjavama drugih, upoznat ćete sami sebe i svoje slabosti. Izborite se za to da šefovi dobiju uvid u rezultate vašeg rada. U protivnom bi zasluge za vaš uspjeh mogle biti pripisane nekom drugom, što će vas naljutiti.



Foto: PROFIMEDIA