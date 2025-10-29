Obavijesti

ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 29. listopada: Riba je svadljiva, Vage ugrabite ponuđene prilike

Vesna Narat
Dnevni horoskop za srijedu 29. listopada: Riba je svadljiva, Vage ugrabite ponuđene prilike
Foto: Anna Ilieva-Alikaj

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 29. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Vaši planovi bit će ostvarivi. Krenite u akciju i suzbijte bilo kakav oblik neaktivnosti. Mogli biste dobiti ponuda za dobar honorarni posao. Studenti će prionuti na učenje i imati sreće na ispitima. Mlađi Ovnovi bit će raspoloženi za izlaske, a nekima je moguća i pojava nove simpatije s kojom će odmah planuti iskra privlačnosti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Niste na valnoj dužini s nadređenima i kolegama. Na trenutke ćete se osjećati toliko drukčijim od drugih, da ćete pomisliti kako ste u svemu ostali sami. Ne budete li se taktički povukli, možda ćete biti prisiljeni na donošenje radikalnih odluka, što vašoj prirodi ne odgovara. Povjerite se partneru – treba vam topla riječ.

Young Business people working together with serious emotion. Bus
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Pokazat ćete drugu stranu svog karaktera i češće ustrajati na provođenju traženog. I u poslu neke se situacije zaokružuju. Otvorenim razgovorom razriješit ćete novonastale probleme i zadovoljniji napustiti radno mjesto. Odvojit ćete dio vremena samo za sebe i posvetiti se vlastitim potrebama.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Iskoristite pozitivnu energiju i dobro raspoloženje za dovršavanje obaveza. Budite aktivni već od jutra pa ćete mnogo toga napraviti. Stjecaj sretnih okolnosti okrenut će ljubavni kotač sreće. Slobodnima se smiješi novo poznanstvo, a zaljubljeni će shvatiti da su pogrešno procijenili simpatiju. Sada kada to znate, krenite u osvajanje!

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Burna događanja na ljubavnom planu uzburkat će strasti i unijeti nemir u odnos. Na površinu će isplivati problemi iz prošlosti, a gruba riječ bit će kamen spoticanja u idućim danima. Susretat ćete ljude čiji vam temperament ne odgovara, a njihova znatiželjna pitanja podižu nervozu. Izbjegavat ćete ih pod raznim isprikama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Pritiskat će vas poslovni rokovi. Šefovi će biti vrlo zahtjevni i sumnjičavi. Nemojte se dokazivati riječima nego kvalitetom svoga rada. No što se ljubavi tiče, osim povremenih svađa sve ostalo će biti dobro. Zahvaljujući vlastitoj brzini i snalažljivosti, izbjeći ćete neku potencijalno opasnu situaciju.

Upset girl being deep in her thoughts
Foto: Maruzhenko Yaroslav

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Možete mnogo više postići uz manja odricanja. Stoga iskoristite planetarnu naklonost i ugrabite ponuđene prilike. Bit ćete svjesni svojih slabosti. Mane ćete pretvoriti u prednosti i u trenu osvojiti neke ljude te svaku prigodu okrenuti u svoju korist. Lakše ćete uvjeriti partnera u ispravnost svojih stavova i planova.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Iznenadit ćete okolinu ili ukućane odlučnijim stavom i većim zahtjevima. Neće vam nedostajati samopouzdanja da jasno izrazite vlastito nezadovoljstvo ili želje. Žučna poslovna rasprava mogla bi krenuti neželjenim tijekom i dovesti vas u situaciju da se opravdavate zbog nepromišljene izjave. Pripazite što govorite.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Sve će vam polaziti za rukom. Bit ćete vješt govornik i pouzdan suradnik. Poradit ćete na postizanju većeg stupnja obrazovanja ili učiti strani jezik, što će biti u bliskoj vezi s napretkom u karijeri. Cijeli ćete dan provesti dopisujući se putem interneta, čime ćete nadomjestiti nedostatak fizičkog kontakta sa simpatijom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Očekujte povoljan financijski ishod, povezan s uređenjem stambenog prostora ili ulaganjem u nekretnine. Sve češća i bolja suradnja s osobom višeg ranga potaknut će ogovaranja zavidnih – ne obazirite se! Bavit ćete se uređenjem doma i okućnice. Mogli biste se odlučiti na zamjenu ili prodaju stambenog prostora.

Back view Middle aged woman doing measuring with a measure tape on the wall. Lady wants to put a picture on the wall at home. Housekeeping work. Doing repair herself. DIY, equality in work concept.
Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku potaknut će zanimanje za društveni život. U društvu prijatelja više ćete se kretati i pratiti gradska zbivanja. Nova poznanstva donose osvježenje i dobru zabavu. Šarm i zavodljivost bit će vaši najjači aduti. Na vama će se zadržavati pogledi suprotnoga spola, pa nije isključena ni kakva simpatija.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Uvjerit ćete se da neke osobe ne zavređuju vaše povjerenje, ali nećete znati kako im to staviti do znanja. Bit ćete rastreseni i svadljivi pa ćete teško podnositi kritike. Preopterećenost poslovnim zbivanjima ne ostavlja vam vremena za opuštanje i aktivnosti vezane uz privatni život. Pokušajte pronaći zlatnu sredinu.

