Dnevni horoskop za srijedu 30. rujna: Blizancima treba samoća, a Škorpiona ljute sitne greške

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Planeti navješćuju pojačanu radnu aktivnost. Zaposleni će produljiti radno vrijeme, kućanice imati pune ruke posla, a nezaposlenima se pruža prilika za nove prihode. Neke među vama iscrpljuje neraščišćena situacija s bliskom osobom. Potrudite se objasniti joj što osjećate i uvjerite je da vam je stalo do nje.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku poziva vas na zabavu, uljepšavanje, kupnju odjevnih predmeta i donošenje važnih odluka. Željene promjene neće se dogoditi preko noći, ali ste na najboljem putu da ih ostvarite. Intuicija i sposobnost unutarnjeg uvida u situacije, vodit će vas do kvalitetnih rezultata i zavidnih poslovnih postignuća.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prilagođavanje novim uvjetima svakodnevnog života bit će zamorno, no morat ćete se suočiti sa zahtjevima koji će vam se nametati. Želite li se bolje osjećati i izbjeći izloženost stresu, povucite se u samoću. Ako vam to mogućnosti dopuštaju, otputujte negdje ili barem češće ugađajte sebi stvarima koje vas vesele.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Prijatelji i mreža društvenih poznanstava, bit će poluga vašeg napredovanja i uspjeha. Oni kojima ste nekada pomogli uzvratit će vam uslugu. Zaposleni će raditi do kasnih noćnih sati jer će neki rokovi bit će pomaknuti. Planirate li večernji izlazak, dobro ćete se zabaviti. Na pomolu je flert Ili razgovor s bivšom simpatijom.

Foto: PROFIMEDIA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vodite više računa o poslovnim obavezama. Bit će nužna bolja organizacija vremena i aktivnosti, ne želite li dovesti u pitanje završavanje projekta. Nastojte pod svaku cijenu izbjeći svađe s onima koji se nalaze u jednakom ili mnogo boljem položaju od vašeg. Ne prigovarajte partneru za nepotrebne sitnice.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nećete pogriješiti predate li molbu za zaposlenje, javite se na natječaj ili iskoristite svoj šarm u nekoj situaciji. Bit ćete otvoreniji za eksperimente, što uključuje i češći kontakt s inozemstvom, širenje duhovnih spoznaja i nadogradnje znanja. Patite li zbog neuzvraćenih osjećaja, primijetit ćete pozitivnu promjenu u simpatijinom ponašanju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjećat ćete da ste na prekretnici i razmišljati o prekidu jednog odnosa, promjeni posla ili financijskom osamostaljivanju. Nasljedstvo, posuđeni novac ili zajam naći će se u središtu vaše pozornosti. Na tom ćete planu donijeti važnu odluku ili nešto riješiti sebi u korist. Postići ćete dogovor s osobom koja vam nešto duguje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Svojim ćete postupcima i jasnim izražavanjem stavova podizati prašinu. Izmicat će vam puno zadovoljstvo poslom i učincima. Ma što uradili i ma kakve rezultate postigli, u vama će tinjati osjećaj da ste mogli još bolje. Sklonost savršenstvu poticat će vas na stalnu akciju pa će vas ljutiti sitne, uobičajene pogreške i propusti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mnogi od vas će se ovih dana zaljubiti, zavesti nekoga ili uživati u nesebičnoj partnerovoj pažnji. Na poslu bi vas netko mogao pokušati spriječiti u ostvarivanju cilja ili vam uskratiti ono što vam pripada. Imate li zdravstvenih tegoba, dan je odličan za posjet liječniku ili ugovaranje termina za preglede. Ne zaboravite ni na stomatologa!

Foto: Fotolia

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostvarit ćete planove i okrenuti okolnosti u svoju korist. Bit ćete sretne ruke u novčanim ulaganjima i poslovnim pothvatima. Odredit ćete nove životne prioritete. Nadogradite svoje znanje kroz tečaj ili neki drugi vid učenja, jer će vam to pomoći u vašem daljnjem radu. Školarci bi mogli uspješno napisati test ili ispraviti negativnu ocjenu.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Izbjegnite žučne rasprave i partneru smireno objasnite što želite. Ne dopustite da vas privremena rastresenost izbaci iz kolosijeka. Ne gnjavite ukućane pretjeranim zahtjevima. Zadržite korak sa zbivanjima i budite poduzetniji. Mislite na sebe i svoje zdravlje - osnažite tijelo, jedite više svježeg voća i uzimajte vitaminske preparate.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Vaše odluke i potezi imat će čvrsto uporište. Dogovori će se brzo postizati, a ugovori zaključivati bez suvišnog nadmudrivanja. Uspjeh će polučiti i zaposleni na rukovodećoj poziciji. Samci, privući će vas pronicljiva osoba s kojom ćete uživati u dugim razgovorima, a iz kojih će sve više biti zamjetna obostrana simpatija.